Cuộc sống sau đột quỵ của nữ nhân viên văn phòng 28 tuổi ở Thái Nguyên

Có những cú sốc đến bất ngờ và thay đổi vĩnh viễn mọi thứ.

Với Khánh Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng, quê Thái Nguyên), đó là cú đột quỵ chỉ sau 1 cơn đau đầu trong lúc đi làm. Một tiếng sau, Linh nằm trên giường bệnh với chẩn đoán: Đột quỵ, vỡ mạch máu não. Khoảng 5 tháng kể từ biến cố, cô vẫn đang nỗ lực điều trị và phục hồi chức năng.

Đoạn video vỏn vẹn 21s nhưng đã tóm tắt 5 tháng thử thách của Khánh Linh (Video: @xixi40272)

“Đang đi làm, chỉ nghĩ là đau đầu thôi… Một tiếng sau, tôi nằm trên giường bệnh với chẩn đoán đột quỵ, vỡ mạch máu não.

Đừng nghĩ đột quỵ chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Stress, thức khuya, bỏ bữa - cũng có thể khiến bạn rơi vào tình huống như tôi” - đây là chia sẻ nhận về gần 1 triệu lượt xem của Khánh Linh trên MXH, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.

Liên lạc với Khánh Linh, cô cho biết đã 5 tháng trôi qua nhưng vẫn không thể quên sự việc. Hôm đó cô vẫn đi làm bình thường, sau khi ăn trưa ở công ty xong thì bị đau đầu dữ dội và tối sầm mặt mũi nên được mọi người đưa đi bệnh viện.

Trước đó, Khánh Linh khỏe mạnh bình thường, không có béo phì, không có bệnh nền và gần như không có triệu chứng gì đặc biệt. Chỉ là khoảng 1 - 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, cô bị đau đầu nhưng chủ quan, nghĩ là đau đầu bình thường nên không đi kiểm tra.

Khánh Linh trước và sau khi bị đột quỵ

Sau sự việc, Khánh Linh được chuyển đến bệnh viện TW Quân đội 108 và trải qua phẫu thuật tại đây. Cô được các bác sĩ thực hiện phương pháp can thiệp nội mạch. Bác sĩ can thiệp mạch thần kinh sẽ gây mê toàn thân rồi sẽ rạch một đường nhỏ ở háng, từ đó một ống thông nhỏ được dẫn qua động mạch đùi và tiến vào mạch não rồi tiếp tục xử lý tùy theo thực tế.

Cũng vì đột quỵ mà Linh bị liệt dây thần kinh số 7, miệng méo và không thể nhắm kín mắt khi ngủ. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn: “Khi mới phẫu thuật xong, sức khỏe của mình rất yếu, miệng méo đến mức gần như không nói chuyện được hoặc nói mà không thành tiếng.

Trong 1 tháng đầu tiên, mình không ăn được bình thường mà phải ăn xông (hình thức bơm ăn qua xông dạ dày) và mỗi lần chỉ ăn được một chút xíu cháo nên rất gầy. Trước khi bị ốm, mình nặng khoảng 47 - 48kg còn thời gian sau đó chỉ còn khoảng hơn 40kg”.

Những vết sẹo do bàn tay và cánh tay cắm ống truyền và tiêm thuốc trong thời gian dài

Về chi phí điều trị, Khánh Linh cho biết thời gian vừa qua khá tốn kém. Ở thời điểm phẫu thuật, gia đình cô tự chi trả chi phí và chưa tính toán con số cụ thể. Hiện tại cô đã chuyển về Thái Nguyên, đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, riêng tiền thuốc rơi vào khoảng 20 triệu đồng/ tháng.

Cũng trong quá trình phục hồi chức năng này, những hoạt động đơn giản như ăn uống, đi đứng,... Linh đều phải học lại từ đầu: “Mình đã được tháo xông, ăn cơm bình thường nhưng do miệng bị méo nên khi ăn hay bị rơi rớt, cũng không tự cầm được bát đũa mà phải có người thân đút. Mình còn bị mất thăng bằng nên phải có người giữ hoặc tựa lưng vào tường mới ngồi được”.

Thậm chí ngay cả việc ngủ cũng cần phải làm quen theo cách mới. Do mắt bên phải vẫn chưa thể khép kín nên khi muốn ngủ, Linh lấy băng dính y tế và gạc che vào. “Đợt đầu mình chưa có kinh nghiệm và che không kín nên bị viêm kết mạc, phải đi khám dùng thuốc cả tháng mới đỡ” - cô kể lại.

Hàng ngày, Khánh Linh vẫn đang cố gắng tập vật lý trị liệu, tập bước đi, tập đạp xe,... kết hợp các phương pháp điều trị như bấm huyệt xung điện và châm cứu.

Khánh Linh đang tập bỏ khung để tự đi

Hiện tại mắt của cô vẫn không thể khép kín lại

Về tinh thần, Linh cũng trải qua quãng thời gian thử thách bởi chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận biến cố lớn như vậy. Cô gái xúc động: “Lúc bị bệnh là cú sốc lớn với mình. Trong 1 - 2 tháng đầu, sau khi tỉnh lại, mình đã có nhiều lần suy nghĩ không tích cực.

Nhưng hiện tại, khi đã chiến đấu với căn bệnh này đến tháng thứ 5; đã trải qua quá trình dài điều trị; đã nhận được sự quan tâm, hỏi thăm và chăm sóc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thì tinh thần của mình ổn định hơn rất nhiều. Mình sẽ tiếp tục cố gắng điều trị để mau chóng phục hồi”.

Phía dưới các chia sẻ của Khánh Linh, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận động viên, mong cô nhanh chóng khỏi bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người rơi vào tình huống như Khánh Linh cũng đồng tình với cô, đề nghị mọi người chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Cô gái trẻ đang nỗ lực tập đi từng bước trong sự động viên và ủng hộ của mọi người

Ảnh: TTNV