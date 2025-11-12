Bán đồ nội thất được 700 tỷ đồng, người phụ nữ U70 tận hưởng cuộc sống 1 mình trong căn nhà 100m2 ở thành phố “tấc đất tấc vàng”

Ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, Tăng Hiến Phần đã có niềm yêu thích với cổ vật từ nhỏ. Bà theo học ngành lịch sử ở đại học, sau đó dành tâm huyết để nghiên cứu và sưu tập đồ cổ từ đầu những năm 1990. Tăng Hiến Phần từng có khoảng thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, sau đó đến Bắc Kinh để mở một công ty giáo dục. Chính vì vậy bà muốn kết hợp cả phong cách nội thất phương Tây và Trung Hoa vào căn nhà để phản ánh cá tính của bản thân.

Nhà sưu tập Tăng Hiến Phần

Ngôi nhà của Tăng Hiến Phần rộng khoảng 100m2, trưng bày nhiều món đồ được người phụ nữ này tâm đắc như chiếc bàn gỗ sưa, tấm thảm Ba Tư 100 năm tuổi, tranh gia truyền, bộ bàn ghế được thiết kế bởi KTS người Mỹ Frank Lloyd Wright…

Trên thực tế, thời điểm mới quan tâm đồ cổ, Tăng Hiến Phần nhận thấy hầu hết mọi người xung quanh đều ít coi trọng những món đồ này. Họ thường khuyên bà Tăng nên để dành tiền mua nhà, hoặc mua các món đồ bằng sứ, tranh cổ thay vì sưu tầm đồ nội thất.

“Sau này, nhiều người mua đồ cổ vì muốn theo xu hướng, còn tôi muốn đào sâu về nguồn gốc và chọn những món đồ tốt nhất. Tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xem xét và so sánh chúng một cách kỹ lưỡng. Mối quan hệ với một người bán đồ cổ phải được xây dựng theo thời gian. Mua đồ cổ dễ bị lừa lắm. Bạn cũng cần chứng minh chuyên môn của mình với họ”, Tăng Hiến Phần nói.

Thông qua các món cổ vật, người phụ nữ muốn có thêm hiểu biết về lịch sử, con người, cũng giúp cuộc sống của bà thêm trải nghiệm thú vị. Tăng Hiến Phần từng nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ bán bộ sưu tập này đi, thế nhưng bà nhận ra con cháu mình đều không hứng thú với việc thừa kế chúng. Vậy nên bà quyết định bán lại phần lớn cổ vật mình sở hữu cho những người thực sự yêu thích và trân trọng. Năm 2022, những món đồ nội thất cổ được Tăng Hiến Phần giữ gìn 30 năm đã được đấu giá thành công, thu về 227 triệu HKD (hơn 760 tỷ đồng).

Những món đồ tâm đắc của Tăng Hiến Phần

Ở độ tuổi ngoài 60, Tăng Hiến Phần sống một mình sau khi ly hôn. Bà duy trì thói quen thức dậy lúc ba hoặc bốn giờ sáng, uống cà phê và sau đó đi chạy bộ. Người phụ nữ đánh giá cao việc chạy bộ vì thói quen này giúp bà rèn luyện kỷ luật, sự kiên trì và cũng là một hình thức trị liệu tâm trí với bà. Tăng Hiến Phần dành thời gian suy ngẫm về cuộc sống vào mỗi buổi sáng khi chạy bộ.

Người phụ nữ cũng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi. “Khoảng một năm trở lại đây, tôi thực sự không muốn làm việc vì ngày càng thích đi du lịch. Tôi đi khắp nơi để xem tranh, triển lãm và thăm gia đình. Tôi thích ngắm những thứ đẹp đẽ như một bức tranh, tác phẩm điêu khắc hay một cuốn sách hay. Tôi hạnh phúc khi học được điều gì đó từ chúng”, Tăng Hiến Phần chia sẻ.

Khi hầu hết bạn bè cùng lứa tuổi đều đã nghỉ ngơi, bà Tăng vẫn mong muốn học hỏi, trau dồi bản thân và cập nhật xu hướng về những điều đang thay đổi trên thế giới. Người phụ nữ U70 tiết lộ mục tiêu học về mỹ thuật để nghiên cứu các bức tranh cổ trước khi quyết định sưu tầm chúng.

“Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có phần nhàm tẻ nếu thiếu đi những đam mê. Nếu không còn yêu thích thứ gì, tôi chỉ đơn giản sống, làm việc và ăn uống, không còn gì thú vị nữa”, bà Tăng cho biết.