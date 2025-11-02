Đi họp lớp, thường làm 4 điều này chính là biểu hiện của bạn học EQ thấp

Những buổi họp lớp không chỉ là nơi gặp lại bạn cũ, mà còn là tấm gương phản chiếu cách mỗi người đã trưởng thành ra sao, cả về sự nghiệp lẫn cảm xúc.

Giữa những cái bắt tay, những câu hỏi xã giao và những ánh nhìn so sánh, cách bạn cư xử trong buổi họp lớp có thể tiết lộ rất nhiều về khả năng thấu hiểu cảm xúc, sự tinh tế và cách bạn nhìn nhận người khác.

Người có EQ cao khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu dù chỉ qua vài lời trò chuyện. Ngược lại, người EQ thấp, dù không cố ý, vẫn có thể khiến buổi gặp gỡ trở nên gượng gạo chỉ vì 4 hành động dưới đây:

1. Khoe khoang quá mức, biến buổi họp lớp thành “sàn diễn”

Người EQ thấp thường không nhận ra ranh giới giữa chia sẻ và khoe khoang. Họ kể chuyện lương, chức vụ, nhà cửa, con cái... với mục đích chứng minh mình “ổn hơn người khác”.

Nhưng chính điều đó khiến không khí trở nên nặng nề, nhiều người ngại đối thoại.

Người EQ cao hiểu rằng mỗi người có hành trình riêng, và điều đáng quý nhất sau nhiều năm không phải là “ai hơn ai”, mà là vẫn có thể ngồi lại và lắng nghe nhau một cách thoải mái.

Ảnh minh hoạ.

2. Đào chuyện cũ, trêu đùa quá đà, thiếu tinh tế

“Đùa vui” là cách gợi lại kỷ niệm, nhưng nếu quá đà, đó là chạm vào vết thương cũ. Người EQ thấp hay nhắc chuyện xưa để trêu: “Hồi đó bạn mập thế”, “Từng bị từ chối tình cảm à?”, “Học dốt thế mà giờ cũng làm sếp”…

Những lời tưởng vô hại lại khiến người khác tổn thương. EQ cao thể hiện ở việc đọc được cảm xúc của người đối diện và biết khi nào nên dừng.

3. Nhóm tụ, chia phe, thiếu kỹ năng hòa nhập

Một biểu hiện khác của EQ thấp là thiếu khả năng kết nối toàn thể. Họp lớp, người EQ thấp chỉ ngồi với nhóm thân cũ, tránh tiếp xúc với ai “xa lạ”, hoặc tỏ vẻ thờ ơ với những người ít nói, làm nghề bình thường.

Ngược lại, người EQ cao chủ động chào hỏi, bắt chuyện, hỏi han… để mọi người đều cảm thấy được chào đón. Đó là cách tạo ra không khí tích cực, thứ khiến buổi họp lớp thật sự đáng nhớ.

Ảnh minh hoạ.

4. Soi xét, đánh giá, nhìn bạn cũ bằng thành tích

Người EQ thấp thường vô thức đánh giá người khác bằng thước đo vật chất: ai thành công, ai tụt hậu, ai “bình thường quá”. Thái độ này không chỉ thể hiện sự thiếu tinh tế mà còn khiến mối quan hệ xa dần.

Người EQ cao hiểu rằng trưởng thành không chỉ là có nhiều hơn, mà là hiểu hơn, hiểu người khác, hiểu chính mình.

Kết luận

Đi họp lớp, đôi khi chỉ cần một câu hỏi chân thành: “Dạo này cậu khỏe không?” đã đủ khiến người đối diện thấy được tôn trọng.

Buổi họp lớp là nơi EQ thật được “phơi bày” rõ nhất. Không phải ai nói hay, ăn mặc đẹp là người EQ cao; mà là người khiến người khác thấy dễ chịu, được lắng nghe và tôn trọng.

Người EQ thấp có thể khiến người khác ngại gặp lại. Còn người EQ cao, họ khiến ai cũng mong buổi họp năm sau diễn ra sớm hơn.