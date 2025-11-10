Xôn xao clip vụ mẹ chồng đè lên người, nắm tóc con dâu mới sinh gây phẫn nộ

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh được camera gia đình ghi lại cảnh mẹ chồng và con dâu xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đáng chú ý, theo những hình ảnh được quay lại, mẹ chồng liên tục nằm đè lên người con dâu, túm tóc, giữ tay,... Cả hai liên tục cãi cọ, xưng hô mất kiểm soát. Phía con dâu có phản kháng lại nhưng vẫn bị mẹ chồng “tương tác” mạnh tay.

Trong căn phòng còn có sự xuất hiện của người chồng và hai đứa trẻ đang la khóc vì thấy cảnh bạo lực. Một lúc sau, người chồng gọi thêm bố đẻ lên để can ngăn nhưng bất thành. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn, vừa bạo lực khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự bức xúc.

Camera ghi lại cảnh mẹ chồng nằm đè lên người con dâu, túm tóc, giữ tay,...

Theo bài đăng chia sẻ kèm clip đang lan truyền, phía người vợ cho biết cô mới sinh em bé thứ 2 được hơn 10 tháng. Tuy nhiên do nhiều vấn đề tích tụ lâu năm trong quá trình sống chung, hai vợ chồng có xảy ra cãi vã. Cô cho rằng, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi mẹ chồng thường xuyên bênh vực con trai, buông lời xúc phạm và nhiều lần có hành vi bạo lực với con dâu.

Mặc dù đây chỉ là chia sẻ một chiều từ bài đăng của con dâu song cộng đồng mạng cho rằng, dù bất cứ lý do gì, cả hai đều không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đặc biệt là trước mặt trẻ con, việc nhìn thấy người lớn xô xát, nói to lại là những người thân trong gia đình sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của trẻ em.

Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ quan điểm bức xúc với thái độ can ngăn của người chồng. Cụ thể, người đàn ông này vì đang bế con nên chỉ liên tục nói: “Thôi, thôi đi”. Ngoài ra, anh cũng bị cho rằng không có động thái quyết liệt để ngăn lại hành vi bạo lực giữa mẹ và vợ. Nhiều khoảnh khắc ghi lại người này chỉ đứng nhìn, thể hiện sự bất lực rồi bỏ đi.

Khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn khi bố chồng can ngăn nhưng bất thành, trẻ con gào khóc, chứng kiến toàn bộ câu chuyện

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng nhanh chóng để lại hàng loạt những bình luận, ý kiến trái chiều. Người cho rằng “có lửa mới có khói”, thắc mắc về lý do chính xác dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nhiều ý khác thì nhấn mạnh rằng dù có bất đồng hay mâu thuẫn, việc dùng tay chân hay cư xử thô bạo với con dâu, đặc biệt là sản phụ vừa sinh, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.

Hành vi bạo lực này của gia đình, lẫn sự thờ ơ của những người liên quan đều bị cộng đồng mạng lên án. Hầu hết mọi người đều cho rằng các thành viên cần giữ bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn một cách văn mình thay vì sử dụng bạo lực.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Không biết ai đúng, ai sai trong câu chuyện này vì chỉ là một đoạn cắt không rõ đầu đuôi. Thế nhưng việc sử dụng bạo lực, thô bạo để giải quyết vấn đề là đáng lên án rồi. Hơn nữa trong nhà toàn người lớn mà lại hành xử thiếu văn mình như vậy, trẻ con nhìn vào vừa hoảng sợ, vừa gây ám ảnh tâm lý”. - “Nhìn mà thấy đau lòng. Phận làm con dâu mới sinh xong, nếu có gì sai xót, mẹ chồng nên chỉ bảo, dạy dỗ. Mẹ chồng có thể nghiêm khắc nhưng tuyệt đối không nên hành xử như vậy. Đè đầu, cưỡi cổ rồi mạt sát con dâu,... quá đáng quá người ta phản kháng lại rồi thành ra mọi chuyện đều không hay”. - “Chưa rõ đầu đuôi sự việc nhưng thấy ai sử dụng bạo lực là mình không đồng ý, nhất lại là trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu”. - “Nhưng tại sao người chồng lại không có động thái can ngăn quyết liệt vậy. Đầu tiên, có thể bế 2 em bé sang khu vực khác để tránh chứng kiến tình huống này. Sau đó, người chồng cũng nên can ngăn mẹ và vợ lại để mọi người bình tĩnh”. - “Thấy thương 2 đứa nhỏ. Còn bé quá mà phải chứng kiến cảnh bạo lực này. Người lớn làm gì cũng nên nghĩ cho trẻ con, không thể nào cứ sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề như vậy”.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Phía những người trong cuộc vẫn chưa có động thái gì thêm sau những đoạn clip đang lan truyền này. Chúng tôi đã liên hệ với người trong cuộc để tiếp tục thông tin về sự việc trên.



