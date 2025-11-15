Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át "nữ hoàng sexy" Kwon Eunbi

Minh Hồng, Theo Đời sống Pháp luật 00:24 15/11/2025
Người hâm mộ Việt Nam đang đếm ngược giây phút WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 chính thức khai hội cùng dàn sao khủng.

Vào đêm ngày 14/11, dàn sao đình đám tham dự đại nhạc hội WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 đã hạ cánh tại sân bây Tân Sơn Nhất. Bầu không khí tại đây đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao Bi Rain, Dara (2NE1), Kwon Eunbi, MONSTA X Shownu & Hyungwon, TripleS, SHAUN...

Dara chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp phát sáng, gương mặt hoàn hào không tì vết. Ở tuổi 41, cô vẫn trẻ trung và rạng rỡ khó tin, xứng đáng là "thánh hack tuổi" showbiz. Bi Rain ở độ tuổi "ông chú" cũng cho thấy tuổi tác chỉ là con số. Trở lại Việt Nam sau 9 năm, ông xã Kim Tae Hee chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên vẻ nam tính và phong độ cuốn hút. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "nữ hoàng Waterbomb" Kwon Eunbi và nữ idol gốc Việt Nien (TripleS) cũng khiến người hâm mộ phát sốt.

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ khiến bầu không khí sân bay Tân Sơn Nhất nóng hơn bao giờ hết

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Dara hào hứng gặp lại fan Việt sau 9 tháng kể từ concert WELCOME BACK cùng 2NE1 hồi tháng 2

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Ở tuổi 41, "chị đại" 2NE1 vẫn trẻ trung đến khó tin, đẹp phát sáng trong mọi góc độ

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Cô vui vẻ chào người hâm mộ Việt Nam

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Mỹ nhân 2NE1 hạnh phúc đến tít cả mắt

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Dara vui vẻ nhận quà từ fan

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Bi Rain trở lại Việt Nam biểu diễn sau 9 năm

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Nam ca sĩ đinh đám xứ Hàn giữ nguyên vẻ phong độ trẻ trung ở tuổi 43

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Anh chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên nét nam tính và khỏe khoắn

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Bi Rain không ngừng vẫy tay chào...

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

... và nhận quà từ người hâm mộ

"Nữ hoàng Waterbomb" diện đồ khá ấm áp khi sang Việt Nam lần này

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át "nữ hoàng sexy" Kwon Eunbi- Ảnh 12.

Đây là lần đầu tiên Kwon Eunbi đến Việt Nam biểu diễn

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Màn trình diễn của cô luôn được xem là "linh hồn" của lễ hội nhạc nước

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Kwon Eunbi không quá cao nhưng có thân hình cực kỳ gợi cảm, chính vì vậy fan không khỏi háo hức tò mò về trang phục nóng bỏng cô sẽ diện trong ngày mai

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Sự xuất hiện của TripleS như làm bừng sáng sân bay

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

TripleS có 24 thành viên, là nhóm nhạc nữ đông dân nhất Kpop

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Tuy nhiên, họ chia làm nhiều nhóm nhỏ và đi biểu diễn ở khắp nơi

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào của Nien - nữ idol mang 2 dòng máu Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Cô nàng Mayu cũng rất nổi bật

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Nhóm nhỏ MONSTA X Shownu & Hyungwon cũng đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Hyungwon được mệnh danh là "thánh meme" của Kpop

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Shownu nổi tiếng có thân hình 6 múi tuyệt đẹp cùng những màn "xé áo" đã mắt trên sân khấu

Dàn sao WATERBOMB đổ bộ Tân Sơn Nhất: Bi Rain kín đáo nhưng to cao ngời ngời, nữ idol gốc Việt lấn át

Người hâm mộ đang rất hào hứng đón chờ màn trình diễn của anh ngày mai

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất năm khi đại hội WATERBOMB sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Hai ngày 15-16/11 tại Vạn Phúc City sẽ chứng kiến hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.

Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”: từ Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi… cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.

WATERBOMB 2025 chính thức cập bến TP. Hồ Chí Minh, mang theo bữa tiệc âm nhạc "nước" siêu khủng mà bạn không thể ngồi yên! Hai ngày 15 và 16/11 tại Vạn Phúc City, hàng loạt nghệ sĩ và DJ đình đám sẽ cùng bạn "cháy" hết mình giữa những màn té nước cuồng nhiệt. Súng nước bật chế độ on, outfit sẵn sàng ướt, tinh thần chiến hết cỡ – đây chính là cuộc chiến vui nhất mùa hè này! Mua vé ngay để không bỏ lỡ lễ hội khiến cả thành phố phải "ướt át"!

