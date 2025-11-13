24 giây Tổng giám đốc Viết Vương "sai đẹp chiêu", Đỗ Hà trúng số thật sự rồi!

Dường như cư dân mạng “ăn cưới online” đám Đỗ Hà - Viết Vương cả tháng vừa qua là chưa đủ. Bởi chuỗi lễ nghi của hỷ sự đã khép lại song nhiều người vẫn đang tiếp tục “luỵ” đám cưới, tiếp tục chia sẻ và để lại bình luận bàn tán rôm rả phía dưới những hình ảnh của cặp vợ chồng son.

Khoảnh khắc chú rể Viết Vương như tổng tài xé truyện bước ra ở tiệc cưới khách sạn là một trong số đó.

Những khoảnh khắc vibe tổng tài tràn màn hình của Viết Vương

Trong khoảnh khắc này, TGĐ Tập Đoàn Sơn Hải mặc vest đen bảnh bao, quay chụp trong phòng riêng tại khách sạn - nơi tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội. Gương mặt sáng bừng, vóc dáng cân đối trong bộ vest được may đo riêng, nụ cười tủm tỉm khi vợ đi qua,... tất cả đều khiến ai nấy phải trầm trồ.

Dù đã khen mãi khen hoài nhưng phía dưới đoạn clip, netizen vẫn tiếp tục dành những lời có cánh cho chồng Đỗ Hà. Thậm chí có người còn “khiếu nại” ông trời, đòi được phát cho mỗi chị em một tổng tài thế này. Một số bình luận từ cư dân mạng:

“Khúc đầu vợ ảnh đi qua ảnh nhìn theo rồi cười nữa chứ”, “Mong ông trời ‘sản xuất’ một loạt như anh này chia cho mỗi chị em một anh cho công bằng”, “Đúng chất tổng tài bước ra từ phim ngôn tình luôn trời ơi!”, “Có người thấy đẹp có người không, nhưng anh này chuẩn nét khôi ngô tuấn tú thật”, “Đúng kiểu trong ấm ngoài lạnh, lạnh lùng với cả thế giới ngoại trừ vợ. Cứ thấy vợ là ảnh cười không khép miệng được miệng luôn”, “Ánh mắt này ra thương trường thì sắc sảo còn với vợ thì lúc nào cũng cười híp cả mắt lại”,...

Vóc dáng cân đối, ánh mắt cương nghị của Viết Vương

Nhưng lúc Đỗ Hà đi ngang qua thì nét mặt thay đổi hoàn toàn

Thực tế là để có được vóc dáng cân đối nhất trong đám cưới, Viết Vương cùng với Đỗ Hà đã phải miệt mài giảm cân đến tận ngày cưới. Tất cả là tại cơm nhà của Hoa hậu nấu quá ngon.

“Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…” - Đỗ Hà tiết lộ.

Đám cưới cũng là dịp mà cư dân mạng được hiểu rõ hơn về chuyện tình yêu của Viết Vương và Đỗ Hà, được lắng nghe cặp đôi bày tỏ tình cảm cho nhau. Dù một người là TGĐ doanh nghiệp nổi tiếng còn một người là Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng trước đó cặp đôi yêu đương khá kín đáo, chỉ có những khoảnh khắc do “team qua đường” bắt gặp.

Trong phần đọc thề nguyện, Viết Vương xúc động: “Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động. Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão.

Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời và cùng đưa nhau ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh”.

Một số khoảnh khắc khác trong đám cưới của cặp đôi

(Tổng hợp - Ảnh & Clip: Linh Lê Chí)