Gương mặt trước khi đụng dao kéo của dàn "búp bê thẩm mỹ"

Vẻ ngoài xinh đẹp và chỉn chu gần như trở thành điều kiện tiên quyết để giữ sức hút với các content creator. Đây cũng là lý do khiến nhiều hot girl MXH chọn cách can thiệp dao kéo và thậm chí là biến quá trình này thành content thông qua các clip công khai chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như CiiN, Đan Thy, Pun, Hà Môi,...

Mỗi “idol Tóp tóp” này có các lựa chọn thẩm mỹ khác nhau nhưng đều có diện mạo thay đổi rõ ràng sau khi can thiệp và đều tạo ra những cuộc tranh luận không dứt một khi xuất hiện.

CiiN

CiiN (tên thật Bùi Thảo Ly, sinh năm 1997) là một trong những TikToker nổi tiếng nhất nhì hiện nay với 16,6 triệu người theo dõi. Cô nàng là chủ nhân của nhiều clip biến hình hoặc nhảy đu trend hàng chục triệu view với phong cách vũ đạo lôi cuốn, nhan sắc xinh xắn.

Song nhan sắc và thần thái này không phải là thứ mà CiiN sở hữu từ đầu bởi cô nàng khá nổi tiếng với chuyện thay đổi nhan sắc nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây cô có vẻ ngoài bình thường như bao người, không quá nổi bật.

Năm 2022, cô nàng từng công khai chuyện sửa mũi với chi phí khoảng 150 triệu đồng - cao hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Lý giải về con số này, CiiN cho biết vì đây là lần thứ 2 cô sửa mũi đồng thời thực hiện thu gọn cánh mũi. Trong quá trình thực hiện sửa mũi lần 2, sụn mũi hiện tại của cô được lấy từ xương sườn.

Chiếc mũi này đã được sửa 2 lần

Sự thay đổi nhan sắc rõ rệt

Không chỉ sửa mũi, CiiN còn thực hiện một số thủ thuật khác như nâng cơ trẻ hóa, tiêm filler toàn bộ gương mặt để cân chỉnh các khuyết điểm,... Các biện pháp làm đẹp này được thực hiện rải rác trong năm 2024 - 2025.

Hà Môi

Với hơn 8 triệu người theo dõi, Hà Môi (tên thật Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003) cũng là nhân vật khá nổi tiếng trên MXH. Cô hiện đang là nhà sáng tạo nội dung, tích cực livestream bán hàng đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Trước khi được biết đến như hiện tại, diện mạo của Hà Môi khác xa. Cô nàng từng phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện này được chính chủ chia sẻ nhiều lần. Cụ thể cô xác nhận một số can thiệp trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí và tiêm filler môi. Cô nàng cũng đã nâng cấp vòng 1 tạo nên vóc dáng đầy đặn và quyến rũ hơn.

Hà Môi trước đây và hiện tại

Mỗi giai đoạn lại xinh một kiểu

Về quyết định dao kéo, Hà Môi từng chia sẻ rằng cô từng tự ti với ngoại hình, đặc biệt là chiếc mũi to và đôi mắt một mí. Sau khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, Ngân Hà cảm thấy tự tin và yêu đời hơn.

Đan Thy

Đan Thy (sinh năm 2003, có 4,7 triệu người theo dõi) được biết đến với biệt danh “búp bê dao kéo” vì cô đã phẫu thuật thẩm mỹ từ rất sớm - khoảng 16 tuổi. Hiện tại, đây cũng là nhân vật thường gây tranh cãi về chuyện nhan sắc, đặc biệt là vấn đề lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Tính đến năm 2024, Đan Thy cho biết mình làm mắt 4 lần, mũi 3 lần, răng và vòng 1, rất nhiều lần tiêm filler,... Khoảng giữa năm 2025, Đan Thy cho biết mình đã phẫu thuật khoảng 15 lần, trong đó đáng nhớ nhất là gọt hàm và hạ gò má. Mới nhất - tháng 9/2025, cô nàng dặm thêm filler vào tai.

Đan Thy ngày xưa và hiện tại

Hình ảnh bên trái ở thời điểm Đan Thy đã bắt đầu can thiệp thẩm mỹ

Tuy nhiên, chính việc phẫu thuật thẩm mỹ từ sớm và quá nhiều lần khiến mỗi lần xuất hiện, nhan sắc của Đan Thy đều gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô đang mất dần sự tự nhiên, thậm chí biểu cảm bị cứng đờ.

Đan Thy khiến nhiều người giật mình vì cam thường

Pun

Tên của tớ là Pun (Phạm Diễm Quỳnh) - "tiểu thư TikTok" với 1,9 triệu người theo dõi cũng không ngại chia sẻ chuyện làm đẹp vào tháng 2/2023. Cô nàng cho biết mình từng bị body shaming từ hồi cấp 2, về sau mọi chuyện cũng bình thường nhưng đó như vết thương lòng, khiến cô tự ti về ngoại hình. Vì vậy Pun quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Thời gian đó bố mẹ Pun đã phản đối rất nhiều bằng cách đưa ra những bài báo dẫn chứng về biến chứng khi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí mẹ cô còn khóc suốt 1 tuần từ lúc biết quyết định của con gái tuy nhiên Pun vẫn quyết tâm thực hiện.

Các kỹ thuật mà Pun lựa chọn gồm có cắt mí, sửa mũi cấu trúc sụn sườn và tiêm filler môi và cằm. Tổng chi phí mà "idol Tóp Tóp" này đã bỏ ra cho gương mặt là khoảng 200 triệu đồng, có bao gồm niềng răng.

Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, Pun còn niềng răng

Có nhiều sự khác biệt ở gương mặt cô nàng trước - sau khi chỉnh sửa

Khi đó tài khoản của Pun chỉ có 5 triệu nên phần chi phí làm đẹp còn lại là xin bố mẹ nên câu chuyện từng là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Sau khi Pun kể chuyện này, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô nàng "bệnh công chúa", chỉ biết tiêu tiền bố mẹ,... Trước ý kiến tiêu cực, Pun cho biết mình không quan tâm nhưng vẫn làm video lên tiếng đáp trả.

"Việc bệnh công chúa và việc đi sửa mặt có liên quan gì đến nhau không? Cứ cho là tui xin bố mẹ 195 triệu thật đi thì nó cũng có liên quan gì đến bạn đâu? Tui đâu có xin bạn đâu. Bạn nói thế này người ta lại nghĩ tui xin tiền bạn hoặc giật nợ của bạn" - Pun nói.

(Tổng hợp)