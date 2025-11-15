Cập nhật hội gái xinh HOT nhất lúc này: Sẵn sàng "ướt sũng" cùng Bi Rain, Dương Domic tối nay!!!

Sau nhiều ngày chờ đợi, WATERBOMB HOCHIMINH D-1 đã chính thức khai màn tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là một trong những lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á, lần đầu đổ bộ Việt Nam nên cộng đồng fan Việt vô cùng hào hứng.

Không những thế, sự kết hợp của dàn sao đình đám như Bi Rain, HIEUTHUHAI, Sandara Park, Shownu x Hyungwon (MONSTA X), Min, Kwon Eunbi, Skull&Haha, tlinh, Tempest, Triples và Dương Domic,... khiến không khí càng trở nên bùng nổ, được nhiều người mong chờ.

Chân dung dàn gái xinh sẵn sàng "ướt sũng" cùng Bi Rain, Dương Domic hôm nay

Từ khoảng 14h chiều tại TP.HCM, dù thời tiết nắng gắt nhưng không khí của đại tiệc WATERBOMB vẫn nóng hơn bao giờ hết. Sân khấu chưa “nổ”, đại chiến súng nước chưa đến giai đoạn “sung” nhất nhưng hàng dài khán giả, đặc biệt là dàn gái xinh đã ăn diện chất lừ, tấp nập “check-in”. Không ít mỹ nhân đã "ướt nhẹp" với những cú "waterbomb" bất ngờ từ sân khấu.

Tham gia lễ hội âm nhạc tầm cỡ, hội trai xinh gái đẹp không thể không diện những outfit chỉn chu, bốc lửa. Không ít mỹ nhân chiếm trọn spotlight nhờ visual cực phẩm, body khét lẹ cùng loạt phụ kiện sẵn sàng cho “đại chiến” súng nước.

Không chỉ mặc đồ đúng với tone màu “mùa hè”, hay theme của sự kiện, dàn gái xinh còn mang theo khăn, nón, súng nước tông-xoẹt-tông để sẵn sàng “tham chiến”. Song hầu hết, các trang phục đều được lựa chọn thoải mái, thuận tiện cho việc hoạt động dài hơi từ sáng đến tối muộn.

Dù lọt ống kính camera thường nhưng hội trai xinh, gái đẹp khiến ai cũng phải cảm thán vì siêu slay, vibe sáng rực.

Chia sẻ về cảm xúc khi có mặt tại WATERBOMB, Thanh Trúc bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên mình tham dự WATERBOMB nên rất háo hức có mặt từ sớm. Mình đang rất nóng lòng được gặp các idol và sẵn sàng ướt sũng trong ngày hôm nay".

Cũng hào hứng không kém, Hoài Thư đã chuẩn bị outfit từ sớm, cùng bạn bè có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc để tranh thủ check-in trước khi vào sự kiện. Hoài Thư chia sẻ: "Thời tiết có phần nắng nóng nhưng không khí ở đây khiến chúng mình rất hào hứng và quên hết mệt mỏi. Mình đoán là càng về chiều tối, không khí sẽ càng sung hơn, vui hơn. Chúng mình đều mong chờ sự kiện này từ rất lâu rồi nên tâm lý hiện tại là sẵn sàng tận hưởng mọi cuộc chơi".

WATERBOMB 2025 chính thức cập bến TP. Hồ Chí Minh, mang theo bữa tiệc âm nhạc "nước" siêu khủng mà bạn không thể ngồi yên! Hai ngày 15 và 16/11 tại Vạn Phúc City, hàng loạt nghệ sĩ và DJ đình đám sẽ cùng bạn "cháy" hết mình giữa những màn té nước cuồng nhiệt. Súng nước bật chế độ on, outfit sẵn sàng ướt, tinh thần chiến hết cỡ – đây chính là cuộc chiến vui nhất cuối năm nay! Mua vé ngay để không bỏ lỡ lễ hội khiến cả thành phố phải "ướt át"!

