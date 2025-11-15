Vào đêm ngày 14/11, dàn sao đình đám tham dự đại nhạc hội WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 đã hạ cánh tại sân bây Tân Sơn Nhất. Bầu không khí tại đây đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao Bi Rain, Dara (2NE1), Kwon Eunbi, MONSTA X Shownu & Hyungwon, TripleS, SHAUN...

Dara chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp phát sáng, gương mặt hoàn hào không tì vết. Ở tuổi 41, cô vẫn trẻ trung và rạng rỡ khó tin, xứng đáng là "thánh hack tuổi" showbiz. Bi Rain ở độ tuổi "ông chú" cũng cho thấy tuổi tác chỉ là con số. Trở lại Việt Nam sau 9 năm, ông xã Kim Tae Hee chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên vẻ nam tính và phong độ cuốn hút. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "nữ hoàng Waterbomb" Kwon Eunbi và nữ idol gốc Việt Nien (TripleS) cũng khiến người hâm mộ phát sốt.

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ khiến bầu không khí sân bay Tân Sơn Nhất nóng hơn bao giờ hết

Dara hào hứng gặp lại fan Việt sau 9 tháng kể từ concert WELCOME BACK cùng 2NE1 hồi tháng 2

Ở tuổi 41, "chị đại" 2NE1 vẫn trẻ trung đến khó tin, đẹp phát sáng trong mọi góc độ

Cô vui vẻ chào người hâm mộ Việt Nam

Mỹ nhân 2NE1 hạnh phúc đến tít cả mắt

Dara vui vẻ nhận quà từ fan

Bi Rain trở lại Việt Nam biểu diễn sau 9 năm

Nam ca sĩ đinh đám xứ Hàn giữ nguyên vẻ phong độ trẻ trung ở tuổi 43

Anh chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên nét nam tính và khỏe khoắn

Bi Rain không ngừng vẫy tay chào...

... và nhận quà từ người hâm mộ

"Nữ hoàng Waterbomb" diện đồ khá ấm áp khi sang Việt Nam lần này

Đây là lần đầu tiên Kwon Eunbi đến Việt Nam biểu diễn

Màn trình diễn của cô luôn được xem là "linh hồn" của lễ hội nhạc nước

Kwon Eunbi không quá cao nhưng có thân hình cực kỳ gợi cảm, chính vì vậy fan không khỏi háo hức tò mò về trang phục nóng bỏng cô sẽ diện trong ngày mai

Sự xuất hiện của TripleS như làm bừng sáng sân bay

TripleS có 24 thành viên, là nhóm nhạc nữ đông dân nhất Kpop

Tuy nhiên, họ chia làm nhiều nhóm nhỏ và đi biểu diễn ở khắp nơi

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào của Nien - nữ idol mang 2 dòng máu Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Cô nàng Mayu cũng rất nổi bật

Nhóm nhỏ MONSTA X Shownu & Hyungwon cũng đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hyungwon được mệnh danh là "thánh meme" của Kpop

Shownu nổi tiếng có thân hình 6 múi tuyệt đẹp cùng những màn "xé áo" đã mắt trên sân khấu

Người hâm mộ đang rất hào hứng đón chờ màn trình diễn của anh ngày mai

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất năm khi đại hội WATERBOMB sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Hai ngày 15-16/11 tại Vạn Phúc City sẽ chứng kiến hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.

Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”: từ Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi… cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.