Chủ tịch Đỗ Vinh Quang - chồng Đỗ Mỹ Linh bị người lạ lao vào, dí camera cận mặt: Phản ứng khó tin!

Mới đây, một đoạn clip trên MXH, ghi lại cảnh một người phụ nữ bắt gặp doanh nhân Đỗ Vinh Quang - chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi bộ trên phố đang thu hút 1,7 triệu lượt xem. Bởi nhiều người không chỉ tò mò với diện mạo của Chủ tịch bên ngoài đời mà còn chú ý từng cử chỉ, cách ứng xử thường ngày của anh.

Theo đó, khi đang đi trên phố gần trụ sở chính của tập đoàn, một người phụ nữ lạ mặt bỗng lao vào nam doanh nhân. Không những thế, người này còn vừa chào, vừa đưa camera cận sát mặt của Đỗ Vinh Quang. Tuy nhiên thay vì khó chịu, chồng của Đỗ Mỹ Linh lại cười rất tươi. Đáng chú ý hơn, anh còn liên tục vẫy tay vào camera một cách thân thiện với người phụ nữ này.

Phản ứng của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang - chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến 1,7 triệu người xem bất ngờ

Ngay sau đó, Đỗ Vinh Quang cũng nhanh chóng rời đi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ khoảng 3 giây nhưng cũng đủ khiến “cõi mạng” bùng nổ, bàn tán rôm rả.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi Đỗ Vinh Quang ngoài đời không những hiền lành, lịch sự mà còn rất thân thiện. Vị Chủ tịch trẻ tuổi này không hề nhăn mặt dù chỉ một cái mà luôn giữ gương mặt tươi tắn, thái độ gần gũi. Ngoài ra, dân mạng còn nhận ra rằng khi thấy người phụ nữ lạ có phần “lấn tới”, Đỗ Vinh Quang phản xạ tinh tế khi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi rảo bước sang đường.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Anh này thân thiện ghê, mình nhiều khi người lạ bắt gặp mà nhiệt tình thái quá như vậy còn không thích lắm mà đây anh cười từ đầu đến cuối luôn”. - “Chồng Đỗ Mỹ Linh tính vui vẻ, dễ thương nhỉ. Phản ứng khiến mình bất ngờ quá”. - “Nhìn phong thái đúng chuẩn doanh nhân trẻ. Không kiêu căng mà rất tinh tế”. - “Đúng là chồng của hoa hậu nên anh ấy cũng ‘hoa hậu thân thiện luôn’, không nghĩ ngoài đời Đỗ Vinh Quang lại như vậy. Ngưỡng mộ đôi này ghê”. - “Khá ấn tượng với bạn này vì có gương mặt hiền, phúc hậu. Nhìn cách bạn ấy cười và chào camera là biết thân thiện rồi”.

Đỗ Vinh Quang (SN 1995) được biết đến là con trai út của bầu Hiển - một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Hiện tại, Đỗ Vinh Quang đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình; Chủ tịch CLB Hà Nội FC và Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Song, bên cạnh những chức vụ quyền lực, Đỗ Vinh Quang lại thường được cộng đồng mạng nhận diện với danh xưng chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai về chung nhà vào năm 2022 và cho đến nay, cặp đôi vẫn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc.

Ở tuổi 30, thiếu gia nhà bầu Hiển nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao

Trên mạng, Vinh Quang khá kín tiếng, anh chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh vợ con, gia đình và công việc. Tuy nhiên thực tế, nam thiếu gia cũng là một người rất hài hước, vui tính và không ngại “tiểu phẩm”.

Đỗ Vinh Quang từng nhiều lần xuất hiện trong các video của Đỗ Mỹ Linh, cùng vợ bắt trend TikTok và thể hiện khả năng diễn xuất. Bên cạnh đó khi ở nhà, anh cũng được nhận xét là một người chồng, người bố “kiểu mẫu”. Hầu hết thời gian rảnh, Đỗ Vinh Quang đều dành cho vợ và con gái. Anh có thể phụ vợ chăm con, làm việc nhà,... khiến ai nhìn vào cũng “xin vía” Đỗ Mỹ Linh vì cưới chồng quá xịn!