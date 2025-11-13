Cận cảnh gương mặt "không app" của bạn gái thiếu gia Đức Phạm gây bàn tán

Mới đây, thông tin thiếu gia Đức Phạm công khai người yêu mới lên mạng xã hội gây xôn xao. Nửa kia của nam doanh nhân này không ai xa lạ mà đó là Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 - Vũ Thúy Quỳnh.

Trước đó cặp đôi từng nhiều lần lộ hint hẹn hò, bởi thế, lần lên tiếng xác nhận bằng bức hình tình cảm cùng caption: "Yêu em" của Đức Phạm nhanh chóng bùng nổ MXH.

Bạn gái mới được thiếu gia Đức Phạm công khai lên MXH.

Những thông tin liên quan đến Vũ Thúy Quỳnh cũng nhanh chóng được tìm kiếm, quan tâm. Đặc biệt là sắc vóc của mỹ nhân quê Điện Biên.

Lúc này, một clip quay bằng camera thường, cận cảnh nhan sắc của bạn gái Đức Phạm vào hồi tháng 2 vừa qua bất ngờ hot trở lại. Nhiều người bàn tán về nhan sắc không app của mỹ nhân này.

Cận cảnh gương mặt không app của Vũ Thúy Quỳnh. Nguồn: Le Long Dung.

Cô nàng trông mộc mạc, tươi tắn, gương mặt nhỏ nhắn, gọn gàng. Song, nhiều người nhận xét rằng layout makeup đang không phù hợp, má hông hơi đậm so với tổng thể gương mặt. Vũ Thúy Quỳnh cũng ghi điểm với cách nói chuyện tự nhiên, duyên dáng và thân thiện.

"Hồi đầu cũng hơi thấy lạ do thường xuyên thấy qua app chứ như này là đẹp mà, mặt nhỏ, da không filter vậy là ổn", "Chưa chỉnh sửa mà như này là oke mà", "Nét đẹp á",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh cũng từng nhiều lần công khai hình ảnh mặt mộc lên mạng xã hội. Cô nàng cũng thừa nhận khuyết điểm da kém mịn màng, mắt và môi vẫn bị thâm. Song, đường nét gương mặt xinh xắn, sắc sảo của Vũ Thúy Quỳnh là điều không ai phủ nhận.

Cô nàng từng niềng răng, phương pháp này không chỉ có tác động lên răng mà cũng ít nhiều góp phần giúp khuôn mặt hài hòa, cân đối hơn nhờ việc sắp xếp lại răng lệch lạc, chỉnh sửa khớp cắn, và cải thiện các đường nét khuôn mặt như cằm, môi. Gần đây khi vướng tin đồn sửa mũi, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng đáp trả, cho biết nhan sắc tự nhiên, chưa từng qua chỉnh sửa.

"Mặt mộc không filter đây. Quỳnh muốn điêu khắc lông mày và phun môi, khử thâm mắt có hợp lí không cả nhà", Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ.

Vũ Thúy Quỳnh được nhận xét là đường nét gương mặt sắc sảo, cân đối hài hòa.

Nguồn: Tôn Hoa Sen.

Vũ Thúy Quỳnh trên sóng livestream - mặt mộc, không app.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023. Đến năm 2024, người đẹp giành thành tích á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam. Ở lĩnh vực người mẫu, cô là học trò của Hương Giang tại show thực tế The New Mentor 2023, giành thành tích á quân chung cuộc.

Hiện tại, người đẹp 27 tuổi tích cực hoạt động trong vai trò người mẫu. Cô tham gia trình diễn ở các sự kiện thời trang, đồng thời trải nghiệm với vai trò huấn luyện viên tại một cuộc thi dành cho người chuyển giới. Cô sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 153 nghìn follower, Instagram có gần 40 nghìn người theo dõi.