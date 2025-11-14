Hội gái đẹp nói cuộc đời “đảo chiều" từ khi “dính” vào pickleball: Là sao nữa?

Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và badminton - đang thực sự trở thành “cơn sốt” mới của giới trẻ và phụ nữ thành thị.

Không chỉ là trò chơi, Pickleball nhanh chóng chiếm cảm tình nhờ tốc độ nhanh, dễ học, vui vẻ và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Thực tế tại các sân Pickleball ở TP.HCM hiện nay luôn trong tình trạng “full không tưởng”. Sân nào cũng đông kín người từ sáng tới tối: người thuê sân đánh riêng, người tham gia các buổi chơi social để kết nối bạn bè, hội chị em văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra chơi 1-2 tiếng cho đỡ “ghiền”, còn các bà nội trợ thì lập hội đi bất kể giờ nào.

Điều gì khiến các chị em mê mẩn bộ môn này đến vậy?

Nhiều vận động viên nữ đã chia sẻ những “điều tuyệt vời” mà Pickleball mang lại – không chỉ là đam mê thể thao, mà còn là hành trình họ tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình - Clip: Xuân Thịnh - Di Anh

Chơi 4 tháng giảm 6 ký, “đốt” 1000 calo mỗi buổi

Có mặt tại giải đấu "Em xinh dink đỉnh" quy tụ 140 “em xinh” ở TP.HCM, Ngọc Trân hé lộ hành trình giảm cân đáng tự hào của mình: “Sau khi chơi Pickleball 4 tháng thì mình giảm được hẳn 6 ký. Mình đặt mục tiêu mỗi buổi tập phải đốt 1000 calo”.

Với cô, Pickleball không chỉ là trò chơi mà là “chìa khóa mở ra năng lượng mới”. Cảm giác khỏe khoắn, vui vẻ và tự tin hơn mỗi ngày khiến Trân không bỏ buổi nào. “Mong là sẽ giảm thêm nữa, nhưng giờ thấy yêu bản thân hơn rồi.”

Cô gái xinh đẹp Ngọc Trân chia sẻ việc giảm dễ dàng 6 ký chỉ sau 4 tháng chơi pick.

Tương tự, Tiktoker Trinnie Pickleball (tên thật Kiều Trinh) cũng tìm thấy điều quý giá từ bộ môn này, không chỉ là vóc dáng: “Mình vốn là người hướng nội, sợ đám đông. Đây là môn thể thao đối kháng đầu tiên và cũng là duy nhất mình chơi lâu đến vậy. Pickleball giúp mình không chỉ vận động cơ thể, mà còn ‘vận động cảm xúc’ – tự tin hơn, cởi mở hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Kiều Trinh tự nhận mình là người hướng nội và từng rất sợ đám đông

Nhưng lại cháy hết mình trên sân

Từ khi chơi Pickleball, cô đã tìm được niềm vui và đam mê của mình

“Gym không hợp, yoga không theo nổi: Pickleball là chân ái”

Còn cô gái Madam Diễm ví Pickleball như “liều thuốc hạnh phúc” dành riêng cho phụ nữ bận rộn. “Chị em nào không theo được gym hay yoga như Diễm thì Pickleball là chân ái. Mình không đặt mục tiêu giảm cân, chỉ muốn khỏe hơn – ai ngờ lại thấy vui, đỡ stress, năng lượng hơn hẳn,” cô cười tươi. Chỉ cần cầm vợt lên sân, nghe tiếng bóng nảy thôi là mọi mệt mỏi gần như biến mất.

Madam Diễm

Một trong những cái tên thu hút khán giả nhất tại giải đấu ngày 8/11 vừa qua chính là Cao Quyên. Nữ VĐV sở hữu gương mặt xinh đẹp, nước da trắng sáng, chiều cao nổi bật cùng phong cách ăn mặc quyến rũ, năng động. Trên sân, Quyên càng gây chú ý hơn với tinh thần thi đấu máu lửa và kỹ năng không thua kém các tay vợt chuyên nghiệp.

Nhờ từng có nền tảng cầu lông trước khi “bén duyên” với pickleball, Quyên nhanh chóng thích nghi và thể hiện lối đánh mạnh mẽ, dứt khoát. Những cú đập uy lực, pha xử lý linh hoạt cùng các đường phát bóng xoáy, nặng giúp cô trở thành một trong những gương mặt thi đấu nổi bật nhất giải.

Những khoảnh khắc hết mình của Cao Quyên trên sân

Nhờ phong độ ổn định và tinh thần thi đấu quyết liệt, Cao Quyên vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng, chỉ dừng bước đáng tiếc trước thềm tứ kết. Dù vậy, cô vẫn kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và được trao giải phụ “Em xinh serve đỉnh.

“Lúc mới chơi, Quyên sụt 4 ký liền. Giờ thì cân bằng lại rồi. Pickleball không chỉ để giảm cân, mà là để vui, để thỏa mãn năng lượng bên trong mình,” cô nói. Trên sân, Quyên lúc nào cũng máu lửa, “chiến” hết mình, nhưng đằng sau những pha bóng ấy là mong muốn giản dị: gặp bạn bè, vận động và cười thật nhiều.

Cô còn là người mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng ưa chuộng

Thực tế, pickleball mang lại nhiều lợi ích hơn mọi người nghĩ. Không chỉ giúp đốt cháy calo và cải thiện vóc dáng rõ rệt, mà còn giúp dân văn phòng “xả stress”, ngủ ngon và vui vẻ hơn mỗi ngày. Nhiều chị em từng than mệt mỏi, ngại vận động, giờ lại “nghiện sân” tới mức chỉ mong tan làm để cầm vợt ra chơi. Có người giảm cân, có người tự tin hơn, và cũng có không ít mối quan hệ, tình bạn mới nảy nở từ chính những buổi “đánh vui” mỗi tối.