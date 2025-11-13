Bên trong Solaria Rise - hệ sinh thái đáng sống cách TP.HCM 40 phút di chuyển: Con trẻ vô tư lớn lên, cha mẹ được chữa lành

"Làm sao để con có một tuổi thơ đúng nghĩa - được chạy nhảy, khám phá, học hỏi trong không gian tự nhiên với nhiều cây xanh, chứ không chỉ quanh quẩn trong lớp học hay màn hình máy tính bảng?" - Đây dường như là nỗi lo thường trực của các "anh bố chị mẹ" - nhóm phụ huynh trẻ và có cuộc sống hiện đại, bận rộn.

Điều này được củng cố thông qua kết quả nghiên cứu khoa học. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard và Trường Y tế Công cộng T.H. Chan, trẻ em được nuôi dưỡng trong không gian nhiều cây xanh có khả năng tập trung và phát triển tư duy điều hành vượt trội hơn. Cũng dễ hiểu bởi thiên nhiên vốn là "người thầy đầu tiên" giúp trẻ học cách quan sát, tò mò và sáng tạo.

Quan sát trong thực tế, ngày càng nhiều gia đình trẻ dần thay đổi xu hướng chọn nhà. Với họ, một ngôi nhà đẹp thôi chưa đủ, quan trọng hơn là một môi trường sống giúp con phát triển toàn diện, vừa an toàn, vừa gắn kết thiên nhiên và cộng đồng. Vì vậy bố mẹ sẵn sàng dịch chuyển khỏi trung tâm thành phố, tìm về những khu đô thị sinh thái đầy đủ tiện ích.

Khi "nhà" không chỉ là nơi ở, mà là nơi con lớn lên mỗi ngày

Với nhiều bố mẹ trẻ, một tổ ấm đúng nghĩa không chỉ là nơi để ăn uống ngủ nghỉ, mà là không gian con có thể chạy nhảy, học hỏi và trưởng thành từng ngày. Bởi ai cũng muốn con được hít thở không khí trong lành, có chỗ chơi ngoài trời, có bạn bè để cùng trải qua tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng.

Chính vì vậy, xu hướng tìm về những khu đô thị xanh, nơi bao gồm cả trường học, công viên, khu thể thao và không gian an toàn cho trẻ đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Ở đó, cha mẹ có thể yên tâm để con khám phá thế giới theo cách tự nhiên nhất, còn bản thân họ cũng được sống chậm lại, tận hưởng những phút giây thật sự bên con.

Một ví dụ điển hình là Solaria Rise, phân khu căn hộ cao tầng mới tại đại đô thị Waterpoint (Bến Lức - Tây Ninh).

Chỉ cách TP.HCM khoảng 40 phút di chuyển, Solaria Rise mang đến không gian sống hiện đại nhưng vẫn gần thiên nhiên. Tại đây, tuổi thơ của con không chỉ gói gọn trong lớp học, mà được nuôi dưỡng qua từng trải nghiệm đời thường, từ việc học tập tại Trường Quốc tế EMASI Plus ngay trong khuôn viên, đến những giờ vui chơi ngoài trời trong khu thể thao, công viên, đường dạo bộ xanh mát. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế khép kín, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối để con tự do vận động và phát triển mỗi ngày.

Toàn cảnh khuôn viên trường học hiện đại với không gian xanh và khu thể thao rộng mở, mang đến môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế.

Cơ sở vật chất hiện đại, không gian học tập đầy màu sắc và tiện nghi, khơi gợi niềm say mê khám phá và học hỏi mỗi ngày.

Các khu vui chơi ngoài trời được bao phủ bởi mảng xanh, mang đến không gian an toàn và thư thái để trẻ thoải mái vận động, khám phá sau giờ học.

Một hệ sinh thái cân bằng cho cả gia đình

Chính từ việc nhận ra con cần không gian tự nhiên để lớn, nhiều bố mẹ còn hiểu rằng bản thân họ cũng cần được chăm sóc và nghỉ ngơi sau những ngày quay cuồng với công việc. Bởi một ngôi nhà thực sự hạnh phúc không chỉ là nơi con được chơi đùa, mà còn là nơi bố mẹ có thể hít thở, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây bình yên.

Solaria Rise là lời giải cho nhu cầu về nhịp sống cân bằng đó!

Sức khỏe và an toàn của gia đình được đặt ở vị trí trung tâm trong triết lý phát triển đô thị Waterpoint để mỗi cư dân nơi đây dù sinh sống ở phân khu nào cũng nhanh chóng tiếp cận hệ tiện ích chung của toàn đô thị. Hệ thống phòng khám đa khoa chuẩn quốc tế cùng mạng lưới dịch vụ y tế nội khu được quy hoạch liền mạch, giúp cư dân Solaria Rise tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trong vài phút di chuyển.

Giữa 6 tầng sinh thái liên hoàn - sông, vịnh, kênh, rừng, công viên và vườn của đại đô thị quy mô 355ha, Solaria Rise kiến tạo không gian sống chuẩn resort-living, nơi khí hậu, thiên nhiên và con người hòa quyện, mang đến chuẩn sống cân bằng mà mọi gia đình hiện đại tìm kiếm. Cuối tuần, cả nhà có thể cùng nhau đạp xe, đi dạo bên sông, ăn tối ngoài trời hay chỉ đơn giản là ngồi bên ban công ngắm hoàng hôn.

Không gian xanh đa tầng – nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc của con.

Bao quanh bởi sắc xanh thiên nhiên, mỗi khoảnh khắc bên nhau của gia đình trở nên ý nghĩa hơn, vừa thư thái, vừa tràn đầy năng lượng mới.

Ngoài ra mọi nhu cầu hàng ngày đều được đáp ứng trọn vẹn trong bán kính chỉ vài bước chân: từ siêu thị, chuỗi F&B, khu thể thao hiện đại cho đến Công viên sông Central Park 25ha và Bến du thuyền 8.6ha. Đặc biệt, hệ thống an ninh ba lớp cùng cộng đồng cư dân trẻ, năng động, văn minh tạo nên môi trường sống an toàn và gắn kết, nơi con được vui chơi, học tập và trưởng thành trong sự an tâm tuyệt đối của bố mẹ.

Chỉ vài bước chân là cả gia đình đã có thể cùng nhau tận hưởng bữa ăn ngon, thêm trọn vẹn niềm vui trong mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ.

Hệ thống siêu thị nội khu cung cấp đầy đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Với diện tích xây dựng rộng rãi, khu vực thể thao đa năng tạo điều kiện lý tưởng để cả gia đình cùng rèn luyện thể chất.

Solaria Rise không chỉ là nơi để ở, mà là nơi con được lớn lên trong an lành, cha mẹ được tận hưởng trọn vẹn những giá trị của cuộc sống cân bằng. Một không gian sống mang hơi thở nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, vừa đủ gần để kết nối với trung tâm, nhưng đủ xa để cả gia đình tìm thấy bình yên, sự kết nối và những phút giây thực sự bên nhau, điều mà bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn cho con mình.

