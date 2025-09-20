4 mỹ nhân Việt Nam chưa chồng, giàu "nứt đố đổ vách": Một người có công thức nổi tiếng suốt 16 năm

Trong Vbiz không thiếu những mỹ nhân đẹp và sự nghiệp thành công. Song, dàn người đẹp vừa giàu có, vừa độc thân lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Họ gây chú ý không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi cuộc sống sang chảnh, tự chủ tài chính và mạnh mẽ, tự lập khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ

Chi Pu

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993) là một trong những hot girl có tiếng đời đầu của Hà thành. Cô bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia Miss Teen năm 2009 - cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Sau đó, Chi Pu dần chứng minh tài năng, xuất hiện trong nhiều sitcom và phim truyền hình cũng như lấn sân sang thời trang, tập trung nhiều hơn vào nghệ thuật.

Bước ngoặt lớn nhất là khi Chi Pu thử sức với vai trò ca sĩ. Mặc dù từng bị làn sóng phản đối song cô vẫn kiên trì với đam mê và thành công ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ viral trong nước, Chi Pu giờ còn được yêu mến tại thị trường Trung Quốc, liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình ở đất nước tỷ dân.

Sau nhiều năm "lăn lộn", gây dựng sự nghiệp mà ai cũng ao ước, khối tài sản khủng của Chi Pu cũng "không phải dạng vừa". Từ năm 22 tuổi, cô đã tự tặng mình chiếc xế hộp BMW trị giá 2 tỷ đồng. Tiếp đến, người đẹp gốc Hà Nội còn sở hữu nhiều bất động sản, cơ ngơi gây choáng ngợp tại TP.HCM.

Không những vậy, cô còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh từ lĩnh vực thời trang đến ấm thực, mở cửa hàng tại Trung Quốc. Gần nhất, cô hợp tác mở công ty giải trí riêng, đào tạo talent. Chính vì vậy, nhiều người dành nhiều sự ngưỡng mộ cho Chi Pu với hình mẫu xinh đẹp, mạnh mẽ và tự chủ tài chính. Tuy nhiên đến hiện tại ở tuổi 32, người đẹp vẫn chưa kết hôn, thậm chí không nhắc đến chuyện tình cảm khiến netizen tò mò.

Suốt 16 năm qua, chưa lúc nào Chi Pu không nổi tiếng. Công thức của cô là: Đẹp và giỏi.

Vừa đẹp vừa giỏi bảo sao Chi Pu không giàu có

Ngọc Thanh Tâm

Ngọc Thanh Tâm (sinh năm 1993) là một ái nữ đình đám, được biết đến là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Gần đây, Ngọc Thanh Tâm còn hay được gọi là "tiểu thư 7000 tỷ" do phán đoán của công chúng về khối tài sản kếch xù của gia đình cô.

Xuất thân từ gia thế khủng, Ngọc Thanh Tâm từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường thượng lưu, học ở những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Cô từng đỗ thẳng 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Khi về Việt Nam, cô theo học ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT.

Về sự nghiệp nghệ thuật, Ngọc Thanh Tâm từng tham gia một số phim điện ảnh, tự đầu tư sản xuất những web drama nổi tiếng. Gần đây nhất, ái nữ gây ấn tượng tại Chị đẹp đạp gió và Gia đình Haha.

Nói về độ giàu, khó ai qua được Ngọc Thanh Tâm. Tiểu thư nhà giàu từng gây choáng với những lần đập hộp đồ hiệu đắt đỏ, có món từ vài chục triệu, có món cả trăm triệu trở lên. Mỗi lần xuất hiện, Ngọc Thanh Tâm sẽ "đính kèm" một chiếc túi hiệu mới, nhìn qua đã biết giá không nhỏ.

Dù dư giả mọi mặt nhưng trong nhiều năm qua, Ngọc Thanh Tâm chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương, bạn trai. Tên tuổi của cô thường được “đẩy thuyền” với không ít nam nghệ sĩ trong showbiz nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận.

Cuộc sống đúng chuẩn "màu hồng", dát hàng hiệu, đi du lịch đây đó của Ngọc Thanh Tâm khiến nhiều người trầm trồ

Kaity Nguyễn

Nhắc đến các mỹ nhân Việt, có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ chắc chắn không thể không kể đến Kaity Nguyễn. Nữ diễn viên sinh năm 1999, có được tiếng vang lớn trong lĩnh vực phim ảnh từ khi còn rất trẻ.

Kaity là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam. Sự xuất hiện của Kaity Nguyễn góp phần giúp đoàn làm phim mang về doanh thu chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ đồng. Bởi vậy, cô còn được gọi là “mỹ nhân trăm tỷ” của màn ảnh Việt.

Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên này cũng đã gây dựng được nền tảng tài chính vững chãi, đáng ngưỡng mộ. Từ năm 21 tuổi, Kaity Nguyễn đã sở hữu 1 công ty giải trí của riêng mình. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1999 còn thử sức trong lĩnh vực sản xuất phim, đầu tư tiền bạc nghiêm túc để theo đuổi sở thích này.

Ngoài đóng phim, Kaity cũng thường xuyên nhận lời mời xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu… Bởi vậy, khối tài sản của nữ diễn viên Gen Z càng được củng cố trong những năm qua. Tuy sở hữu cơ ngơi đồ sộ, thế nhưng Kaity Nguyễn gây bất ngờ vì lối sống tiết kiệm. Cô không ngại chia sẻ mình sống tiết kiệm, chỉ chi tiền khi cần thiết. Cô có nhiều việc phải làm hơn là chi tiền để shopping hay nuông chiều bản thân bằng các sở thích khác.

Dù sở hữu khối tài sản khủng, Kaity Nguyễn thường xuất hiện giản dị

Về chuyện tình cảm, Kaity Nguyễn cũng từng được gán với nhiều tên tuổi trong showbiz cùng lời đồn "phim giả tình thật". Thậm chí, cô còn từng vướng nghi vấn làm dâu hào môn. Song trước những thông tin này, Kaity Nguyễn đều chọn cách giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi.

Phương Ly

Phương Ly sinh năm 1990, ban đầu được biết đến là cô em gái tài năng, xinh đẹp của ca sĩ Phương Linh. Sau khi trở thành quán quân Teen Star 2007 cùng nhan sắc xinh đẹp, tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến hơn. Tuy nhiên, điều khiến dân tình thực sự nhớ tới Phương Ly ngoài các ca khúc hot chính là danh xưng "vợ quốc dân".

Cô từng khiến cả cõi mạng chao đảo với hình ảnh ngồi trong xe ô tô, hát theo nhạc của G-Dragon. Mỹ nhân gốc Thanh Hóa cũng không ngần ngại công khai mình là fan cứng của G-Dragon, chịu chi tiền để sở hữu hàng loạt những món đồ liên quan đến thần tượng.

Cô được mệnh danh là "phú bà" bởi những lần diện nguyên cây đồ hiệu gây choáng

Tuy nhiên, sự giàu có của Phương Ly mới đây càng khiến netizen phải trầm trồ. Cô tham gia Em Xinh Say Hi và được gọi là "phú bà ngầm" bởi mức độ đầu tư cho trang phục và các phần biểu diễn cực khủng. Cô thường xuất hiện với nguyên một cây đồ hiệu, dù không cầu kỳ nhưng lại toát ra "mùi tiền" khiến ai nhìn cũng trầm trồ.

Song dù đã ở tuổi 35, Phương Ly bắt đầu khiến netizen "sốt ruột" thay, giục cô nàng lấy chồng bởi bạn bè thân thiết xung quanh đều đã lên xe hoa, có tổ ấm riêng. Thế nhưng Phương Ly vẫn tận hưởng cuộc sống khá tự do, dành thời gian cho công việc, đi chơi,... Cô từng được biết đến với chuyện hẹn hò bạn thân - rapper Andree và cũng được không ít người ủng hộ. Thế nhưng thời gian gần đây, cả hai ít khi xuất hiện chung, lộ nhiều dấu hiệu khiến netizen nghi vấn đã tan vỡ.

(Tổng hợp)