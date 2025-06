27 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối, mẹ lên bàn mổ cùng con: "Lúc đưa ra quyết định hiến thận, tôi không sợ hãi”

“Trước ngày phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối 3 ngày, mình vẫn đang du xuân cùng đồng nghiệp. Nhìn dáng vẻ lúc ấy, chẳng ai nghĩ mình lại đang mắc bệnh hiểm nghèo”.

Đó là những chia sẻ mà Nguyễn Hường (SN 1998, Quảng Ninh) khi nhớ lại khoảng thời gian trước khi phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối, cách đây 3 tháng. Với Hường, mọi thứ lúc ấy như “sụp đổ”, vừa sốc vừa thất vọng.

Bởi cô không biết phải thông báo với gia đình như thế nào, nếu ghép thận thì chi phí sẽ ra sao?

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Hường đã được phẫu thuật ghép thận thành công. Hành trình 3 tháng đối diện với bạo bệnh được cô chia sẻ lại trên TikTok đang được rất nhiều người trẻ quan tâm.

Nguyễn Hường phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối cách đây 3 tháng

2 mẹ con cùng lên bàn mổ, bà nội 70 tuổi ở nhà cũng đòi hiến thận cho cháu

Cũng giống khá nhiều bạn trẻ khác, nghĩ mình trẻ khoẻ nên Hường không đi khám sức khỏe định kỳ. Đến một ngày cảm thấy cơ thể nặng nề, chân có dấu hiệu phù, Hường mới quyết định đi khám và nhận kết như “sét đánh ngang tai”.

“Mình đã khóc rất nhiều trong lần đầu nghe kết quả khám bệnh. Sau đó, mình vẫn đi kiểm tra thêm ở 2 bệnh viện khác, cứ mong rằng có thể là nhầm lẫn nhưng không có phép màu nào xảy ra với mình cả. ‘Suy thận mạn giai đoạn cuối tuổi 27’, dòng chữ kết luận khiến mình hoàn toàn suy sụp”, Nguyễn Hường nói.

Tự tìm hiểu về bệnh, Hường biết chi phí để ghép thận là rất lớn, tiền tiết kiệm của cô không thể đủ để chi trả. Nhưng vì còn trẻ, cô bạn không muốn chạy thận vì biết sẽ kéo dài và ảnh hưởng rất nhiều đến cả thể chất lẫn tinh thần.

“Ban đầu mình giấu gia đình đi khám nhưng kết quả như vậy rồi mình buộc phải đối mặt. Dù hôm biết tin, nhà mình ai cũng khóc nhưng tất cả mọi người đều quyết tâm đồng hành cùng mình. Bản thân mình cũng chuẩn bị tâm lý và động viên bản thân mạnh mẽ trước khi bước và hành trình khám và điều trị”, cô bạn bày tỏ.

Điều đặc biệt nhất trong hành trình này của Hường chính là quyết định hiến thận của mẹ. Nguyễn Hường cho hay khi biết mẹ quyết định hiến thận cho mình, cô bạn vừa xúc động nhưng vừa cảm áy náy, đắn đo bởi chẳng ai muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ. Tuy nhiên nếu chờ đợi, Hường cho biết có thể sẽ rất lâu vì không ít bệnh nhân khác phải chờ tới 4 - 5 năm.

Những ngày điều trị trước mổ, Hường luôn giữ tinh thần tích cực

Nguyễn Hường chia sẻ: “Cả bố mẹ, chị gái hay thậm chí bà nội đã hơn 70 tuổi đều muốn hiến thận cho mình nhưng mẹ là người có điều kiện sức khoẻ tốt nhất, phù hợp nhất. Dù biết rằng ca phẫu thuật có thể sẽ có rủi ro nhưng mẹ vẫn quyết tâm hiến. Nhưng với mình, quyết định nhận thận từ mẹ là một điều rất khó khăn. Mình thấy có lỗi với bố mẹ… Vì đến lúc bố mẹ được nghỉ ngơi để con cái báo hiếu thì mình lại trở thành gánh nặng cho gia đình”.

Quá trình điều trị trước phẫu thuật ghép thận của Hường cũng gặp khá nhiều vấn đề sức khoẻ. Tuy nhiên may mắn, mọi thứ đều ổn trở lại và cô bạn có lịch ghép thận sớm nên không phải lọc máu chu kỳ giống như nhiều bệnh nhân khác. Khoảnh khắc trước ngày bước vào phòng mổ, với Hường và gia đình đó là những cảm xúc khó quên nhất.

“Bố là trụ gang đúc vững chắc của mình. Mình biết trước khi ca phẫu thuật diễn ra, bố cũng lo lắng đến mất ngủ vì cả 2 mẹ con. Dù luôn động viên mình mạnh mẽ nhưng bố lại là người khóc nhiều nhất vì thương mình. Khi ca phẫu thuật của mình thành công, điều đầu tiên mình nghĩ đến là mẹ đã sinh ra mình lần thứ 2. Thật sự mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con của bố mẹ”, Nguyễn Hường tâm sự.

Cô Phạm Thị Lương (51 tuổi), mẹ của Hường chia sẻ: “Lúc nghe tin từ con gái, tôi cảm thấy buồn và thương con rất nhiều. Bên cạnh đó cũng thấy hoang mang vì không biết phải xoay sở như thế nào để giúp con. Lúc đưa ra quyết định hiến thận, tôi không sợ hãi hay lo lắng gì nhiều vì chỉ mong rằng có thể phù hợp, nhanh chóng được phẫu thuật để mong con khỏe mạnh. Rất may mắn, hiện tại tôi và con gái đều đã ổn định và hồi phục tốt”.

Mẹ là người đã hiến thận, cũng Hường bước vào ca phẫu thuật

Đang lên kế hoạch kết hôn thì phát hiện bệnh: 3 tháng vượt qua cảm giác tiêu cực

Ngoài gia đình, người thân, Nguyễn Hường còn được bạn trai 4 năm đồng hành trong suốt 3 tháng điều trị, phẫu thuật. Cô tiết lộ cả 2 đã bên nhau từ thời sinh viên, trải qua nhiều khó khăn khi mới đi làm tới giờ mọi thứ ổn định hơn, đang lên kế hoạch kết hôn thì Hường phát hiện bị bệnh.

“Mình đã nghĩ đến chuyện kết thúc tình yêu vì mình biết căn bệnh này không dễ dàng gì nhưng bạn ấy vẫn quyết tâm đồng hành. Đó cũng là người đầu tiên mà mình thông báo bị bệnh và đưa mình đi khám. Trong suốt quá trình điều trị, bạn ấy luôn động viên, chăm sóc mình, thậm chí còn nhiều hơn trước. Ngoài ra mình cũng rất may mắn khi được gia đình, họ hàng của bạn quan tâm. Ở thời điểm hiện tại, tình yêu của chúng mình vẫn đang vững vàng”, Hường chia sẻ.

Sau khi phẫu thuật, Hường cho biết sức khỏe của bản thân và mẹ đều đang ổn định. Tuy nhiên, do đang uống thuốc ức chế miễn dịch để chống thải ghép thận nên sức đề kháng của Hường có phần kém hơn, cần cách ly khoảng 6 tháng. Bên cạnh đó cô cũng tập trung ăn uống, có lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ.

Hường bày tỏ 3 tháng vừa qua không hẳn là hành trình vượt qua bạo bệnh mà là vượt qua cảm xúc tiêu cực của bản thân. Cô đón nhận một cuộc sống mới, chấp nhận rằng đây chỉ là bước đầu và vẫn sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước. Do đó, Nguyễn Hường luôn tạo thói quen suy nghĩ tích cực, lạc quan và mạnh mẽ hơn trước.

Ngoài gia đình, Hường còn nhận được sự chăm sóc, động viên từ bạn trai 4 năm

Cô cho biết hiện tại sức khỏe của 2 mẹ con đều đang ổn định và hồi phục tốt

Chính vì vậy cô bạn cũng muốn ghi lại, đăng tải hành trình này của mình lên TikTok. Điều này vừa để chia sẻ những điều cần lưu ý, vừa để tạo động lực, truyền cảm hứng vui vẻ đến những ai cũng đang trong giai đoạn điều trị bệnh. Ngoài ra, Hường cũng mong muốn có thể phần nào đưa ra những kinh nghiệm của bản thân về bệnh này khi đang ngày có nhiều bạn trẻ gặp phải.

Nguyễn Hường cho biết, lý do dẫn đến bệnh suy thận có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải chỉ vì thức khuya hay uống nước ngọt. Bản thân Hường khi đi khám, được xét nghiệm và chỉ ra nguyên nhân do viêm cầu thận mạn IgA, miễn dịch tự tấn công cầu thận gây nên. Do đó, để phát hiện sớm, Hường khuyên các bạn trẻ nên duy trì đi khám sức khỏe định kỳ và cũng cần kết hợp với lối sống lành mạnh, khoa học.

“Nhất định phải khám sức khỏe định kì 6 tháng/ lần hoặc ít nhất là 1 năm/lần. Bởi chúng mình còn trẻ nên đôi khi biểu hiện bệnh sẽ không rõ ràng, phải đi khám mới biết. Mình cũng mong mọi người không giống mình, cứ mải mê kiếm tiền rồi chủ quan, đến lúc nằm viện mới thấy sức khỏe là quan trọng nhất. Hơn nữa, cũng cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt lành mạnh, không những phòng bệnh thận mà còn nhiều bệnh khác”, Nguyễn Hường chia sẻ.

Ảnh: NVCC