Chi 480 triệu đồng mua Hermès Birkin, cô gái đổi trả 2 lần vẫn chỉ nhận được túi fake liền khởi kiện, tòa tuyên bố: “Phải bồi thường 1,4 tỷ đồng”

Vào tháng 6/2024, khi đang lướt Xiaohongshu (mạng xã hội của Trung Quốc), cô Vương ở Hàng Châu, Trung Quốc chú ý đến một shop có lượng theo dõi lớn cùng nhiều bài đăng thu hút. Trong số đó, chiếc túi Hermès Birkin 30 được giới thiệu là hàng chính hãng đã gây ấn tượng mạnh với cô.

Do đây là món đồ đắt đỏ, cô Vương không giấu được sự cẩn trọng. Trước khi mua, cô nhiều lần yêu cầu chủ shop là ông Lý xác nhận về tính xác thực của sản phẩm. Người bán khẳng định chắc chắn chiếc túi là hàng thật, đồng thời gửi hình ảnh các giấy tờ và hóa đơn nhằm làm tăng độ tin cậy. Sau khi cân nhắc kỹ, cô Vương chuyển đủ 132.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng) tiền túi xách cho ông Lý.

Thế nhưng, ngay khi nhận hàng và tiến hành kiểm tra theo một số hướng dẫn nhận biết hàng nhái trên mạng, cô Vương nhận ra nhiều điểm bất thường. Từ chất liệu da, đường may cho đến các ký hiệu nhận diện, chiếc túi đều không đáp ứng được những tiêu chuẩn vốn rất khắt khe của Hermès. Cảm thấy không yên tâm, cô lập tức liên hệ lại với người bán. Trong sự bất ngờ của cô, ông Lý thừa nhận chiếc túi đầu tiên đúng là hàng giả và nhanh chóng đề nghị đổi cho cô một chiếc túi chính hãng khác.

Tuy được đổi hàng, cô Vương vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Lần này, thay vì chỉ tự kiểm tra, cô mang chiếc túi mới đến một cơ quan thẩm định hàng xa xỉ chuyên nghiệp để xác minh. Kết quả giám định cho thấy chiếc túi thứ 2 cũng không đạt chuẩn và không phải là sản phẩm Hermès thật.

Chiếc túi hàng nhái mà cô Vương nhận được

Quá bức xúc trước việc bị lừa liên tiếp, cô Vương yêu cầu ông Lý hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán và bồi thường thiệt hại tương ứng. Tuy nhiên, người bán không đồng ý với mức bồi thường mà cô đưa ra. Không tìm được tiếng nói chung, cô quyết định khởi kiện lên Tòa án Nhân dân quận Tân Giang, thành phố Hàng Châu.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định rằng ông Lý là người chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang xa xỉ đã qua sử dụng trên mạng xã hội và hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Điều này đồng nghĩa ông phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Tòa cũng ghi nhận rằng giao dịch giữa hai bên là hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản, tin nhắn và xác nhận từ phía người bán về tính chính hãng của chiếc túi.

Việc giao hàng giả ngay từ lần đầu tiên đã là một vi phạm nghiêm trọng. Đến lần giao hàng thứ 2, việc tiếp tục chuyển cho khách một chiếc túi không đạt chuẩn cho thấy hành vi gian dối có chủ ý, không phải sai sót tình cờ. Tòa kết luận ông Lý đã bán hàng giả, cấu thành hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung Quốc, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bán hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không đúng giá trị thực đều phải bồi thường cho khách hàng số tiền gấp 3 giá trị giao dịch đã nhận. Trong trường hợp này, ông Lý phải hoàn trả toàn bộ 132.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng) cho cô Vương và bồi thường thêm 396.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Tổng cộng, cô Vương sẽ nhận được 528.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Sau phán quyết, Tòa án Nhân dân quận Tân Giang cũng đưa ra thông điệp cảnh báo tới những người tiêu dùng thường xuyên mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc. Tòa nhấn mạnh rằng các giao dịch qua tin nhắn cá nhân, đặc biệt là khi diễn ra ngoài phạm vi bảo vệ của các nền tảng thương mại điện tử lớn, luôn tiềm ẩn rủi ro cao.

Đối với những mặt hàng có giá trị lớn như đồ xa xỉ, người mua càng cần thận trọng hơn, từ khâu kiểm tra nguồn gốc sản phẩm đến việc lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, người mua nên nhanh chóng liên hệ các cơ quan chức năng hoặc trung tâm thẩm định uy tín để được hỗ trợ kịp thời.