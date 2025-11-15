Danh tính hội siêu nhân gao "quậy" tưng bừng: 1 người được gọi là "phú bà", từng thi Hoa hậu

WATERBOMB HOCHIMINH D-1 đang là tọa độ quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhất lúc này. Lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á với dàn line-up cực chất đang khiến các fan Việt “quẩy” nhiệt tình, sẵn sàng “ướt sũng” với các thần tượng.

Trong khung cảnh 1m2 có đến hàng chục mỹ nhân, một hội bạn thân vẫn biết cách chiếm spotlight bằng cách rủ nhau lên đồ “độc lạ”, không ai làm lại. Theo ghi nhận của chúng tôi, một nhóm 4 cô gái mặc outfit siêu nhân gao đi đến đâu cũng được chú ý. Không chỉ bởi bộ đồ siêu chất mà còn gây chú ý vì nhan sắc xinh đều, visual sáng bừng.

Clip: Cam thường check hội siêu nhân gao toàn gái xinh hot nhất lúc này!

Hội bạn toàn gái xinh chiếm spotlight với outfit cực chất

Được biết, hội bạn thân này cũng toàn TikToker hot trên MXH. Trong đó gồm Thảo Trang - mỹ nhân Tây Bắc sở hữu 360k người theo dõi, Kim Ngọc - 355k người theo dõi, Đoàn Yến Nhi - 135k người theo dõi và Trâm Nguyễn. Mỗi người lựa chọn một màu nhiêu nhân, hóa thân cực “cháy” và “quậy” hết mình.

Chia sẻ với chúng tôi ngay khi vừa có mặt tại WATERBOMB, Thảo Trang cho biết: “Mình đang cực kỳ háo hức. Vừa bước vào là thấy không khí quá sôi nổi, âm nhạc dập dồn, mọi người đều năng lượng nên mình… nổi da gà luôn. Càng đứng đây lại càng phấn khích hơn”.

Nhóm bạn này bận mí rằng đêm trước sự kiện thậm chí còn mất ngủ vì hồi hộp. Và phải đến khi có mặt, tận mắt chứng kiến bầu không khí thì cảm xúc “bùng nổ” hơn cả những gì tưởng tượng.

Cả nhóm cho biết ban đầu cũng hơi ngại khi quyết định diện bộ outfit nổi bật này, nhưng cảm giác đó tan biến ngay khi bước vào khu sự kiện. “Không khí bùng nổ quá nên bọn mình hết ngại luôn. Xung quanh ai cũng mặc đồ đẹp, xinh và độc lạ cũng khiến chúng mình thêm tự tin”, nhóm bạn bày tỏ.

Hội bạn cũng chia sẻ thêm rằng ý tưởng này chỉ lóe lên trong một buổi cafe bàn kế hoạch của cả nhóm. Ban đầu mọi người đều thấy buồn cười nhưng cuối cùng cả nhóm đều đồng ý vì thú vị, mới lạ và rất hợp vibe lễ hội.

Đoàn Yến Nhi bày tỏ: “Bọn mình chuẩn bị outfit này trong khoảng 2 tuần. Lúc đầu cũng ngại lắm nhưng đi cùng nhau nên càng làm càng thấy hào hứng. Với tụi mình, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm độc lạ của tuổi trẻ. Chi phí mỗi bộ cũng dễ thương thôi, tầm 500.000 đồng/bộ".

Thảo Trang và Kim Ngọc cuốn hút với visual sáng bừng

Trong hội bạn này có Thảo Trang (siêu nhân hồng) vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng, thường được biết đến với tên Karty Chang. Mỹ nhân sinh năm 2001 được ví như "thần tiên tỷ tỷ" bởi nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút. Không chỉ sáng tạo nội dung trên MXH, Thảo Trang còn từng ghi danh trong Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống của Thảo Trang cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi toát ra vibe "phú bà". Cô nàng thường quay clip trong căn hộ riêng, mua xe ô tô từ sớm. Ngoài ra, Thảo Trang còn từng gây chú ý với chuyện tình cùng Otis, song hiện tại cả hai đã "đường ai nấy đi" trong âm thầm.

Thảo Trang là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến

Ngoài Thảo Trang, những hot girl còn lại trong nhóm cũng được dân tình tìm "in-tư" trên MXH.

Tee tên thật là Kim Ngọc - hiện làm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, xuay quanh các chủ đề về thời trang, mỹ phẩm. Cô nàng sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 355 nghìn follower.

Đoàn Yến Nhi cũng sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 140 nghìn follower, nơi cô bạn thường xuyên đăng tải những clip bắt trend, cuộc sống đời thường. Còn Trâm Nguyễn có cuộc sống kín tiếng hơn, thỉnh thoảng mới xuất hiện chung cùng nhóm bạn.

Thảo Trang và Trâm Nguyễn

Kim Ngọc và Yến Nhi

Hội F4 này cực thân thiết, "lầy lội" khi tụ lại cùng nhau

Cả nhóm thường quay clip đu trend, viral trên TikTok

