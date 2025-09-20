Chiếc túi trong nhà vệ sinh sân bay và bài TEST nhân phẩm của một tỷ phú

Chiếc túi vô chủ trong nhà vệ sinh

Chiều muộn, sân bay Phố Đông (Thượng Hải) đông nghịt người. Tiểu Du ngồi ở ghế chờ, ôm chiếc balo cũ. Cô vừa rời quê đến Thượng Hải tìm việc, trong túi chỉ còn đủ tiền thuê phòng trọ một tháng. Cảm giác lo âu đè nặng, như có tảng đá trên ngực.

Trước giờ lên tàu cao tốc về khu trọ, cô tranh thủ ghé nhà vệ sinh. Vừa bước vào, cô sững lại: trên bệ rửa nằm chơ vơ một chiếc túi da màu đen, trông khá sang. Tiểu Du liếc quanh - không ai ở đó.

Cô cẩn thận nhặt lên, mở ra kiểm tra. Bên trong là một hộ chiếu ngoại quốc, một vé máy bay hạng nhất, một cuốn sổ da và… một xấp tiền dày cộp. Tiểu Du run tay đếm sơ, khoảng nửa triệu tệ - tương đương 500 triệu đồng. Một số tiền mà cô chưa từng nhìn thấy một lần trong đời.

Cô nuốt khan, tim đập dồn. "Nếu mình mang đi, ai mà biết được?", suy nghĩ thoáng qua như tia chớp. Số tiền này đủ để mở một tiệm cà phê nhỏ, đủ để mẹ cô khỏi phải nai lưng làm thêm ca đêm.

Nhưng chỉ sau vài giây, hình ảnh người mẹ tóc bạc cặm cụi ngoài đồng lại hiện lên trong đầu. Tiểu Du hít thật sâu, đóng túi lại. Cô không thể biến mình thành kẻ tham lam trong một phút yếu lòng.

Cô bước nhanh đến quầy an ninh gần nhất, giải thích sự việc. Nhân viên lập tức niêm phong túi, gọi loa thông báo tìm chủ nhân. Tiểu Du đứng đợi, lòng thấp thỏm.

Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông trung niên bước đến. Ông mặc áo khoác xám, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ bình thường nhưng ánh mắt sắc bén. Ông mở túi kiểm tra, gật đầu.

"Là cô tìm thấy?", ông hỏi, giọng trầm ấm.

"Vâng," Tiểu Du đáp, hơi bối rối. "Tôi nghĩ người mất hẳn sẽ rất khổ sở."

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, khóe môi nhếch nhẹ. Ông rút một tấm danh thiếp mạ vàng, đưa cho cô:

"Tôi họ Tạ. Nếu rảnh, tối nay cô hãy đến khách sạn Bạch Vân, tôi nợ cô một lời cảm ơn."

Tiểu Du nhận tấm danh thiếp, cúi đầu chào rồi rời đi. Trên tàu điện ngầm, cô mở điện thoại tra cứu cái tên: Tạ Thiên Khải – một tỷ phú kín tiếng, chủ tịch tập đoàn đầu tư Tạ Thị, nổi tiếng trong giới tài chính Trung Quốc.

Tim cô đập loạn xạ. "Mình vừa trả lại túi cho một tỷ phú?".

Màn tuyển người khó tin của vị tỷ phú

Buổi tối, Tiểu Du mặc bộ váy giản dị duy nhất, đến khách sạn Bạch Vân. Đại sảnh xa hoa khiến cô càng căng thẳng. Nhưng khi bước vào phòng tiếp khách, cô thấy ông Tạ đang ngồi bình thản, mỉm cười mời cô ngồi.

"Cô Tiểu Du," ông chậm rãi nói, "cô có biết bên trong túi có bao nhiêu tiền không?"

"Tôi có nhìn qua… rất nhiều ạ."

"Chính xác là 500 nghìn tệ." Ông Tạ gõ nhẹ lên bàn. "Cô có biết vì sao tôi để quên túi không?"

Tiểu Du ngơ ngác.

"Đó là một bài kiểm tra," ông nói tiếp. "Tôi đang tìm một người trung thành, liêm khiết để phụ trách quỹ từ thiện của gia đình. Tôi cố tình để chiếc túi ở nơi đông người, và chỉ có cô - một người xa lạ, mang nó trả lại."

Tiểu Du sững sờ, tim đập dồn.

"Cô vừa mất việc, đúng không?" Ông Tạ mỉm cười. "Tôi đã nhờ nhân viên sân bay tra thông tin hành khách. Cô có muốn làm việc cho tôi không? Lương khởi điểm gấp ba công việc cũ, kèm nhà ở và đào tạo."

Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Tiểu Du. Buổi sáng hôm nay, cô còn lo không biết lấy đâu tiền trọ tháng sau, vậy mà giờ đây cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mặt.

Cô gật đầu, lí nhí: "Tôi đồng ý."

Ông Tạ đứng dậy, chìa tay ra. "Chào mừng cô đến với gia đình Tạ Thị."

Khi bước ra khỏi khách sạn, đèn Thượng Hải sáng rực khắp con phố. Tiểu Du ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Trong tay cô, tấm danh thiếp sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Hôm nay, cô chỉ đơn giản làm điều đúng đắn và số phận đã mở ra cho cô một cánh cửa hoàn toàn mới.

Tạm kết:

Sự thật thà đôi khi không mang lại lợi ích ngay lập tức, nhưng nó là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa lớn trong đời. Giữa xã hội đầy cám dỗ, giữ được lòng ngay thẳng là giữ được giá trị bản thân. Hành động trung thực của Tiểu Du không chỉ giúp cô đổi đời, mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: làm điều đúng đắn luôn xứng đáng, vì ở đâu đó, phần thưởng dù hữu hình hay vô hình vẫn đang chờ người xứng đáng nhận.