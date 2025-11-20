Thì ra “trai đảm trăm điểm” đang là hình mẫu “đốn tim” chị em

Do vậy, bên cạnh trân trọng tấm lòng của các chàng, chị em cũng đừng quên chia sẻ những bí quyết để chàng có thể san sẻ việc nhà dễ dàng hơn, xứng danh "trai đảm trăm điểm" nhé!

Chuyện đàn ông làm việc nhà

Với chị Minh Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng như nhiều phụ nữ khác, tình yêu đôi khi không chỉ được cảm nhận qua lời nói ngọt ngào, mà còn bằng những hành động giản dị mỗi ngày như khi ai đó sẵn lòng cùng mình làm việc nhà. Chị chia sẻ: "Cảm giác có người đồng hành, cùng chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống vẫn luôn là món quà đáng quý nhất. Sau một ngày dài trở về, khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà gọn gàng, chén đĩa sạch sẽ hay bộ quần áo thơm ngát thì trái tim chị em nào mà không tan chảy."

Người đàn ông có tâm ý, sẵn sàng biến yêu thương thành hành động chính là hình mẫu "trai đảm trăm điểm" luôn được nhiều chị em tin tưởng. Với họ, sự chủ động san sẻ việc nhà đã trở thành một biểu hiện tự nhiên của ngôn ngữ yêu thương.

Đồng ý với quan điểm trên, chàng ca sĩ triệu view Quang Hùng MasterD cũng chia sẻ hình mẫu đàn ông mà anh muốn lan toả: "Với Hùng, đàn ông hiện đại bây giờ phải "đa-zi-năng" một chút: ban ngày ở ngoài "chiến đấu" với deadline, bản lĩnh thể hiện bản thân trong công việc, tối về là "trăm điểm" việc nhà. Mình không nghĩ đó là "phụ giúp" gì đâu, mà đơn giản là cùng san sẻ trách nhiệm với người thân".

"Trai đảm trăm điểm" - bản lĩnh trong công việc và tinh tế san sẻ việc nhà - cũng là hình mẫu đàn ông hiện đại mà ca sĩ Quang Hùng MasterD muốn lan toả cho phái mạnh.

Mong muốn đồng hành, thể hiện tình yêu với "nửa kia" là thế, nhưng khi các anh bắt tay vào làm cũng là lúc nảy sinh "trăm chuyện để nói". Chị Minh Anh chia sẻ: "Từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, chồng mình luôn là người tinh tế trong từng việc nhỏ. Ăn cơm xong xung phong "cân" việc rửa chén vì biết vợ không thích. Khổ nỗi mình dọn bếp xong từ lâu mà quay sang vẫn thấy ảnh đang vật lộn với chồng chén đĩa, rửa mãi mới sạch. Nhìn anh loay hoay như vậy, mình vừa quý vì sự cố gắng, vừa thấy thương, chỉ muốn "giải cứu" anh thôi."

Hay như câu chuyện của chị Thu Hà (32 tuổi, kinh doanh) lại là một góc nhìn khác. Chị cho biết: "Chồng mình dạo này rất biết san sẻ việc nhà. Anh còn thử đủ cách lau để sàn nhà sạch hơn, mò mẫm trên hội nhóm "Nghiện sạch" để học thêm nhưng vẫn không vừa ý. Thấy chồng tốn công mà chưa hài lòng, mình càng thấy trân trọng tấm lòng của anh. Lúc đó mình đã quyết tâm phải tìm cho anh một 'trợ thủ' đắc lực, để những lần sau anh dễ thở hơn."

"Nâng cấp" đúng cách, ghi điểm đúng chỗ

Sản phẩm tẩy rửa gia dụng từ Power100 giúp "trai đảm trăm điểm" "cân đẹp" việc nhà.

Chị Minh Anh, sau vài lần chứng kiến "cuộc chiến" với chén dĩa của chồng, đã tinh tế nhận ra vấn đề có thể nằm ở loại nước rửa chén gia đình đang dùng. Chị kể: "Hôm đó mình mua thử chai nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây dùng thử và thu được kết quả bất ngờ. Anh rửa xong ngạc nhiên ra mặt, bảo 'Sao cái này xả bọt nhanh mà sạch thế? Lần trước cũng những vết bẩn này mà anh chà mãi'. Anh khen rửa xong cảm giác dịu da tay, không khô ráp như những lần rửa chén trước. Hóa ra sản phẩm dịu nhẹ nhờ có độ pH 5.5 và công thức dưỡng ẩm từ dầu gạo lứt, nên không làm khô da tay.

Còn chị Thu Hà sau nhiều ngày tìm kiếm thì cuối cùng cũng hỗ trợ ông xã tìm ra "chân ái" của gia đình. Chị chia sẻ: "Mình dùng thử rồi đổi sang dùng cả bộ Power100 luôn. Giờ chồng mình lau nhà bằng nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả, sàn vừa sạch bóng vượt trội vừa khô nhanh. Hương thơm tinh dầu chanh sả tươi mát mang đến cảm giác dễ chịu thư giãn tựa như spa, có khả năng đuổi được côn trùng nữa. Cả nhà ai cũng thích. Còn việc giặt giũ thì nhờ có Nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp, quần áo luôn thơm ngát lưu hương đến 72 giờ, ngăn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà. Từ ngày đó, anh làm việc nhà dễ dàng và nhanh chóng hơn vì thấy ‘có tâm là có điểm’ thật."

Dù là phái mạnh nhưng trong những việc không phải sở trường thì các chàng vẫn cần một chút hỗ trợ từ người thương để cảm thấy dễ dàng hơn. Chỉ cần sự thấu hiểu tinh tế của hội chị em kèm "trợ thủ" phù hợp như bộ tẩy rửa gia dụng từ Power100, việc nhà của các chàng sẽ không còn khó nữa. Tự tin biến nỗ lực chân thành thành kết quả hoàn hảo, "trai đảm trăm điểm" sẽ luôn là gu mà các chị em trân trọng.