Không còn gì để nói với Hải Tú

Mới đây, Hải Tú “rã đông” mạng xã hội của mình bằng một bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật tuổi. Cô nàng bày tỏ: “Biết hết, thấy hết và thương hết đấy nha. Cảm ơn thật nhiều vì những điều ý nghĩa, ấm áp mà mọi người đã cùng nhau thực hiện cho Tú. Cuối cùng thì cũng đã bước sang tuổi 20 (...), thời gian trôi nhanh đến đáng sợ”.

Thực tế, Hải Tú đón sinh nhật tuổi 28 tuy nhiên với visual hiện tại, nhiều người cho rằng cô tự nhận 20 tuổi cũng dễ tin. Bởi Hải Tú vẫn sở hữu vibe trẻ trung, năng động và lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ. Trong loạt hình mới này, “nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP còn nhận nhiều lời khen với phong cách phù hợp từ kiểu tóc đến cách ăn mặc.

Hải Tú mừng sinh nhật bằng một bộ ảnh mới, nhận nhiều lời khen với visual 0 điểm nào để chê

Nhiều người cho rằng, đây mới chính là phiên bản Hải Tú mà các fan luôn mong chờ. Với phong cách cá tính, tinh nghịch nhưng vẫn cực dịu dàng, nữ tính. Bên cạnh đó, visual của Hải Tú vẫn luôn là điều khiến dân tình không có gì phải bàn cãi vì lúc nào cũng xinh đẹp, cuốn hút. Mặc dù chỉ trang điểm rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng khi zoom cận, nhan sắc của cô vẫn sáng bừng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đúng là không còn gì để nói, xinh đẹp miễn bàn luôn”.

- “Thích cái năng lượng này, giữ mãi như này nhé Tú ơi”.

- “Xinh cỡ đó luôn, lần nào xuất hiện cũng phải khen nhưng cảm giác đây mới là phiên bản đỉnh nhất”.

- “Xìu luôn, nói 20 tuổi cũng tin thật chứ, trẻ mãi”.

- “Hết nói nổi với nhan sắc này luôn!!! Xinh mà phát quạo vì quá mê”.

Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, không ít người cũng cho rằng Hải Tú ngày càng “nhiễm” màu sắc của Sơn Tùng. Từ màu ảnh, đến cách ăn mặc hay thậm chí là viết status cũng khiến dân tình cảm tưởng như “Sơn Tùng M-TP đâu đây”. Cùng với đó từ trước đến nay, nhiều lần Hải Tú cũng được nhận xét là có nhiều nét trên gương mặt giống với Chủ tịch.

Zoom cận nhan sắc không trang điểm đậm vẫn xinh xỉu!

Netizen nhận xét: "Nhìn Hải Tú nhưng lại rất Sơn Tùng" bởi cách tạo dáng, biểu cảm của mỹ nhân sinh năm 1997 khá giống Chủ tịch

Thời gian vừa qua, Hải Tú vướng phải nhiều tranh luận trên MXH. Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ im lặng, không lên tiếng hay phản hồi bất cứ thông tin nào liên quan đến mình. Song, Hải Tú cũng không ra mắt sản phẩm mới hay có thêm những bước tiến nào khác trong sự nghiệp nghệ thuật.

Thay vào đó, cô chỉ xuất hiện trong những hoạt động liên quan đến công ty của Sơn Tùng, đăng tải ảnh đi chơi, du lịch một số nơi. Điều này khiến không ít người tò mò về vai trò hiện tại của Hải Tú trong showbiz.

Dẫu vậy, cô vẫn luôn duy trì được sức hút của bản thân. Mỗi lần xuất hiện, Hải Tú đều khiến cả cõi mạng rần rần, trở thành tâm điểm được netizen quan tâm. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm được thấy Hải Tú trở lại với nghệ thuật thay vì luôn bị nhắc tên vào những drama, ồn ào.