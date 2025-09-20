2 mỹ nhân Việt có biệt danh "Baby" được chồng cưng chiều hết mực, U40 ngoại hình vẫn như mới đôi mươi

2 mỹ nhân có biệt danh Huyền Baby và Hương Baby khiến dân tình "chỉ biết ước" vì có cuộc sống quá đỗi giàu sang, hạnh phúc bên người chồng yêu chiều vợ.

Huyền Baby và Hương Baby là đôi bạn thân thiết, cùng có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Hương Baby

Sau khi kết hôn với Tuấn Hưng, Hương Baby có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ba con “đủ nếp, đủ tẻ”. Người đẹp được chồng hết mực yêu chiều, thường xuyên được anh “nịnh vợ” và chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội.

Hơn 10 năm gắn bó, cặp đôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nói về chồng, Hương Baby cho biết: “10 năm qua, anh thay đổi rất nhiều. Anh trở nên điềm đạm, không còn thích những nơi ồn ào, sau công việc chỉ muốn trở về nhà. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông tử tế, sống trách nhiệm và luôn yêu thương gia đình”.

Hương Baby được chồng yêu chiều sau 10 năm là vợ, là chồng.

Hương Baby được biết đến là một doanh nhân thành công trong lĩnh vực ẩm thực và làm đẹp. Bên cạnh salon đông khách tại Hà Nội, cửa hàng đồ hiệu xách tay và quán bar, cô còn sở hữu hai trung tâm chăm sóc sắc đẹp luôn tấp nập. Nhờ đó, cuộc sống của vợ chồng cô ngày càng sung túc, dư dả.

Bà xã Tuấn Hưng có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ.

Nữ doanh nhân 9x đặc biệt đam mê đồng hồ xa xỉ, trong đó nổi bật là chiếc Classic Butterfly trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng - món đắt giá nhất trong bộ sưu tập. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hương Baby luôn gây chú ý với loạt trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu danh tiếng như Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Gucci...

Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng - Hương Baby.

Không ít lần, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi dành tặng Tuấn Hưng những món quà xa xỉ, từ chiếc điện thoại 100 triệu đồng đến việc chuyển khoản 3 tỷ đồng dịp Valentine. Ngoài đời sống thường nhật, Hương Baby còn âm thầm hỗ trợ tài chính cho một số dự án cá nhân của ông xã, trở thành chỗ dựa vững chắc phía sau nam ca sĩ. Ở tuổi U40 và đã là mẹ 3 con, Hương Baby khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Huyền Baby

Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013, Huyền Baby có cuộc sống xa hoa như “bà hoàng”, được chồng cưng chiều hết mực. Doanh nhân Quang Huy không chỉ thể hiện tình yêu với vợ qua sự quan tâm hàng ngày mà còn bằng những món quà xa xỉ.

Đáng chú ý nhất là căn biệt thự trị giá khoảng 100 tỷ đồng ngay trung tâm TP.HCM, được ông dành tặng Huyền Baby nhân dịp Valentine 2020.

Huyền Baby có cuộc sống như bà hàng sau khi kết hôn.

Căn biệt thự có diện tích lên đến 1.000m² với lợi thế ba mặt tiền hiếm có. Nội thất được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa. Phòng khách rộng thoáng với trần cao, đèn chùm pha lê lộng lẫy, hệ thống rèm cửa cao cấp. Khu bếp và phòng ăn cũng được đầu tư hiện đại, tiện nghi, mang đến không gian sống đẳng cấp.

Không gian xa hoa bên trong biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby. (Ảnh House Are You)

Không chỉ được biết đến là “phú bà” với chuỗi khách sạn nổi tiếng tại TP.HCM, Huyền Baby còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc du lịch, tận hưởng ẩm thực cao cấp.

Người đẹp được chồng cưng chiều như em bé.

Chồng đại gia còn quan tâm Huyền Baby từ những điều nhỏ nhất. Mỹ nhân 8X từng tự hào chia sẻ: " Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mang, cũng là anh ấy ủi cho tôi".

Huyền Baby và ông xã thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch xa hoa tại các điểm đến đắt đỏ bậc nhất thế giới, trải nghiệm cuộc sống sang chảnh chẳng khác nào giới tỷ phú.

Huyền Baby và ông xã có 2 con đủ nếp, tẻ.

Tháng 5/2022, doanh nhân Quang Huy từng mạnh tay chuyển khoản 24 tỷ đồng cho Huyền Baby kèm lời nhắn ngọt ngào: “Chuyển khoản bé yêu”. Trước đó, cô cũng từng hài hước chia sẻ dòng trạng thái: “ Thì thầm vào tai em: ‘Mai anh cho tiền nhé’. Tự dưng thấy anh đẹp trai thế!”.

Người đẹp được chồng chuyển 24 tỷ để đi mua sắm.

Điều này khiến nhiều khán giả dự đoán số tiền ông xã dành cho vợ chi tiêu có thể còn “khủng” hơn cả lần 24 tỷ trước đó. Sau nhiều năm, nhan sắc của Huyền Baby dường như "lão hóa ngược". Trông cô vẫn thậm chí còn trẻ trung, xinh đẹp hơn thời đi thi Miss Audition. Nhiều người nói đùa trông người đẹp chỉ như chị gái khi đứng cạnh con trai 7 tuổi.

Một điểm thú vị nữa là Huyền Baby và Hương Baby là đôi bạn thân thiết. Cả hai gắn bó với nhau từ khi còn là những hot girl Hà Thành và đã có gần 20 năm làm bạn thân. Huyền Baby từng tiết lộ vì có cùng biệt danh "Baby" nên cô thường xuyên bị nhầm là "vợ Tuấn Hưng". Cô chia sẻ: "Huyền Baby và Hương Baby nhé cả nhà. Đừng nhầm lẫn 2 đứa với nhau nhé. 2 chị em chơi thân với nhau xong lại tên Baby nên toàn bị nhầm không à. Thường xuyên trên mạng, nhiều bạn hỏi về em tỉnh queo: Huyền Baby - vợ Tuấn Hưng à".