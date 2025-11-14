Vũ Thuý Quỳnh ngó lơ Hà Kino trước 12 ngày doanh nhân Đức Phạm công khai “Yêu em”

“Bùng binh” tình ái của những gương mặt đình đám trên MXH luôn được công chúng quan tâm. Vì vậy mà khi doanh nhân Đức Phạm công khai hình ảnh ngọt ngào với Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, xác nhận mối quan hệ bằng caption “Yêu em” thì Hà Kino - người từng vướng nghi vấn hẹn hò với Thuý Quỳnh - cũng được gọi tên.

Mới nhất, khoảnh khắc Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino lạnh nhạt như người dưng ngược lối đã viral trở lại trên MXH.

Sự xa cách rõ ràng của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino (Nguồn: Đi soi sao đi)

Đoạn clip này được ghi lại khi Thuý Quỳnh và Hà Kino cùng đến dự send-off của Hoa hậu Hương Giang vào ngày 30/10 vừa qua. Dù ngồi cùng hàng ghế, chỉ cách nhau 2 người nhưng cả hai không nhìn mặt nhau, chỉ tập trung nói chuyện với người bên cạnh.

Thái độ dửng dưng của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino khiến cư dân mạng đặt nhiều dấu hỏi. Bởi lẽ trước đó, cả hai từng rất thân thiết, dính nhau như sam từ trên MXH đến lúc đi sự kiện và có nhiều hành động tình cảm như thơm má công khai.

Đến hiện tại, sau khi Đức Phạm bày tỏ tình cảm với Vũ Thuý Quỳnh vào ngày 11/11 vừa qua, khoảnh khắc của “chị đẹp” - Á hậu được share trở lại, bàn luận rôm rả.

Một góc quay khác xác nhận phản ứng như 2 người dưng của Thuý Quỳnh - Hà Kino (Nguồn: @saovbiz)

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi khởi nguồn từ chung kết The New Mentor 2023. Trên thảm đỏ, Hà Kino và Thúy Quỳnh có nhiều cử chỉ tình cảm thân mật. Hà Kino còn ôm hoa chờ tặng Thuý Quỳnh sau trao giải rồi cùng nhau di chuyển lên xe ra về.

Ngay sau cuộc thi này, trong chia sẻ với chúng tôi, Thuý Quỳnh tiết lộ về Hà Kino: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor" .

Về chuyện tình cảm nói chung và việc được "đẩy thuyền" với đồng nghiệp nữ nói riêng, mỹ nhân Điện Biên nói: "Từ trước đến nay, những chuyện riêng tư tôi không hẳn là giấu, tôi để nó diễn ra một cách bình thường, tôi không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tôi để cho mọi người có cảm nhận riêng. Quan trọng nhất là tôi luôn yêu thương và trân trọng những người ở bên cạnh mình.

Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".

Thuý Quỳnh và Hà Kino tại The New Mentor

Đến giữa tháng 12/2024, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino là khách mời trong đám cưới Hoa hậu Khánh Vân. Ở buổi tiệc, cả hai cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết chụp hình chung với cô dâu chú rể. Nhưng gây chú ý chính là hành động Vũ Thúy Quỳnh lấy tay quàng cổ Hà Kino và đặt một nụ hôn lên má "tình tin đồn". Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả.

Một số khoảnh khắc thân mật khác của Thuý Quỳnh và Hà Kino

Tuy nhiên đến tháng 9/2025, mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino vướng nghi vấn trục trặc. Trên trang cá nhân, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh liên tục có những dòng trạng thái tâm trạng. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện ra cả Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiện không theo dõi nhau trên Instagram.

Hiện tại, thái độ xa cách, không nhìn mặt nhau và tương tác tại sự kiện một lần nữa củng cố nghi vấn rạn nứt.

Cả hai không còn theo dõi nhau trên Instagram

(Tổng hợp)