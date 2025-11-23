Phụ nữ trên 40 tuổi muốn mặc quần jeans đẹp thì hãy học Phạm Thanh Hằng, đảm bảo sành điệu suốt 4 mùa

Quần jeans ghi điểm ở sự cá tính và trẻ trung, nhưng đây cũng có thể trở thành mảnh ghép của những outfit nữ tính, thanh lịch. Do đó, quần jeans không giới hạn độ tuổi người mặc, nàng nào cũng có thể diện đẹp. Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, set quần jeans không chỉ hướng tới sự năng động mà còn cần vẻ tinh tế, trang nhã. Để không cần phải suy nghĩ nhiều mỗi khi mix & match, các quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo ngay 10 set quần jeans tuyệt đẹp từ Phạm Thanh Hằng.

Phạm Thanh Hằng tạo nên set đồ bừng sáng ngày lạnh với các item như áo len họa tiết, quần jeans xanh ống suông. Dù rất rực rỡ, tổng thể bộ cánh vẫn có độ hài hòa, đồng thời phù hợp với độ tuổi ngoài 40. Vì outfit đã rất bắt mắt, Phạm Thanh Hằng chỉ đeo kính mà không tô điểm thêm quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Yêu thích phong cách năng động, phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có thể diện áo hoodie. Có điều, Phạm Thanh Hằng chọn áo hoodie tối màu để trông vừa cá tính, vừa trang nhã. Mẫu áo kết hợp ăn ý với quần jeans để tạo nên tổng thể trang phục thời thượng, rất ưng mắt.

Áo chần bông là item giữ ấm tuyệt vời trong mùa đông, nhưng lại không dễ mặc đẹp. Phạm Thanh Hằng đã khéo léo kết hợp mẫu áo này với áo thun đen và quần jeans xanh ống suông. Nhờ vậy, cô có được outfit không chỉ trẻ trung mà còn ghi điểm thanh lịch. Đôi sneaker trắng hài hòa tuyệt đối với outfit nhờ công dụng hack tuổi, nhưng không giảm sự tinh tế.

Phạm Thanh Hằng đã có cách diện đồ rất độc đáo. Thay vì kết hợp áo vải ren nữ tính với chân váy hay quần ống suông mềm mại, cô đã phối item này cùng quần denim loang màu. Nhờ vậy, cô có được bộ cánh rất "chất" nhưng vẫn toát lên nét yêu kiều, quyến rũ. Đôi giày sneaker màu be hài hòa tuyệt đối với tổng thể.

Tâm điểm của bộ cánh trên chính là chiếc áo cardigan họa tiết. Mẫu áo này tạo sự nổi bật, trẻ trung cho cả outfit. Trong khi đó, quần denim màu đen rất cá tính nhưng cũng chẳng kém phần thanh lịch. Bộ đồ của Phạm Thanh Hằng trở nên long lanh, sang chảnh hơn nhờ chiếc áo cổ lọ layer bên trong và khuyên tai tròn.

Áo len trắng là một trong những xu hướng nổi bật trong mùa lạnh năm nay. Mẫu áo này nữ tính và còn toát lên nét tươi trẻ. Phạm Thanh Hằng chứng minh quần denim xanh luôn là nửa kia hoàn hảo của áo len trắng. Combo này toát lên sự tươi trẻ nhưng không kém phần trang nhã. Đôi giày màu be cực kỳ phù hợp với set đồ tươi sáng, thậm chí còn nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho tổng thể.

Áo khoác vải tweed chính là biểu tượng của sự sang chảnh. Vẻ ngoài của Phạm Thanh Hằng càng trở nên quyến rũ và rực rỡ hơn khi cô chọn áo khoác vải tweed màu đỏ. Bằng cách kết hợp áo khoác vải tweed màu đỏ với áo cổ lọ màu trắng, quần jeans xanh, Phạm Thanh Hằng có được bộ cánh trẻ trung. Khuyên tai tròn tuy chỉ là món phụ kiện nhỏ nhưng lại góp phần tăng vẻ long lanh, sang chảnh cho người diện.

Không cần cầu kỳ, Phạm Thanh Hằng kết hợp áo len màu trung tính với quần denim đen ống suông là có được bộ trang phục trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Phạm Thanh Hằng còn cộng thêm điểm sang chảnh cho cả outfit bằng đôi giày mũi nhọn. Thiết kế áo lửng giúp tôn dáng mà không cần sơ vin, quý cô trên 40 tuổi càng nên ghim.

Quần jeans trắng không chỉ trẻ trung mà còn ghi điểm thanh lịch, nữ tính, rất phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Phạm Thanh Hằng kết hợp quần denim trắng với áo len màu xanh dương, từ đó tạo nên bộ đồ bắt mắt mà vẫn hài hòa.

Công thức denim-on-denim không bao giờ lỗi mốt. Phạm Thanh Hằng tạo sự hài hòa bằng cách layer bên trong một chiếc áo thun trắng. Bộ cánh rất cá tính nhưng Phạm Thanh Hằng đã tạo sự mềm mại, nữ tính cho tổng thể bằng kiểu tóc buộc thấp thanh lịch, rồi tô điểm đôi khuyên tai sang chảnh.

Ảnh: Instagram nhân vật