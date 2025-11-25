Lựa chọn táo bạo trong phòng ngủ của NSƯT đẹp nhất Việt Nam làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi

Thời gian gần đây, Kim Tuyến được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội với nhưng thông tin xoay quanh chuyện tình cảm. Cô vốn cũng không phải là gương mặt xa lạ với khán gải yêu thích truyền hình Việt. Cô bước chân vào nghệ thuật từ năm 19 tuổi, năm 2024, ở tuổi 37, cô được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngoài ra, Kim Tuyến còn "mát tay" trong công việc kinh doanh. Bởi thế, cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị, 1 căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cũ - làm quán cafe phim; và nơi ở là một căn hộ cao cấp ở Quận 7 cũ, TP.HCM.

Kim Tuyến hiện tại nổi tiếng, giàu có và là mẹ đơn thân.

Vốn là người ít khi chia sẻ chuyện đời tư lên mạng xã hội, bởi thế những hình ảnh về nơi ăn chốn ở của Kim Tuyến càng được nhiều người quan tâm, tò mò. Khoảng 2 năm trước, trên sóng chương trình Gõ Cửa Nhà Sao mùa 4 trên HTV7, Kim Tuyến lần hiếm hỏi chia sẻ không gian bất động sản giá trị này của mình.

Đó là một căn chung cư cao cấp ở Quận 7 cũ. Cô cho biết căn nhà này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. "Đó là sự tối giản. Cuộc sống của mình vốn trong giới nghệ thuật đông người nhộn nhịp nên khi về nhà mình cần một cái gì đó nó trái ngược - tĩnh lặng", sao nữ chia sẻ.

Theo lời sao nữ Mộng Phù Hoa, nhà có tới 2 ban công, lấy ảnh sáng rất tốt - là nơi cô thích nhất trong căn nhà. Tại ban công, Kim Tuyến trồng nhiều cây xanh và thường xuyên mở cửa để đón ánh sáng, nguồn không khí trong lành. Cô cũng bày thêm bàn, ghê ở ban công là nơi để thư giãn, nghỉ ngơi mỗi tối.

Góc ban công rộng trồng nhiều cây, xanh, lắp hệ thống cửa kính lớn.

Một góc phòng khách, có thể thấy rõ căn nhà được thiết kế mang hơi hướng Nhật Bản.

Cô treo nhiều tranh trong căn nhà.

"Không gian nhà Tuyến tuy nhỏ thôi nhưng mỗi lần đi đâu mình đều rất nôn (nóng lòng, mong muốn) về với căn nhà. Nhà được xây dựng, bày trí nội thất đều theo sự sắp xếp của mình", cô cho hay rất hài lòng, tâm đắc với không gian sống này.

Tiếp nữa một không gian mà Kim Tuyến cho biết cô còn thích hơn cả phòng ngủ chính là nhà bếp. Ngay lối vào nhà bếp có một bộ bàn ghế đặc biệt - hình cánh quạt, phù hợp tiết kiệm diện tích cho căn nhà.

Bếp của Kim Tuyến nhỏ gọn gàng, với tông màu trắng làm chủ đạo, các hộc tủ làm bằng gỗ, có đầy đủ bếp từ, tủ lạnh, các loại nồi,... là nơi bà mẹ 1 con này dùng để nấu ăn, chuẩn bị những sáng giàu nhất dinh dưỡng hay bữa tối ấm cúng bên gia đình.

Chiếc bàn mà Kim Tuyến rất thích trong nhà.

Cô cho biết bếp từ màu trắng.

Lần này, Kim Tuyến cũng hé lộ chốn riêng tư - chính là phòng ngủ, cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên với khung cửa kính lớn, có thể kéo mở bất cứ lúc nào. Phòng ngủ cũng bố trí đơn giản, với một chiếc giường lớn, da gối màu trắng, có thêm kệ để đồ sát giường. Gạch ốp tường màu trắng đen; ngoài ra một số chi tiết còn ốp gỗ như trần nhà, đầu giường,...

Cô cho hay điểm đặc biệt của phòng ngủ này chính là lối đi vào hình vòng cung, cũng làm từ gỗ. Đây cũng là thiết kế phá cách táo bạo mà cô cực kỳ yêu thích.

Lối đi vào có hình vòng cung làm từ gỗ.

Khu vực giường ngủ.

Khi được MC hỏi không gian cảm thấy yêu thích nhất khi đi về nhà, nữ NSƯT thừa nhận: "Cũng khó nói lắm nó phải tùy vào cái tâm trạng của mình". Nếu đói bụng thì thích nhà bếp, mà buồn ngủ thì thích phòng ngủ,...

Ngoài ra, Kim Tuyến còn một căn bất động sản ở Quận 1 cũ - hiện đang làm quán cafe. Đây là bất động sản mà Kim Tuyến gọi là ngôi nhà thứ 2 - trang trí mang đậm không gian nghệ thuật, gắn với nhiều yếu tố về phim. Quán cafe này là Kim Tuyến làm chung với một người bạn, người chị thân thiết. Bởi vậy, ngoài hoạt động kinh doanh thì đây còn là nơi để sao nữ này gặp gỡ, tụ họp bạn bè.

Một góc trong căn nhà mặt tiền Quận 1 cũ làm quán cafe.

Tại đây, Kim Tuyến cũng chia sẻ thêm về cơ duyên đến với diễn xuất. Thời điểm năm 1997, Kim Tuyến rất hot, cô quay 1 cái quảng cáo được trả 2 nghìn đô (hơn 52 triệu đồng, tính theo tỷ giá ở thời điểm hiện tại).

Thành công trên con đường nghệ thuật nhưng đời tư của Kim Tuyến lại khá trắc trở. Cô kết hôn khá sớm, năm mới 19 tuổi, khi còn là sinh viên đại học RMIT. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đổ vỡ chỉ sau hai năm và Kim Tuyến quyết định làm mẹ đơn thân khi 21 tuổi. Thời điểm này (năm 2023) khi được hỏi về chuyện tình cảm, Kim Tuyến cho biết bản thân nghĩ mình đang không phù hợp cho chuyện yêu đương, vì bản thân đang tập trung cho công việc.

Nguồn: Gõ Cửa Nhà Sao