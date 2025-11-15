Bức ảnh của Ngọc Loan và ông Chiêm Quốc Thái

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, Ngọc Loan vẫn luôn là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt là về cuộc sống sang chảnh như "phú bà" của người đẹp này. Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Ngọc Loan cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về cuộc sống, công việc kinh doanh, song kín tiếng trong chuyện tình cảm.
Mới đây, Ngọc Loan gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp tại nơi mình làm việc. Vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng của cô vốn không còn xa lạ, nhưng lần này cộng đồng mạng lại đổ dồn sự quan tâm vào sự xuất hiện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong cùng khung hình.
Không chỉ xuất hiện cạnh nhau trên sân khấu, ở bức ảnh chụp tại khu vực hậu trường, bác sĩ Chiêm Quốc Thái ngồi ngay phía sau Ngọc Loan, cười tươi rói. Được biết, Ngọc Loan hiện giữ vai trò quản lý tại bệnh viện thẩm mỹ của Chiêm Quốc Thái. Tuy nhiên, cả 2 ít khi công khai hình ảnh xuất hiện chung như trên.
Ngọc Loan được biết đến từ The Face Vietnam 2016, vào top 2 team Phạm Hương. Sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt sắc sảo đậm chất high-fashion, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thương hiệu thời trang. Rời showbiz, Ngọc Loan lại theo đuổi hướng đi riêng: kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Cuộc sống của cô gắn với loạt thú chơi đắt đỏ: Nhà đẹp, đồ hiệu, xế hộp sang,... được mệnh danh là "phú bà". Trang TikTok cá nhân của người đẹp này hiện có hơn 222 nghìn follower, Facebook với hơn 161 nghìn người theo dõi, chuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh.
Ngọc Loan và cuộc sống sang chảnh trên MXH.
Chiêm Quốc Thái là một trong những bác sĩ thẩm mỹ được chú ý nhất Vbiz nhiều năm qua. Tên tuổi ông gắn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng từng xuất hiện trong hàng loạt sự kiện giải trí lớn - nhỏ.
Nguồn ảnh: FBNV.