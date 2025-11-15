Gái đẹp Đắk Lắk "chinh chiến" làng pickleball: Lên sân cỡ này, đời thường cỡ nào?

Cô gái này từng gây sốt khắp các nền tảng MXH vào năm 2024 với loạt ảnh đi đánh pickleball 10 điểm từ vóc dáng đến kỹ thuật chơi pick. Đó chính là Cao Quyên (quê Đắk Lắk)! Còn nhớ tại sự kiện FADO Fancy Pickleball được diễn ra vào tháng 11/2024, loạt ảnh trên sân của cô nàng này nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Có nhiều bình luận gọi Cao Quyên là cô nàng có gu đồ tập nóng bỏng nhất.

Từ visual nét căng cùng những cú đánh lăn xả, không chê Cao Quyên được điểm nào!

Cô nàng hiện tại gắn bó với pickleball, tham gia nhiều giải đấu ở TP.HCM.

Bẵng đi đã 1 năm hot lên với pickleball, nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô nàng. Đã có gì thay đổi, có còn đánh pick nữa không? Thì câu trả lời là có.

Cao Quyên vẫn miệt mài trên sân tập, cô nàng là gương mặt quen thuộc của các giải đấu, sự kiện pickleball lớn nhỏ tại TP.HCM.

Và mỗi lần ra sân lại là một lần gây chú ý với những outfit tôn dáng. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng cùng tinh thần thể thao, sự lăn xả, nhiệt tình trên sân tập cũng giúp mỹ nhân này chiếm spotlight.

Cao Quyên cứ ra sân là nổi bần bật.

Tại thời điểm mới gia nhập bộ môn này, Cao Quyên chia sẻ với chúng tôi rằng cô nàng nghiêm túc theo đuổi pickleball, có sự đầu tư nhất định từ quần áo tới vợt. Để mỗi lần lên sân đều mang tới hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nhất. Và cũng nhờ có nền tảng cầu lông trước khi chuyển sang pickleball được khoảng 6 tháng qua, Cao Quyên để lại ấn tượng với những cú đập mạnh, chuẩn xác cùng lối thi đấu máu lửa.

Trên trang cá nhân, Cao Quyên thường đăng tải loạt hình chơi pickleball cùng bạn bè hay những khoảnh khắc “phong thần” trong các giải đấu. Ngoài pickleball, cô nàng cũng đang làm mẫu tự do, quảng cáo thời trang đặc biệt là đồ tập.

Xinh cỡ này.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Cao Quyên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, đi dạo phố, cafe với bạn bè hoặc các chuyến du lịch sang chảnh. Cô nàng đa dạng phong cách thời trang, từ các tính, bánh bèo đến sexy đều có đủ.

Cùng xem thêm những hình ảnh đời thường của Cao Quyên:

Nguồn ảnh: FBNV.