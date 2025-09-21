Trâm Anh - mỹ nhân đang hot ở "Tử Chiến Trên Không" hẹn hò sao Vbiz hơn 11 tuổi?

Một trong những cặp đôi được cư dân mạng mong ngóng công khai chuyện tình cảm nhất hiện tại chính là Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Nếu như Trương Thế Vinh đã nổi càng nổi sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Trâm Anh cũng được biết nhiều hơn khi đang lên sóng trong phim Tử Chiến Trên Không. Tại đây, mỹ nhân đảm nhận vai chiêu đãi viên hàng không, hay nay thường gọi là tiếp viên hàng không.

Mới đây, một khoảnh khắc của cặp đôi được team qua đường bắt gặp đã thu hút sự chú ý từ netizen.

Khoảnh khắc của Trâm Anh và Trương Thế Vinh cùng bạn bè (Nguồn: @fafaloshowbiz)

Tại đây, cả hai trò chuyện khá thoải mái cùng với bạn bè khi đứng ở khu vực sảnh chờ. Xung quanh Trâm Anh và Trương Thế Vinh còn có một số người nổi tiếng khác như vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang.

Theo hình ảnh mà Trâm Anh đã đăng tải, khoảnh khắc này được cho là ghi lại khi Trương Thế Vinh cùng một số bạn bè, người thân đến ủng hộ Trâm Anh tại sự kiện ra mắt phim Tử Chiến Trên Không vào ngày 16/9 vừa qua. Chính mỹ nhân này cũng đăng ảnh chụp chung với tài tử và bạn bè tại sự kiện.

Cặp đôi chụp ảnh cùng người

Phía dưới khoảnh khắc được team qua đường bắt gặp, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen cả hai chuẩn trai tài gái giỏi và khẳng định chỉ thiếu một bước công khai nữa là hoàn hảo. Có người còn dự đoán ngày Trâm Anh và Trương Thế Vinh công khai mối quan hệ không còn xa.

“Đã đi ăn sinh nhật với đại gia đình anh tài, chụp hình với các hậu phương rồi. Chắc không giấu lâu nữa đâu”, “Có khi nào anh chị lễ cưới mới tiện thể công khai luôn không hả”, “Cặp này real nhé. Năm 2023 tui gặp 2 người đi ăn chung ở Hội An á”, “Công khai cho rồi. Đẹp đôi quá đi”, “2 anh chị quen nhau lâu rồi, bạn bè thân thiết đều biết hết, chưa công khai thôi”, “Được rồi, cưới thôi anh chị”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, phản ứng này khá dễ hiểu bởi mối quan hệ của Trương Thế Vinh và Trâm Anh được cho là khá thân thiết từ nhiều năm nay. Nhiều người cho rằng cơ duyên của cặp đôi là nhờ bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Dù trong phim không đóng cặp nhưng ngoài đời cả hai lại bị soi nhiều hint xịn xò.

Trong năm 2021, cả hai nhiều lần lộ bằng chứng đi ăn uống thân mật cùng nhau. Netizen cũng phát hiện ra thú cưng xuất hiện trong ảnh của Trương Thế Vinh giống hệt chú chó xuất hiện trên trang cá nhân của Trâm Anh. Kể từ đó, cặp đôi lọt vào "tầm ngắm" của dân mạng mỗi khi xuất hiện chung.

Dù hạn chế chung khung hình nhưng trong một buổi tiệc vào năm 2023, khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khiến cư dân mạng bàn tán. Cặp đôi còn liên tục có nhiều hành động thân mật khiến fan càng ủng hộ mối quan hệ đặc biệt này.

Cún cưng của Trâm Anh xuất hiện trên story của Trương Thế Vinh

Cặp đôi được bắt gặp có những hành động thân mật

Đến tháng 4/2025, cặp đôi được bắt gặp tại sân pickleball ở TP.HCM. Trương Thế Vinh và Trâm Anh cùng đến sân chơi, mặc đồ thể thao năng động và có nhiều tương tác vui vẻ. Cả hai không né tránh hay đi cùng nhóm bạn để "làm loãng tin đồn", mà thoải mái chia nhau luyện tập và trò chuyện vui vẻ.

Tháng 5/2025, Trâm Anh cùng Trương Thế Vinh đến nhà vợ chồng Thủy Anh - Đăng Khôi ăn uống cùng các anh tài và gia đình khác. Chính những khoảnh khắc được cho là ra mắt này của cặp đôi mà cư dân mạng lại càng mong ngóng việc cặp đôi công khai hơn.

Clip tóm dính Trương Thế Vinh và Trâm Anh đi chơi pickleball vào tháng 4/20025 (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trâm Anh và Trương Thế Vinh (vòng tròn đỏ) check-in cùng các anh tài chị đẹp và gia đình

