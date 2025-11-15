Quá bốc lửa, nữ dancer của Dương Domic leo thẳng hot search

Nóng nhất ngay lúc này chính là WATERBOMB HOCHIMINH D-1, được diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á lần đầu tiên đổ bộ Việt Nam nên cộng đồng fan Việt đang vô cùng hào hứng, vừa hòa mình dưới những màn bắn súng ướt sũng vừa quẩy theo các tiết mục sôi động.

Trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại WATERBOMB, một trong những sự xuất hiện gây chú ý chính là Dương Domic. Với hiệu ứng này, màn tương tác cực ngọt của Dương Domic cùng với nữ dancer nhảy cùng mình cũng đang viral.

Dương Domic bùng nổ visual soái ca cùng màn tương tác "ngọt lịm" với nữ dancer (Clip: Di Anh)

Cận cảnh khoảnh khắc khiến bao nhiêu cô gái muốn thế chỗ nữ dancer

Ngay lập tức, danh tính nữ dancer cũng được truy lùng và nhiều người nhanh chóng nhận ra không phải gương mặt xa lạ. Đó là Phạm Hoàng Kim Dung (sinh năm 1997, đến từ Đồng Nai) - dancer của vũ đoàn Bước Nhảy.

Kim Dung sở hữu chiều cao 1m7, số đo 3 vòng 85‑63‑94, là một trong những gương mặt nổi bật của vũ đoàn Bước Nhảy. Cô cũng là dancer “ruột” của các Anh Trai Say Hi, tham gia trong tiết mục của nhiều anh trai.

Dương Domic biểu diễn cùng Kim Dung và vũ đoàn (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, Kim Dung từng góp mặt tại chương trình Rap Việt mùa 3, hỗ trợ rapper Double2T trong tiết mục “nhảy sạp” mang đậm nét văn hóa dân tộc Tây Bắc. Sự kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống trong các màn trình diễn của cô đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Năm 2021, cô từng lọt Top 10 TikTok Dance Master 2021, khẳng định sự nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài vai trò là vũ công, Kim Dung còn tham gia các cuộc thi nhan sắc, trong đó có Miss Grand Vietnam 2024. Được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhờ phong thái tự tin và hình thể nổi bật, cô dừng chân ở Top 15 chung cuộc.

Kim Dung thời điểm dự Miss Grand Vietnam 2024

Trên các nền tảng MXH, Kim Dung thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp ngoài đời, khả năng vũ đạo đi biểu diễn và khoe trọn đường cong cũng như vóc dáng cân đối. Hiện tại, mỹ nhân Đồng Nai đang sở hữu 388k người theo dõi trên TikTok.

Một số hình ảnh khác của Kim Dung:

Kim Dung khá thân thiết với các Anh Trai Say Hi

Từ nhan sắc đến vóc dáng đều đỉnh

Lúc trình diễn thì "cháy" miễn bàn!

(Ảnh: FBNV)

THREE O'CLOCK là một trong những chuỗi cà phê 24/7 lớn nhất tại thị trường Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nương mình theo nhịp sống vội vã của phố thị thời hiện đại, thương hiệu không chỉ đồng hành mà còn đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, năng động. THREE O'CLOCK tự hào trên hành trình nâng tầm phong vị Việt với nguồn nguyên liệu nông sản Việt được tinh lọc kỹ lưỡng, được phục vụ với lòng tận tâm của một thương hiệu Việt đang khẳng định vị thế trên trường Quốc tế.