Không hổ danh đại mỹ nhân, Kim Tuyến công khai mặt mộc rồi đây

Là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt, nhan sắc của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38 những ngày gần đây bỗng trở thành chủ đề hot của mạng xã hội Việt Nam cùng với chuyện tình cảm riêng tư đang "nổi như cồn". Sở hữu visual mặn mà, sắc sảo từng đường nét, Kim Tuyến được ví như viên ngọc quý của Vbiz đang dần tỏa sáng trở lại. Mới đây, nữ diễn viên vừa cập nhật lịch trình trong ngày cùng người hâm mộ, cô thức giấc từ sớm để chuẩn bị makeup.

Từ gương mặt mộc ở hình ảnh đầu tiên, đến khi đi qua hơn nửa chặng đường và cuối cùng là thành phẩm, Kim Tuyến khiến fan đứng ngồi không yên, công nhận visual của đại mỹ nhân không một khuyết điểm, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn!

Mặt mộc sắc nét không có nhưng của nữ diễn viên. Gần đây, cô đang được ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Kim Tuyến chia sẻ đây là lần đầu cô kết hợp cùng makeup artist này, mong rằng sẽ "hợp vía". Nhưng khi mới đi qua 80% công đoạn, layout này xác định sẽ thành công tuyệt đối.

Không theo đuổi hình tượng ngọt ngào với lớp makeup trong trẻo kiểu Hàn, Kim Tuyến nổi bật với nét đẹp cổ điển và trưởng thành.

Những hình ảnh visual "cam thường" của Kim Tuyến đang được chia sẻ rầm rộ thời gian gần đây.

Là người yêu thích chia sẻ và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, NSƯT Kim Tuyến có lối sống healthy và kỷ luật mỗi ngày. Trong đó, chạy bộ là bộ môn cô theo đuổi nghiêm túc, thường duy trì cự ly 10 - 20 km mỗi buổi để rèn luyện thể lực. Việc chạy bộ đều đặn không chỉ giúp tăng sức bền, cải thiện hệ tim mạch mà còn hỗ trợ giữ vóc dáng săn chắc, giảm mỡ hiệu quả. Bên cạnh đó, quá trình vận động kích thích tuần hoàn máu, giúp da sáng khỏe, hồng hào tự nhiên và tăng độ đàn hồi. Với Kim Tuyến, chạy bộ không chỉ là thể thao mà còn là bí quyết để nuôi dưỡng sức khỏe, nhan sắc và tinh thần lạc quan.