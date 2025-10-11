Tài sản hàng triệu đô của mỹ nhân phim Việt giờ vàng lấy chồng đại gia, thực sự có những gì?

Nhắc đến các “phú bà” phim Việt giờ vàng, không thể không nhắc đến Lã Thanh Huyền. Dù đã ít lên sóng truyền hình nhưng cô vẫn được dành cho những nickname giàu có như "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc", "phú bà đích thực của showbiz Việt",... nhờ sở hữu khối tài sản khổng lồ từ địa ốc đến kim cương. Trong đó, thường được Lã Thanh Huyền cho lên sóng nhiều nhất là căn biệt thự mà gia đình cô đang sinh sống.

Lã Thanh Huyền

Gia đình Lã Thanh Huyền đang sống trong căn biệt thự rộng 450m2, tọa lạc tại khu đất đắt đỏ ở Hà Nội. Thời điểm năm 2020, biệt thự của mỹ nhân có giá khoảng 50 tỷ đồng, cộng thêm nội thất mua từ châu Âu có giá khoảng 10 tỷ đồng, tổng cộng con số lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Đến hiện tại, với những thay đổi ở thị trường BĐS, con số được cho là đã có nhiều biến động, không dừng lại ở con số 60 tỷ đồng.

Bên ngoài căn biệt thự là không gian vườn rộng 150m2. Tại đây chủ nhân thiết kế đường đi bằng đá, xây dựng hồ cá Koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, gần gũi với thiên nhiên. Phía sau biệt thự là một không gian nghỉ ngơi, nhìn ra khúc sông nhân tạo đem đến cảm giác bình yên.

Tất cả những chi tiết này đều cho thấy vợ chồng Lã Thanh Huyền thích cây cối và thiên nhiên, muốn tạo sự bình yên giữa đô thị ồn ào.

Bên ngoài biệt thự

Sân vườn phía trước nhà

Không gian nghỉ ngơi phía sau biệt thự

Bước vào trong, không gian được bài trí không thua gì khách sạn sang trọng với tone màu trắng xám làm chủ đạo. Nữ diễn viên lựa chọn nội thất xa hoa được nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha…

Về màu sắc và vật liệu, những tone màu trung tính với điểm nhấn vàng hoặc gỗ cho cảm giác tinh tế, không quá chói. Nội thất chỉn chu, có chỗ để sách, góc đọc cho thấy chủ nhà trân trọng sự yên tĩnh và đời sống tinh thần.

Phòng khách rộng rãi và thông với phòng bếp, bàn ăn và nhìn ra sân vườn khẳng định Lã Thanh Huyền thích sự thoải mái, không bị bó hẹp. Phòng bếp đủ lớn và có góc ăn uống ấm cúng thể hiện mỹ nhân là người coi bữa cơm gia đình quan trọng.

Decor bên trong biệt thự của Lã Thanh Huyền được thay đổi theo từng dịp lễ Tết. Nếu như dịp Tết, cô chọn trang trí những chậu hoa, bình hoa màu vàng và trắng thì Giáng sinh lại là cây thông và điểm xuyết những sắc đỏ.

Nhà Lã Thanh Huyền dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Dịp Giáng sinh lại được thay đổi decor

Ngoài căn biệt thự ở Hà Nội, năm 2024, Lã Thanh Huyền còn tậu thêm một cơ ngơi ở Phan Thiết. Cô cũng sở hữu các bộ sưu tập xe sang, đồ hiệu, trang sức bạc tỷ.

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, từng giành ngôi vị quán quân của cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006. Nhờ danh hiệu này, cô thuận lợi bước chân vào showbiz và nhận được vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng của VTV như Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng, Tình yêu và tham vọng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Đặc biệt, cô giành giải Cánh diều vàng năm 2016 cho vai Lam trong Zippo, mù tạt và em.

Ở thời gian làm nghề rực rỡ nhất nhất, Lã Thanh Huyền có thể quay 2 - 3 phim/ năm, hết phim này vào phim khác, không có thời gian nghỉ. Người đẹp dành hết thanh xuân cho niềm đam mê nghệ thuật, làm việc hết sức lực.

Năm 2011, Lã Thanh Huyền kết hôn với một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng và nội thất ở Hà Nội. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng cô có một cậu con trai năm nay 12 tuổi.

Vợ chồng Lã Thanh Huyền

Sau khi kết hôn, cô ít đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Lã Thanh Huyền hiện là bà chủ của một chuỗi 10 siêu thị gia đình đông khách, tổng giám đốc của một công ty riêng.

Lã Thanh Huyền cho biết, cô may mắn có chồng tâm lý, yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Dù chênh lệch đến 12 tuổi, nhưng cả hai lại rất hòa hợp, thấu hiểu nhau. Ông xã Lã Thanh Huyền cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc kinh doanh.

