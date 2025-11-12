Mỹ nhân khiến doanh nhân Đức Phạm tuyên bố "Yêu em" nóng bỏng cỡ nào?

Đó chính là Vũ Thúy Quỳnh, sinh năm 1998, đến từ Điện Biên. Đêm 11/11 vừa qua, doanh nhân Đức Phạm bất ngờ xác nhận mối quan hệ đặc biệt với mỹ nhân 27 tuổi bằng khung hình chụp chung và chú thích: "Yêu em".

Bài đăng công khai mối quan hệ của Đức Phạm

Nếu hay theo dõi các cuộc thi sắc đẹp Việt, hẳn nhiều người sẽ biết tới cái tên Vũ Thúy Quỳnh bởi cô từng ghi danh chinh chiến nhiều “đấu trường” nhan sắc trong nước. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Về nhan sắc, Thúy Quỳnh được nhận xét là có gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 86 - 63 - 97cm. Việc tham gia các cuộc thi cũng giúp cho cô rèn giũa được thần thái tự tin. Trên trang cá nhân, người đẹp 27 tuổi thường xuyên chia sẻ những khung hình khoe dáng với bikini, mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ.

Vũ Thúy Quỳnh

Sắc vóc nóng bỏng của Vũ Thúy Quỳnh

Ít ai biết rằng, hành trình để có được hình thể đáng ngưỡng mộ này là cả quá trình dài nỗ lực vì cô từng rất gầy, chỉ nặng 39 - 40kg.

Chia sẻ trên Vietnamnet vào năm 2024, Thúy Quỳnh cho biết: “Ngày xưa, tôi chỉ nặng 39 - 40kg nên tự ti về ngoại hình và không dám giao tiếp. Ở tuổi 20 - 23, tôi suy nghĩ bồng bột, không tin vào bản thân, có lúc tự hỏi tại sao mình cố gắng nhưng chưa đạt kết quả mong đợi. Hiện tại, tôi chín chắn, hiểu mình hơn, biết cần thay đổi gì và sống có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ yêu thương”.

“Ai từng có số cân nặng này mới hiểu được cảm giác tự ti ra sao, gương mặt hốc hác, đôi chân như chỉ là da bọc xương. Tôi đã có cả quá trình không ngừng cố gắng để thay đổi, có những giây phút nghĩ rằng bỏ cuộc vì đau quá, vì không muốn ăn nhưng phải ăn để có được cơ thể hiện tại” - một tiết lộ khác của mỹ nhân Điện Biên ở thời điểm gầy gò, theo Ngôi sao.

Hiện tại, sau nhiều năm kiên trì rèn luyện thể thao như tập gym và chơi pickleball, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, Thúy Quỳnh đã sở hữu vóc dáng cân đối và đầy sức sống.

Khoảng vài năm trở lại đây, cô nàng chơi pickleball

Ngoài việc chăm diện bikini, bình thường cô cũng thường chọn những thiết kế khoe dáng như cắt xẻ táo bạo hoặc xuyên thấu. Trong những khung hình này, từng động tác, ánh nhìn, thần thái đều toát lên sự tự tin - yếu tố khiến cô trở thành một trong những Á hậu có sắc vóc nóng bỏng nhất nhì hiện nay.

Một số hình ảnh gợi cảm khác của Vũ Thúy Quỳnh:

Vóc dáng 0 điểm... không điểm nào để chê!

Vũ Thúy Quỳnh rất chăm diện bikini, khoe trọn đường cong và đôi chân dài miên man

Trang phục xuyên thấu hoặc khoe vòng 1 lấp ló là ưu tiên của Vũ Thúy Quỳnh trong cả ngày thường lẫn đi sự kiện

(Tổng hợp)