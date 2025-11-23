Đàn ông Hàn Quốc ồ ạt mang ảnh 1 mỹ nam đến phòng khám

V (BTS) vừa được một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn Quốc bình chọn là visual đại diện đỉnh cao nhất của Kpop. Đặc biệt, nam thần tượng này chính là người mà đàn ông Hàn mang ảnh đến phòng khám nhiều nhất với mong muốn "trông giống anh ấy". Cụ thể, gần đây, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tên Lee Kyung Mook đã tổ chức một chương trình đặc biệt mang tên "Visual Ideal Type Tournament" (Giải đấu Hình mẫu Visual Lý tưởng) trên kênh YouTube của phòng khám Objet Plastic Surgery.

Video này quy tụ 32 idol nam đến từ các nhóm nhạc hàng đầu như BTS, SEVENTEEN, Stray Kids, NCT, ENHYPEN và TXT. Ngoài ra, còn có nghệ sĩ solo kiêm nam thần nổi tiếng Cha Eunwoo. Các idol được ghép cặp đấu với nhau theo từng vòng. Bác sĩ Lee đánh giá những đặc điểm khiến mỗi nam idol trở nên hấp dẫn về mặt thị giác, sau đó loại dần từng người qua mỗi vòng. Và ở vòng chung kết, ông đã chọn V (Kim Taehyung) của BTS là người chiến thắng cuối cùng.

Giải thích về quyết định của mình, bác sĩ Lee Kyung Mook cho biết: "V là người mà ngay cả đàn ông cũng thấy cực kỳ đẹp trai. Khi khách hàng nam đến tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ, bức ảnh họ mang theo nhiều nhất chính là của V. Anh ấy là ngôi sao mà đàn ông muốn trông giống nhất."

Đây là một tuyên bố khá ấn tượng, bởi trong ngành công nghiệp thẩm mỹ Hàn Quốc nơi phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng việc khách hàng mang ảnh của một người nổi tiếng đến phòng khám là điều vô cùng phổ biến.

Tuy nhiên, không phải ai cũng trở thành "khuôn mẫu lý tưởng" mà mọi người muốn theo đuổi. Việc đàn ông - những người thường ít khi thừa nhận muốn giống ai đó lại chủ động mang ảnh V đến bệnh viện cho thấy sức hút ngoại hình của anh đã vượt qua cả rào cản giới tính.

V không chỉ được công nhận là visual hàng đầu Kpop mà còn sở hữu nhiều danh hiệu "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" từ các trang truyền thông toàn cầu qua nhiều năm. Nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã nhận xét rằng khuôn mặt của V gần với tỷ lệ vàng cổ điển.

Với ngoại hình nổi bật và thần thái độc đáo, V vẫn luôn là cái tên được các thương hiệu làm đẹp săn đón. Gần đây nhất, các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc và Nhật Bản TIRTIR và Yunth đã đồng loạt chọn V làm gương mặt đại diện, tung ra các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn nhờ vào sức ảnh hưởng toàn cầu của anh.

