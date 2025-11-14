“Thần chứng khoán” Warren Buffett chỉ ra 3 thứ “càng giảm càng giàu”, nhiều người dành cả đời chưa chắc đã ngộ ra

Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại được mệnh danh là “Thần chứng khoán” từ lâu đã trở thành biểu tượng về tư duy kinh doanh sắc bén và khả năng xây dựng tài sản bền vững. Ông là một trong những người hiếm hoi có thể trở thành tỷ phú chủ yếu nhờ đầu tư, không nhờ thừa kế hay công nghệ, và những triết lý của ông luôn được giới tài chính toàn cầu xem như kim chỉ nam.

Triết lý đầu tư của Buffett được tổng hợp trong nhiều bài phát biểu, các lá thư gửi cổ đông và đặc biệt là cuốn “Tâm thư của Warren Buffett dành cho con cái”. Qua những lời khuyên giản dị nhưng thấm thía, Buffett cho thấy đôi khi “tối giản” chính là con đường nhanh nhất để đi đến giàu có.

Đối với ông, giảm bớt hay loại bỏ thứ không cần thiết là để tập trung vào điều tạo ra giá trị cao nhất. Theo Warren Buffett, trong cuộc sống tồn tại vô số cám dỗ, và nếu ôm đồm quá nhiều thứ, chúng ta sẽ phân tán năng lượng, mất mục tiêu và khó đạt thành công.

1. Tối giản năng lượng

Warren Buffett cho rằng phần lớn mọi người không thất bại vì thiếu chăm chỉ, mà vì chăm chỉ sai chỗ. Họ liên tục bận rộn, nhưng kết quả cuối ngày vẫn không thu được gì đáng kể.

Nhà tâm lý học Roy Baumeister từng đề xuất thuyết “tự cạn kiệt” (ego depletion) - cho rằng mỗi hành động đều làm tiêu hao năng lượng tinh thần của con người. Khi năng lượng này giảm xuống, năng lực ra quyết định, sự tập trung và hiệu suất công việc đều suy giảm.

Áp dụng vào cuộc sống, Buffett chỉ ra rằng, nếu tiêu hao sức lực vào những hoạt động vui chơi, chuyện vặt hay vấn đề không quan trọng, bạn sẽ không còn đủ năng lượng cho việc thực sự cần làm. Khi tâm trí bị kéo đi bởi quá nhiều thứ, chúng ta dễ bỏ lỡ mục tiêu lớn hơn.

Do đó, “tối giản năng lượng” nghĩa là phân bổ thời gian và sức lực có hạn của bản thân vào các nhiệm vụ mang giá trị lâu dài: công việc cốt lõi, kế hoạch then chốt hay những mục tiêu có tính bền vững. Như vậy, chúng ta mới có thể thu về được hiệu quả tốt trong tất cả mọi việc.

2. Tối giản mối quan hệ

Trong tư duy của Warren Buffett, mối quan hệ không nên nhiều, mà nên đúng người. Ông tin rằng con người chỉ nên duy trì những kết nối đem lại giá trị, cả về tinh thần lẫn giá trị học hỏi và mạnh dạn loại bỏ những quan hệ độc hại.

Nhiều người thường tin vào quan niệm “càng nhiều bạn càng tốt”, nhưng theo Buffett, điều đó dễ khiến chúng ta kiệt sức vì cố gắng chiều lòng quá nhiều người. Kết quả là thời gian và sự tập trung bị phân mảnh, không còn dành cho mục tiêu quan trọng.

Ông khuyên mỗi người cần sàng lọc các nhóm quan hệ như: Nhóm người tích cực, giàu động lực, có thể đồng hành cùng ta trong sự phát triển; hoặc những người mang lại giá trị tinh cảm chân thành, là chỗ dựa trong cuộc sống. Và đặc biệt, cần nhận diện nhóm người tiêu cực, luôn trút giận, phàn nàn hoặc kéo chúng ta xuống.

Giữ mối quan hệ đơn giản không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng, mà còn giúp tâm trí rõ ràng hơn để tập trung vào mục tiêu tài chính, sự nghiệp và cuộc sống.

3. Tối giản cảm xúc

Với Buffett, quản trị cảm xúc là nền tảng của mọi thành công. Ông cho rằng nhiều người thất bại không phải vì thiếu kiến thức hay cơ hội, mà vì bị cảm xúc tiêu cực dẫn dắt: nóng giận, lo sợ, hoảng hốt hoặc tham lam.

Trong đầu tư, cảm xúc là kẻ thù số một. “Điều quan trọng nhất là phải có cảm xúc ổn định và đừng để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư của mình,” Buffett viết trong cuốn sách gửi các con.

Không chỉ trong đầu tư, mà trong công việc và cuộc sống, sự bốc đồng dễ dẫn đến những sai lầm lớn: mất cơ hội, phá vỡ mối quan hệ hoặc đưa ra quyết định thiếu suy xét.

Trường hợp của chính Buffett là minh chứng. Trong môi trường đầu tư đầy biến động, sự bình tĩnh của ông giúp Berkshire Hathaway trụ vững qua nhiều cuộc khủng hoảng. Nếu ông là người để cảm xúc chi phối, khó có thể đạt đến vị thế như ngày nay. Warren Buffett từng nhấn mạnh: “Chủ nghĩa tối giản là một loại trí tuệ trong cuộc sống. Những người thành công đều hiểu rõ chủ nghĩa tối giản”.

(Theo Baijiahao)