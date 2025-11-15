Ngày 15/11, WATERBOMB HOCHIMINH D-1 chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc. Là một trong những lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á, sự kiện năm nay đang khiến cộng đồng fan Việt "bốc cháy" hơn bao giờ hết khi sở hữu line-up mạnh nhất từ trước đến nay.

Đêm đầu tiên (15/11) sẽ là sự kết hợp của Rain, HIEUTHUHAI, Sandara Park, Shownu x Hyungwon (MONSTA X), Min, Kwon Eunbi, Skull&Haha, tlinh, Tempest, Triples và Dương Domic. Ngay sau đó, ngày 16/11 sẽ tiếp nối với dàn sao siêu khủng gồm Jay Park, EXID, Hwasa, B.I, Tóc Tiên, SOOBIN, Chi Pu, All(H)ours và Quang Hùng MasterD.

14h30: MIN đốt cháy sân khấu WATERBOMB với loạt hit và album mới

Đến 14h30, MIN xuất hiện và ngay lập tức khiến khu vực main stage vỡ oà. Diện outfit 2 giây với chân váy ngắn, cô nàng mở màn bằng loạt ca khúc mới trong album vừa ra mắt, trong đó ca khúc chẳng phải tình đầu sao đau đến thế lần đầu được trình diễn tại một đại nhạc hội nước. Không khí càng bùng lên khi MIN chuyển sang những bản hit quen thuộc như Vì Yêu Cứ Đâm Đầu, (từng là) Boyfriend, Girlfriend… khiến khán giả hát theo gần như không sót câu nào.

Clip màn trình diễn Vì Yêu Cứ Đâm Đầu - MIN

Cao trào đến khi hệ thống phun nước "khai hỏa", từng đợt nước bắn cao rồi đổ ập xuống khiến cả biển người phấn khích hét lên không ngừng tạo nên một trong những khoảnh khắc WATERBOMB "đã nhất" sự kiện. Chỉ với khoảng 20 phút, MIN đã biến nắng gắt thành năng lượng bùng nổ, mang đến sân khấu vừa rực lửa vừa mát lạnh đúng chất lễ hội nước đình đám nhất châu Á.

14h - hàng nghìn khán giả đội nắng checkin

Giữa cái nắng gắt 14h chiều tại TP.HCM, không khí trước giờ G của đại tiệc WATERBOMB vẫn nóng hơn bao giờ hết. Sân khấu chưa “nổ”, đại chiến súng nước vẫn chưa bắt đầu nhưng hàng dài khán giả, đặc biệt là dàn gái xinh ăn diện chất lừ, đã tấp nập “check-in” từ rất sớm. Dù thời tiết gay gắt đến mức ai cũng phải tìm bóng râm, trùm nón, che khăn chống nắng, vibe lễ hội vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Khán giả xếp hàng, check-in dưới nắng:

Ngay bên trong khu vực chờ, hàng trăm bạn trẻ đã ổn định vị trí, tranh thủ ăn uống, làm tóc, trang điểm và chuẩn bị outfit cho “trận chiến visual” sắp diễn ra. Khu vực được dựng mái che nhưng nắng vẫn chiếu xiên khiến ai nấy vừa quạt vừa uống nước giải nhiệt, thế nhưng tinh thần thì không ai thấy mệt. Nhiều bạn diện outfit cá tính, croptop, áo xuyên thấu, đầm trắng, kèm theo vô số phụ kiện như túi chống nước, kính râm, dây đeo điện thoại, thẻ festival… đúng chuẩn vibe lễ hội quốc tế.

Tại khu booth với màu sắc pop art rực rỡ, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình sống ảo ngay khi vừa đặt chân đến. Dù mặt trời đang “cháy máy”, các gương mặt xinh vẫn giữ năng lượng, nhí nhảnh tạo dáng, cầm nước giải khát trên tay và sẵn sàng hoà mình vào đại tiệc. Background rực rỡ khiến từng khung hình đều lên màu cực đẹp, đúng chất sự kiện outdoor mùa hè.

Gái xinh tấp nập check-in:

Với số lượng khán giả đổ về mỗi lúc một đông, WATERBOMB HOCHIMINH đang sẵn sàng trở thành tâm điểm tối nay. Khi những dòng người đứng xếp hàng check-in không ngớt, những tiếng cười rộn ràng dưới nắng nóng, dễ thấy rằng dàn khán giả, đặc biệt là hội gái xinh Gen Z, đã chuẩn bị tinh thần: có thể mệt, có thể nóng, nhưng phải đẹp - phải cháy hết mình!

Các khu vực sân khấu:

Dự đoán chỉ ít phút nữa, khi tiếng nhạc vang lên, sân khấu phun nước khổng lồ chính thức hoạt động, WATERBOMB sẽ chuyển từ “nóng rực” sang “bùng nổ” đúng nghĩa.

Diễn biến show sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật tại đây.

