Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách”

Nhận ra thực tế

Tôi năm nay 60 tuổi, đã nghỉ hưu gần 10 năm. Mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi tình cờ nhìn thấy tấm thẻ hưu trí của mình. Giây phút ấy, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn: vui, buồn, xót xa và cả chút trống trải.

Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi từng là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn sống vì tương lai. Cả đời làm việc cật lực, dè sẻn từng đồng, chỉ mong về già không trở thành gánh nặng cho con cái. Thế nhưng, sau bao năm, ngoài hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) tiền tiết kiệm và hơn 2.000 NDT (khoảng 7,3 triệu đồng) lương hưu mỗi tháng, tôi nhận ra mình chẳng còn gì khác.

Khi còn trẻ, tôi luôn nhắc mình phải tiết kiệm. Quần áo chỉ mua khi giảm giá. Đồng nghiệp khoe đồ mới, tôi lại tự an ủi rằng “ăn mặc sạch sẽ là được”. Ăn uống cũng vậy, gần như bữa nào cũng tự nấu, vì tôi tiếc tiền 1 bát mì ngoài tiệm mấy chục nghìn, đủ mua rau cho mấy bữa. Tóc dài thì tự cắt, nước giặt giữ lại để dội toilet. Ra ngoài đi bộ được thì đi bộ, tiết kiệm từng đồng lẻ.

Ảnh minh họa

Mỗi khi lĩnh lương, việc đầu tiên là gửi tiết kiệm kỳ hạn. Tôi từng tin rằng cố gắng sống tiết kiệm là con đường dẫn đến 1 tuổi già sung túc. Nhưng rồi cuộc sống lại dạy tôi một bài học đắt giá.

Hai năm nay, sức khỏe của tôi yếu đi trông thấy. Trước kia leo vài tầng vẫn khỏe, giờ lên 2 tầng đã thở dốc. Tai ù, trí nhớ giảm, đến nấu ăn cũng phải đặt báo thức. Ăn ít, tiêu hóa kém, chỉ ăn hơi no là lại khó chịu.

Nhìn bóng dáng già nua trong gương, tôi chợt nhận ra: khi sức khỏe mất đi, tiền bạc chẳng còn ý nghĩa.

Ảnh minh họa

Tôi bỗng nhớ đến 1 bạn học cũ, cũng sống tiết kiệm đến cực đoan. Giữa mùa hè oi bức vẫn nhịn không bật quạt, nhiều lúc còn cố ăn đồ thừa đã hỏng, ốm đau thì uống thuốc linh tinh.

Ai ngờ, 1 lần ngã nhẹ khiến cô ấy phát hiện ung thư xương. Cả gia đình dốc hết tiền chữa bệnh, cuối cùng người mất, tiền cũng không còn. Khi chúng tôi đến thăm, cô gầy đến mức da bọc xương, nhìn mà đau lòng. Cả đời dành dụm, mong để lại chút vốn cho con, cuối cùng lại ra đi trắng tay, để lại nợ nần cho gia đình.

Nghĩ đến cô ấy, tôi mới bừng tỉnh. Khi đã đến tuổi này, không cần cố gắng tích góp nữa. Tôi có hơn 300.000 NDT tiết kiệm, hơn 2.000 NDT lương hưu mỗi tháng, chừng đó đủ sống rồi.

Thay đổi cách sống

Từ nay, tôi muốn sống cho bản thân: thích mua quần áo mới thì mua, muốn ăn ngon thì đi ăn, muốn du lịch thì kéo vali lên đường. Tôi không muốn đợi đến khi chân run tay yếu mới hối tiếc vì chưa từng sống trọn vẹn.

Ảnh minh họa

Đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng khi còn có thể. Tiền có thể kiếm, nhưng thời gian và sức khỏe thì hữu hạn. Thay vì giữ chặt tiền, hãy dùng nó để sống vui hơn, phong phú hơn.

Vì thế, tôi quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi sáng dậy sớm đi bộ trong công viên, hít thở không khí trong lành; cuối tuần hẹn bạn bè uống trà, trò chuyện; những ngày đẹp trời cùng chồng đi dạo, ngắm cảnh. Tôi cũng dự định trích 1 phần tiền tiết kiệm để thay đồ nội thất cũ, mua sắm vài vật dụng mới, đăng ký học ở trường đại học người cao tuổi, mỗi năm đi du lịch dài ngày 1 lần.

Phần còn lại, tôi sẽ dành để bảo đảm sinh hoạt và dự phòng chi phí y tế. Dù sao, sức khỏe vẫn là vốn quý nhất.

60 tuổi – hơn nửa đời người đã trôi qua. Tôi không muốn tiếp tục sống chỉ để tiết kiệm, mà muốn sống để tận hưởng. Dùng số tiền có hạn đổi lấy niềm vui vô hạn mới là cách sống đúng đắn sau khi nghỉ hưu.

Gửi đến những người bạn cùng thế hệ, nếu bạn đã vất vả nửa đời người, hãy học cách đối xử tốt hơn với bản thân hơn. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng tuổi xuân và sức khỏe thì không. Hãy buông bỏ nỗi ám ảnh tiết kiệm, tận hưởng từng ngày hiện tại, để tuổi già tràn đầy niềm vui, tự do và rực rỡ!

(Theo Toutiao)