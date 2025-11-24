Nam thần phim giờ vàng gây tranh cãi vì đổi style nữ tính

Lê Hoàng Long hiện đang là một trong những gương mặt nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Việt hiện nay. Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ Mưa Đỏ và mới đây là bộ phim giờ vàng Cách Em 1 Milimet, tên tuổi Hoàng Long càng phủ sóng rộng rãi. Anh gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài nam tính, phong trần cùng chiều cao nổi bật, vóc dáng vạm vỡ. Tuy nhiên, trong 1 sự kiện gần đây, mỹ nam sinh nam 1993 bất ngờ đổi sang phong cách bóng bẩy hơn với kiểu tóc vuốt, makeup chỉn chu, trang phục ôm sát. Sự thay đổi này lập tức gây nhiều ý kiến trái chiều: người khen visual sáng, người lại cho rằng phong cách này làm mất đi nét bụi bặm, nam tính vốn là "thương hiệu" của ngôi sao Mưa Đỏ.

Tên tuổi Lê Hoàng Long vụt sáng với vai diễn trong Mưa Đỏ và Cách Em 1 Milimet.

Hoàng Long khiến nhiều người không nhận ra với diện mạo mới lạ tại sự kiện. (Nguồn: bizdayyy)

Với màn lột xác phong cách, Lê Hoàng Long lập tức gây chú ý bởi visual điển trai, khác lạ. Nam diễn viên chọn một chiếc áo ôm dáng, đính đầy chi tiết lấp lánh – kiểu trang phục mang hơi hướng unisex nhưng lại không được match với nét nam tính, phong trần gắn liền với anh. Đi kèm với đó là chiếc khăn dài quấn hờ trước cổ, vô tình tạo cảm giác hơi sến và làm tổng thể trở nên rối mắt.

Không chỉ riêng trang phục, lớp makeup đậm, lông mày quá bén cũng khiến gương mặt Hoàng Long mất đi vẻ tự nhiên, nam tính thường thấy.

Diện mạo chải chuốt cùng phong cách unisex mới mẻ chưa thực sự phù hợp với Hoàng Long.

Cộng đồng mạng đưa ý kiến trái chiều trước màn "f5 giao diện" của Hoàng Long. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách này khiến nam diễn viên làm mất đi vẻ nam tính đặc trưng.

Trước đây, Lê Hoàng Long gắn liền với phong cách tối giản và nam tính, tạo nên hình ảnh rất riêng trong lòng khán giả. Anh thường xuất hiện cùng những mẫu áo da, áo jacket denim có phom dáng gọn gàng nhưng mạnh mẽ, giúp tôn lên vẻ phong trần vốn có. Gương mặt mộc gần như không makeup, cùng kiểu tóc đơn giản càng làm nổi bật nét menly, phóng khoáng và cuốn hút tự nhiên của nam diễn viên. Chính sự mộc mạc, không kiểu cách ấy đã trở thành một trong những điểm sáng giúp Hoàng Long trông thu hút theo cách rất đời, gần gũi với khán giả.