10 kiểu bạn càng chơi lâu càng "hết phước"

Mới đây trên Xiaohongshu, một netizen đặt câu hỏi: “Liệu có những kiểu bạn mà chơi lâu chỉ tổ hao tâm tổn sức, thậm chí… ‘hết phước’ không?”

Câu hỏi này lập tức gây bão, nhiều người vào bàn luận sôi nổi về việc lựa chọn bạn bè. Thực tế, không phải mối quan hệ nào cũng mang lại năng lượng tích cực, và chơi với những người không phù hợp đôi khi ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của bạn.

Ảnh minh họa.

Việc chọn bạn tốt hay xấu không chỉ là vấn đề cảm xúc, mà còn ảnh hưởng đến “vận mệnh tinh thần”. Tăng Quốc Phiên, học giả nổi tiếng triều Mãn Thanh, từng nhấn mạnh : “Bạn bè quan trọng nhất phải là chất lượng, ngay thẳng, trung thực, không trục lợi từ người khác, biết lắng nghe nhưng vẫn tỉnh táo.”

1. Người không cùng chí hướng và quan niệm sống

Chơi lâu với ai đó nhưng giá trị sống khác nhau giống như hai đường ray song song: nhìn thì gần nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Bạn có thể thích giản dị, tiết kiệm, trong khi họ lúc nào cũng bon chen, ganh đua, soi mói chuyện tiền bạc. Lúc đầu có thể cố gắng hòa hợp, nhưng càng về lâu dài, sự khác biệt sẽ khiến bạn mệt mỏi, dễ căng thẳng và thậm chí tự nghi ngờ bản thân. Nhiều người sau một thời gian mới nhận ra rằng, đôi khi từ chối kết thân với người không cùng chí hướng lại là cách bảo vệ chính mình.

2. Người chuyên đi nịnh hót

Kiểu người này lúc nào cũng tâng bốc, khen ngợi quá mức, nhưng hiếm khi nói thẳng hay trung thực. Họ xuất hiện khi bạn thành công và biến mất khi khó khăn. Chơi với họ lâu sẽ khiến bạn dễ bị thao túng cảm xúc, mất tự tin vào quyết định của chính mình, và đôi khi vô tình bị kéo vào những chuyện thị phi không đáng có. Như Tăng Quốc Phiên từng dạy: “Tránh càng xa càng tốt.” Một mối quan hệ vui vẻ là khi bạn cảm thấy được lắng nghe, chứ không phải lúc nào cũng phải dò xét lời nói của người khác.

3. Người ân oán bất minh, nay đây mai đó

Ảnh minh họa.

Đây là kiểu người hôm nay thân thiện, mai đã quay lưng chỉ vì một lời đồn. Họ sống theo cảm xúc và lợi ích cá nhân, không có sự kiên định hay trung thực trong tình bạn. Chơi lâu với kiểu này, bạn luôn phải cảnh giác, không bao giờ thực sự yên tâm. Mỗi lần họ thay đổi thái độ, bạn lại phải tự nhủ “lần sau cẩn thận hơn”, và điều đó làm hao tổn năng lượng tinh thần không ít.

4. Người bất hiếu, không tôn trọng trưởng bối, không hòa thuận với anh em họ hàng

Cách họ ứng xử với gia đình phần nào phản ánh cách họ đối xử với bạn bè. Nếu họ thiếu tôn trọng cha mẹ, ông bà hay anh chị em, đừng ngạc nhiên khi họ cũng không thật lòng trân trọng bạn. Một người bạn “khó tính” trong gia đình sẽ dễ áp đặt, hay phán xét bạn trong tình bạn. Nhìn vào cách họ sống trong gia đình cũng là cách nhận diện năng lượng mà bạn sẽ nhận lại khi chơi thân lâu dài.

5. Người cố chấp, bảo thủ và độc đoán

Chơi với kiểu này giống như nói chuyện với tường: dù bạn đưa ra lý lẽ thuyết phục đến đâu, họ vẫn giữ ý kiến của mình, không chịu lắng nghe. Bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, và phải nhún nhường quá nhiều để giữ hòa khí. Lâu dần, bạn nhận ra rằng mối quan hệ này chỉ lấy đi năng lượng, mà không đem lại sự đồng cảm hay hỗ trợ.

6. Người sống không biết điều, thích chỉ trích người khác khi họ đau khổ

Kiểu người này chỉ biết soi mói, bình luận cay nghiệt, và thường xuất hiện khi bạn gặp khó khăn. Họ không mang lại lời khuyên hay sự giúp đỡ, chỉ làm tăng áp lực tinh thần của bạn. Chơi lâu với họ, bạn sẽ thấy mình dễ tổn thương, dễ mất cân bằng cảm xúc, và đôi khi phải “cẩn thận từng lời nói” để tránh bị công kích.

7. Người thích trục lợi, hơn thua, đặc biệt về tiền bạc

Họ thường tính toán, so đo từng chi tiết, và dễ để tình bạn bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Bạn cho mượn tiền, giúp đỡ, hay chia sẻ cơ hội, họ có thể “câu giờ”, tính toán hoặc dùng để so đo. Dù không độc ác rõ rệt, kiểu người này vẫn khiến bạn mất thời gian, mệt mỏi, và đôi khi tự hỏi “tại sao mình lại tin tưởng họ nhiều đến vậy?”.

8. Người xấu tính, mở miệng là oán trách

Họ lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính tiêu cực, mở miệng là oán trách, than phiền, kể lể bất công. Năng lượng xấu từ họ dễ lan sang bạn, kéo bạn vào drama không đáng có và làm giảm hứng thú với cuộc sống. Chơi lâu với kiểu này, bạn sẽ nhận ra mình dần trở nên mệt mỏi, căng thẳng, và đôi khi tự hỏi liệu có nên tiếp tục giữ mối quan hệ này.

9. Người vong ơn bội nghĩa

Không biết trân trọng ân nghĩa, khi cần sẽ quay lưng. Chơi lâu với kiểu này, bạn sẽ bị tổn thương, mất niềm tin vào con người và nghi ngờ chính bản thân mình. Như cổ nhân dạy: “Có ơn thì phải báo, gặp ác phải tránh xa.” Một mối quan hệ mà bạn không nhận lại sự trân trọng thì chẳng khác gì tự hao tổn năng lượng vô ích.

Ảnh minh họa.

10. Người không giữ lời hứa hoặc thường xuyên làm bạn thất vọng

Dù không xấu tính hay trục lợi, kiểu người này khiến bạn mất niềm tin dần dần. Họ hay hứa nhưng không làm, hay thất hứa trong những chuyện nhỏ, và mỗi lần như vậy, bạn lại thấy thất vọng. Chơi lâu với họ sẽ khiến bạn tự hỏi giá trị của tình bạn và đôi khi cảm giác mất thời gian, tổn thương tinh thần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.