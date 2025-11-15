Vào đêm ngày 14/11, dàn sao đình đám tham dự đại nhạc hội WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 đã hạ cánh tại sân bây Tân Sơn Nhất. Bầu không khí tại đây đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn sao Bi Rain, Dara (2NE1), Kwon Eunbi, MONSTA X Shownu & Hyungwon, TripleS, SHAUN...
Dara chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp phát sáng, gương mặt hoàn hào không tì vết. Ở tuổi 41, cô vẫn trẻ trung và rạng rỡ khó tin, xứng đáng là "thánh hack tuổi" showbiz. Bi Rain ở độ tuổi "ông chú" cũng cho thấy tuổi tác chỉ là con số. Trở lại Việt Nam sau 9 năm, ông xã Kim Tae Hee chỉ diện áo phông đơn giản cũng đủ toát lên vẻ nam tính và phong độ cuốn hút. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "nữ hoàng Waterbomb" Kwon Eunbi và nữ idol gốc Việt Nien (TripleS) cũng khiến người hâm mộ phát sốt.
Dàn sao WATERBOMB đổ bộ khiến bầu không khí sân bay Tân Sơn Nhất nóng hơn bao giờ hết
"Nữ hoàng Waterbomb" diện đồ khá ấm áp khi sang Việt Nam lần này
Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm bận rộn nhất năm khi đại hội WATERBOMB sẽ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Hai ngày 15-16/11 tại Vạn Phúc City sẽ chứng kiến hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.
Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”: từ Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi… cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.
WATERBOMB 2025 chính thức cập bến TP. Hồ Chí Minh, mang theo bữa tiệc âm nhạc "nước" siêu khủng mà bạn không thể ngồi yên! Hai ngày 15 và 16/11 tại Vạn Phúc City, hàng loạt nghệ sĩ và DJ đình đám sẽ cùng bạn "cháy" hết mình giữa những màn té nước cuồng nhiệt. Súng nước bật chế độ on, outfit sẵn sàng ướt, tinh thần chiến hết cỡ – đây chính là cuộc chiến vui nhất mùa hè này! Mua vé ngay để không bỏ lỡ lễ hội khiến cả thành phố phải "ướt át"!