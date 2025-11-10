Chia sẻ của vợ CEO Vòng Lý Sáng vừa đột ngột qua đời: "Sao anh về biển, đành lòng bỏ lại mẹ con em"

Mới đây, cộng đồng khởi nghiệp và công nghệ không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin doanh nhân Vòng Lý Sáng (sinh năm 1981, đến từ Lâm Đồng) đột ngột qua đời. Anh bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 7/11 và được tìm thấy vào ngày 9/11.

Doanh nhân Vòng Lý Sáng

Trưa ngày 9/11, chị H.B - vợ anh Sáng cũng xác nhận thông tin cùng với dòng chia sẻ ngắn ngủi: “Sáng ơi sao đi về với biển, đành lòng bỏ lại mẹ con em”.

Theo cáo phó được gia đình, CEO Vòng Lý Sáng đã từ trần lúc 9h20 ngày 7/11/2025 vừa qua, hưởng dương 45 tuổi. Lễ động quan của anh sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 12/11 tới đây và linh cữu sẽ được đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hoà.

Bài đăng của chị H.B - vợ anh Sáng (Ảnh chụp màn hình)

Anh Vòng Lý Sáng được biết đến với vai trò founder kiêm CEO Công ty CP Công nghệ EDC Tech, trước đó là TGĐ Công ty CP ODS. Vì vậy khi nhận thông tin, nhiều anh em, bạn bè, đối tác trong lĩnh vực khởi nghiệp và công nghệ cùng cư dân mạng gửi những lời chia buồn sâu sắc đến người đã khuất và gia đình.

Một số lời nhắn gửi bày tỏ sự thương tiếc từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng sau sự ra đi đột ngột của anh Vòng Lý Sáng: - Mấy ngày qua cứ trông ngóng về tin của anh, mong một phép màu đến nhưng… Tạm biệt người anh đáng kính. - Cứ mong có phép màu vậy mà… Yên nghỉ nhé em! Một chàng trai đầy nhiệt huyết, đáng mến và đáng tin cậy! Mất mát thật to lớn… - Vẫn nụ cười tự tin, thân thiện ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Người anh trai đáng quý của cả họ. Giờ mọi người phải làm sao đối diện với nỗi đau này đây anh ơi… Tại sao lại như thế? Không ai dám tin đây lại là sự thật cả. - Anh ơi… Sao lại như vậy? Trời ơi sao lại như vậy? Nghe tin anh gặp nạn mà không thể tin được luôn. An nghỉ anh nhé! - Lúc nghe tin anh gặp nạn, luôn cầu mong có một phép màu sẽ đến dù rất mong manh. Thế mà sau 2 ngày với nỗ lực của rất nhiều người, anh lại trở về với một hoàn cảnh khác. Chào anh, một người anh mà bao nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. - Làm đối tác và làm bạn với anh cũng ngót nghét 15 năm. Một người anh luôn nhiệt tình vui vẻ mà sóng đã cuốn anh đi thật xa rồi, không có phép màu nào. Vĩnh biệt anh. - Tuần trước tại tiệc sinh nhật EDC, anh em còn luyên thuyên về nhiều dự định còn dang dở. Trước ngày anh mất 1 ngày, anh em còn hẹn nhau chờ anh đi Phan Thiết về thì đi nhậu nha. Nhưng anh không chịu về…

Sáng nay - ngày 10/11, Công ty Cổ phần EDC - nơi doanh nhân Vòng Lý Sáng giữ vị trí nhà sáng lập kiêm TGĐ cũng thông báo tin buồn về sự ra đi của lãnh đạo:

“THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thành kính tiễn đưa ông Vòng Lý Sáng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EDC Tech.

Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, người thân mà còn đối với tập thể EDC và những người từng có cơ hội làm việc, cộng tác cùng ông. Ông luôn được kính trọng bởi tâm huyết, tài năng và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần EDC xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến và trân trọng thông báo”.

EDC Tech là một start-up về công nghệ, chuyên ứng dụng công nghệ, tự động hóa, AI để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

EDC Tech mang đến các giải pháp như Data Migration (giải pháp di chuyển dữ liệu đa nền tảng); Face Matching (là giải pháp tự động hóa thực thi các tác vụ trước, trong và sau sự kiện, cho phép quản lý toàn diện sự kiện bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng AI); tư vấn, hoạch định và xây dựng website; hệ thống máy chủ đám mây,…