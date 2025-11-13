Chân dung Tân Chủ tịch Bamboo Airways

Vào ngày 12/11/2025, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế ông Lê Thái Sâm. Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, đây là bước đi nhằm kiện toàn bộ máy quản trị, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới khi hãng trở về quyền quản trị trực tiếp của Tập đoàn FLC.

Ông Bùi Quang Dũng có nền tảng học vấn là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Southern Columbia (Mỹ) và được giới thiệu sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và bất động sản. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways trong giai đoạn 2019-2022, và đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Ông Dũng ở bên góc trái ảnh.

Sự kiện bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways thực hiện tái cơ cấu, mở rộng đội bay và củng cố mạng đường bay. Với tư cách Chủ tịch HĐQT, ông Dũng sẽ chịu trách nhiệm điều phối chiến lược quản trị cấp cao, kết nối giữa Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, nhằm hướng tới giai đoạn phát triển 2026-2030 theo định hướng của FLC.

Một số hình ảnh hoạt động khác của ông Dũng trong quá trình làm việc tại Bamboo Airways.

Tại thời điểm bổ nhiệm, Hội đồng Quản trị Bamboo Airways gồm sáu thành viên: ông Bùi Quang Dũng, ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, ông Dũng từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn như Colliers International, BIM Group, Empire Group — cho thấy kinh nghiệm đa ngành nghề trước khi chuyển sang lĩnh vực hàng không và đầu tư.

Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc của Bamboo Airways cũng ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý trước thời điểm ông Bùi Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 của Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết Tập đoàn đã quyết định tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways sau khi xem xét đề nghị từ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways lúc bấy giờ là ông Lê Thái Sâm. Bà Huyền khẳng định chủ trương này được FLC cân nhắc toàn diện, tuân thủ quy định pháp luật và triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính, nhân sự hiện có, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc chung của Tập đoàn.

Trước khi tiếp nhận, FLC đã đánh giá kỹ lưỡng mô hình hoạt động và xây dựng phương án quản lý độc lập tương đối cho Bamboo Airways, tách biệt với các lĩnh vực bất động sản và du lịch nhằm tránh chồng chéo nguồn lực. Song song đó, Tập đoàn cho biết đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, tài chính và thuê mua tàu bay để tìm kiếm giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và huy động vốn. Kế hoạch phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025–2030 sẽ được FLC báo cáo chi tiết lên Thủ tướng Chính phủ và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2025 của Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm từng thừa nhận quá trình tái cấu trúc của hãng “chưa đạt kỳ vọng” và chính thức đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền điều hành. Sau khi được chuyển giao, Bamboo Airways công bố chiến lược phát triển mới giai đoạn 2026–2030, tập trung củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại đầu tư và hoạch định lại mạng đường bay. Hãng cũng đã tuyển dụng thêm khoảng 500 tiếp viên, lên kế hoạch bổ sung đội tàu bay và khôi phục các hạng thẻ Bamboo Club cao cấp gồm First, Diamond, Gold và Emerald nhằm tri ân khách hàng thân thiết.