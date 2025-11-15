Về già muốn biết con cái có hiếu thảo không chỉ cần nhìn vào 3 việc này: Nếu có đủ thì xin chúc mừng, tuổi già viên mãn

Một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ về việc đều đặn gửi tiền về hàng tháng cho mẹ ở quê nhưng lúc nào mẹ cũng không vui. Anh bối rối hỏi: “Liệu có phải vì số tiền quá ít?”. Nhiều người để lại bình luận cho rằng có thể thứ mẹ anh đang cần không phải tiền mà là sự đồng hành, bầu bạn của con cái. Mỗi lần anh về thăm quê, chưa kịp nói chuyện với mẹ đã đi chơi cùng bạn bè. Điều này khiến mẹ anh cảm thấy cô đơn và luôn trong trạng thái tiêu cực.

Hầu hết bình luận đều cho rằng việc cha mẹ hạnh phúc và hài lòng ở tuổi xế chiều phụ thuộc phần lớn vào tình cảm của con cái dành cho họ.

“Hàng xóm cao tuổi từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: Về già mới hiểu cách tốt nhất để thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ không phải là làm tăng số tiền trong tài khoản ngân hàng, mà là sống chậm lại vì họ, quan tâm và yêu thương cha mẹ như cách họ từng nuôi dưỡng chúng ta”, cư dân mạng khác viết.

Ảnh minh hoạ

Dành thời gian đồng hành cùng bố mẹ

MC nổi tiếng người Trung Quốc Tát Bối Ninh từng nói về điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh là không dành đủ thời gian cho mẹ mình. MC này từng tin rằng sự nghiệp thành công của bản thân là cách báo hiếu tốt nhất. Anh có thành tích xuất sắc từ khi còn nhỏ, được nhận vào Đại học Bắc Kinh, gia nhập CCTV và trở thành cái tên quen thuộc với công chúng trong vai trò người dẫn chương trình.

Đến khi mẹ đột ngột qua đời, anh mới nhận ra tất cả tiền bạc và danh vọng cũng không thể quan trọng bằng việc có thêm thời gian để ở bên mẹ. Nhiều năm qua, Tát Bối Ninh luôn nói mình “bận” để từ chối những dịp ăn tối hay đưa bà đến bệnh viện khám định kỳ. Đứng ngoài phòng cấp cứu, nam MC hối hận vì những việc làm tưởng chừng giản đơn ấy anh đã không thể thực hiện được cho mẹ nữa.

Chia sẻ của Tát Bối Ninh nhận được sự đồng cảm vì nhiều người vẫn luôn nghĩ phải đợi sự nghiệp thành đạt mới có thời gian chăm sóc bố mẹ. Thế nhưng những nỗ lực ấy thường không theo kịp tốc độ già đi của cha mẹ. Khi bố mẹ già đi, mỗi phút giây bên họ đều là thời gian đếm ngược. Vì vậy hành động hiếu thảo không phải là việc nên làm khi có khả năng, mà kịp làm khi vẫn còn thời gian.

Ảnh minh hoạ

Hiểu nguyện vọng “không thể mua bằng tiền” của bố mẹ

Tài khoản @Spring Breeze chia sẻ câu chuyện khiến anh nuối tiếc mỗi khi nhắc đến mẹ mình. Sau khi ổn định cuộc sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc), anh đưa mẹ từ quê lên cống chung, hy vọng có thể dành nhiều thời gian bên mẹ. Thế nhưng mẹ lên thành phố là đúng giai đoạn @Spring Breeze bận rộn nhất, nên cư dân mạng đã đăng ký cho bà tham gia một nhóm du lịch cao cấp dành cho người cao tuổi.

Thấy mẹ bị đau lưng, anh mua cho bà một chiếc ghế massage thông minh. @Spring Breeze sẵn sàng đưa cho mẹ đủ tiền để làm bất cứ điều gì bà muốn, ăn những món ngon trước nay mẹ chưa được ăn. Vậy mà mẹ anh không mấy vui vẻ, nói mong muốn được về quê. Phải đến khi người đàn ông trở về nhà vào mùa hè, cùng mẹ đi mua tạp hoá và trò chuyện với bà mỗi ngày, anh mới thấy nụ cười của mẹ trở lại.

“Hoá ra điều mẹ tôi luôn mong muốn là có người trò chuyện và tâm sự. Sự đồng hành hữu hình này mới là điều bà khao khát. Vậy nên hãy đối xử với cha mẹ theo cách bạn muốn con cái đối xử với mình”, tài khoản này viết.

Tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ

Ảnh minh hoạ

Nữ diễn viên người Trung Quốc Trương Khải Lý từng chia sẻ quan điểm của mình về lòng hiếu thảo trên một chương trình truyền hình. Trước đây, cô luôn áp đặt ý muốn của mình lên cha mẹ, cho rằng "những gì con thấy tốt nhất cha mẹ cần phải dùng", hoàn toàn phớt lờ sở thích và lựa chọn của họ.

Trương Khải Lý đã bí mật thay chiếc giường yêu thích đã cũ của bố mẹ bằng một chiếc tốt hơn. Không ngờ, khi phát hiện ra chuyện này, cha đã vô cùng tức giận và không nói chuyện với cô trong một thời gian dài.

Nữ diễn viên luôn mua cho bố mẹ những bộ quần áo và thực phẩm bổ sung đắt tiền nhất. “Vậy mà mẹ tôi luôn giấu quần áo mới trong tủ và luôn nói rằng vải cũ mặc thoải mái hơn. Bố tôi cũng không dùng thực phẩm bổ sung và nói thích dùng bữa cùng con hơn”, Trương

Trương Khải Lý lúc này mới nhận ra mình mình đang “hiếu thảo” không đúng cách. Từ đó trở đi, cô không còn mua sắm bừa bãi nữa mà thay vào đó dành thời gian mỗi tuần cùng bố mẹ ăn tối, lắng nghe mẹ kể chuyện về cuộc sống thường ngày và giúp bố sửa kính đọc sách.

“Trước đây, tôi nghĩ về những gì bố mẹ tôi cần, bây giờ tôi hỏi họ muốn gì. Sự khác biệt nằm ở cách lắng nghe và thấu hiểu họ”, nữ diễn viên cho biết.

Trên thực tế, nhiều người tự tin họ đã làm tròn trách nhiệm, đủ tốt với cha mẹ nhưng lại không hiểu được nguyện vọng thật của bố mẹ. Suy cho cùng, điều cha mẹ muốn không phải là tiền bạc, mà là sự ấm áp khi được yêu thương.