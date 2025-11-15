Khách vừa chi 4 tỷ đồng mua vàng xong thì giá tăng mạnh, cửa hàng trì hoãn không chịu giao, tòa phán quyết: 1 bên phải trả thêm 578 triệu đồng

Đầu tháng 12/2024, một phụ nữ họ Lạc ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định mua 2.300 gram vàng (tương đương hơn 600 chỉ vàng) thông qua một phiên livestream của một tiệm vàng có tiếng. Tổng số tiền cô phải chi trả là 1,1 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng).

Ngay sau khi livestream kết thúc, cô Lạc liên hệ với tiệm vàng để chốt ngày nhận hàng. Tuy nhiên, phía nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo rằng số lượng đơn đặt hàng tăng quá cao khiến cửa hàng “tạm thời chưa chuẩn bị kịp lượng vàng cần thiết” để giao ngay cho cô. Họ hẹn sẽ thông báo thời điểm giao hàng cụ thể sau.

Tin tưởng đây là cơ sở kinh doanh lâu năm, đã nhiều lần bán hàng qua livestream và thực hiện giao dịch suôn sẻ với khách hàng, cô Lạc chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi từng ngày trôi qua và giá vàng trên thị trường liên tục lập đỉnh mới, tiệm vàng vẫn liên tục trì hoãn, viện lý do “không đủ tồn kho”.

Nghi ngờ cửa hàng cố tình kéo dài thời gian nhằm tránh giao vàng với giá thấp đã thỏa thuận trong livestream, cô Lạc quyết định khởi kiện.

Theo lời trình báo của cô Lạc, ngay khi biết cô muốn kiện, chủ tiệm vàng đã chủ động liên hệ để thương lượng. Người này nói sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đặt mua vàng và trả thêm 100 NDT (khoảng 380.000 đồng) cho cô như một khoản “phí đợi hàng”.

Đề nghị này khiến cô Lạc vô cùng bức xúc. Cô cho biết mình đã dành thời gian theo dõi phiên livestream, nhanh chóng chốt đơn để kịp thời mua vàng với mức giá hợp lý. Sau khi thanh toán đủ số tiền lớn, cô còn phải chờ đợi mòn mỏi trong nhiều ngày, nhưng cửa hàng chỉ bồi thường bằng một khoản tiền quá nhỏ so với giá trị giao dịch 1,1 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng). Không chấp nhận cách xử lý của tiệm vàng, cô Lạc chính thức nộp đơn kiện lên tòa án.

(Ảnh minh họa)

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tòa án quận Triều Dương ở Bắc Kinh đã tiến hành điều tra hoạt động kinh doanh của tiệm vàng liên quan. Kết quả cho thấy tiệm vàng này thường xuyên tổ chức livestream bán vàng và các giao dịch trước đó đều được thực hiện đầy đủ. Điều này chứng minh cửa hàng có khả năng đáp ứng đơn hàng lớn và hoạt động giao dịch qua livestream không phải là hình thức mới phát sinh.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của cô Lạc, tòa xác định cửa hàng đã cố tình trì hoãn. Khi giá vàng tăng cao đột biến sau thời điểm giao dịch, cửa hàng không muốn giao hàng theo mức giá đã chốt trước đó, dẫn đến hành vi kéo dài thời gian và lấy lý do “thiếu tồn kho” để thoái thác.

Tòa nhận định đây là hành vi không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật dân sự Trung Quốc. Theo quy định về giao dịch thương mại điện tử, bên bán phải giao đúng loại hàng hóa, đúng chất lượng, đúng thời gian như đã cam kết. Việc trì hoãn giao hàng nhằm trục lợi từ biến động giá bị xem là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.

Sau quá trình xem xét, Tòa án Triều Dương đã tuyên chấm dứt hợp đồng mua bán giữa hai bên. Cửa hàng vàng có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ 1,1 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng) cho cô Lạc và bồi thường thêm 156.000 NDT (khoảng 578 triệu đồng). Khoản bồi thường này nhằm bù đắp chênh lệch giá vàng, tức thiệt hại trực tiếp mà nữ khách hàng phải gánh chịu vì không được nhận vàng đúng thời điểm theo thỏa thuận.

Chủ tiệm vàng sau đó kháng cáo lên tòa cấp trên, nhưng tòa vẫn giữ nguyên phán quyết, khẳng định hành vi trì hoãn giao hàng là cố ý và gây thiệt hại cho khách hàng.

Qua vụ việc này, cảnh sát và tòa án Bắc Kinh đã đưa ra khuyến cáo: người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng khi mua các mặt hàng giá trị lớn qua nền tảng trực tuyến. Khi thực hiện các giao dịch tương tự, người mua cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, lịch sử giao dịch, đoạn ghi hình livestream (nếu có) và ưu trữ thông tin về cam kết giao hàng của bên bán để bảo vệ quyền lợi của bản thân.