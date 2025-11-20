Tìm ra người giàu nhất Conan, tài sản 20.000 tỷ, có biệt thự mạ vàng

Bộ truyện Thám tử lừng danh Conan (Detective Conan) của tác giả Gosho Aoyama, ra mắt từ năm 1994, từ lâu đã trở thành tượng đài manga/anime nổi tiếng toàn cầu. Suốt hơn ba thập kỷ, hành trình phá án của cậu thám tử tí hon luôn cuốn hút người xem bởi những vụ án phức tạp, nhịp truyện kịch tính và khả năng suy luận vượt trội của Conan – luôn đi trước tội phạm một bước.

Thế nhưng, bên cạnh vụ án, còn có một bí ẩn khác nhiều năm nay khiến cộng đồng fan tò mò không kém: ai là người giàu nhất trong toàn bộ thế giới Conan?

Không ít lần, chủ đề về khối tài sản và “đại gia thật sự” của series được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Và câu trả lời cuối cùng đã được hé lộ: Karasuma Renya - tỷ phú bí ẩn đứng sau toàn bộ Tổ chức Áo Đen.

Karasuma Renya.

Karasuma Renya là nhân vật được nhắc đến trong manga từ những chương cuối của loạt truyện, nhưng danh tính thật sự của ông chỉ được tiết lộ khi bộ truyện đi sâu vào bối cảnh Tổ chức Áo Đen. Dù được cho là đã qua đời nhiều thập kỷ trước, sức ảnh hưởng và quyền lực của Karasuma vẫn len lỏi trong mọi kế hoạch của tổ chức.

Ông được mô tả là người tinh anh, mưu lược, sở hữu khả năng điều hành Tổ chức Áo Đen một cách tuyệt đối, ra lệnh cho các thành viên qua những tin nhắn mã hoá, thể hiện tầm ảnh hưởng và quyền lực tối thượng. Yusaku Kudo từng nhận định nếu Karasuma còn sống, ông ta sẽ là người giàu và quyền lực nhất Nhật Bản.

không chỉ là ông trùm quyền lực đứng sau mọi hành động của Tổ chức Áo Đen mà Karasuma Renya còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, tỷ phú với tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Người đàn ông này được cho là đang nắ trong tay khối tài sản ước tính lên đến 100 tỷ yên (khoảng 20 nghìn tỷ đồng). Ông đã thu thập hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật vô giá, đồng thời sở hữu dinh thự “Sunset Manor” mạ vàng nổi tiếng trong giới tài phiệt - biểu tượng của quyền lực và sự giàu có vượt mọi tưởng tượng.

Biệt thự mạ vàng của Karasuma Renya.

Điểm đặc biệt khiến người hâm mộ tò mò không kém chính là biệt thự Karasuma Renya sở hữu . Ngôi biệt thự mang tên Sunset Manor , hay còn gọi là "Biệt thự Hoàng hôn”, nằm biệt lập trên núi, được mô tả có những bức tường và cấu trúc lấp lánh vàng.

Toàn bộ ngôi biệt thự được ví như một kho báu, và việc xây dựng với lớp vàng bao phủ khiến nó trở thành biểu tượng quyền lực tối thượng của ông trùm. Đặc biệt là trong các ngày trời nắng hoặc buổi hoàng hôn, ánh nắng mặt trời chiếu vào càng nhân thêm vẻ chói lòa.

Sự giàu có và quyền lực của Karasuma Renya không chỉ dừng lại ở vật chất. Ông đã thu thập hơn 300 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật vô giá, khẳng định vị thế vượt trội của mình so với mọi nhân vật khác trong Conan.