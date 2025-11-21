Tiêu chuẩn sắc đẹp "dị dạng" của dân Hàn chỉ một idol đáp ứng được

Mới đây, một bức ảnh của Karina (aespa) đã nhanh chóng lan truyền trên các cộng đồng fan Kpop, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Điều khiến netizen há hốc mồm không chỉ là gương mặt xinh đẹp hay vóc dáng hoàn hảo mà chính là chiếc cổ dài đến mức phi thực tế của nữ idol.

Trong bức ảnh chụp cùng các thành viên aespa tại một sự kiện, Karina đứng ở vị trí đầu tiên từ trái sang. Dù cả 4 cô gái đều sở hữu ngoại hình xuất sắc, nhưng chi tiết chiếc cổ cao vượt trội của Karina so với các thành viên khác đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt khi so sánh với người đứng cạnh là Ning Ning, vai của cả 2 vẫn chạm nhau nhưng khoảng cách từ vai đến đầu của Karina lại trội hơn hẳn. Fan hâm mộ cũng không ngừng khen ngợi tỷ lệ cơ thể của Karina: "Cấu trúc xương của cô ấy chắc chắn sinh ra để trở thành người nổi tiếng."

Thực tế, chiếc cổ dài này không chỉ giúp Karina trông thanh thoát, quý phái hơn mà còn tạo ra hiệu ứng thị giác khiến khuôn mặt cô trông nhỏ hơn, đầu nhỏ hơn - những yếu tố quan trọng trong chuẩn mực sắc đẹp Hàn Quốc.

Bức ảnh viral của Karina vô tình khiến cư dân mạng nhớ lại một cuộc tranh cãi nảy lửa từng diễn ra trên MXH quốc tế về tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe đến mức yêu sách của Hàn Quốc.

Câu chuyện bắt đầu khi V (BTS) - mỹ nam nhiều năm liền giữ vị trí "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới". Dù vậy nam idol bị một bộ phận netizen Hàn Quốc chê bai về ngoại hình trên ấn phẩm Vogue Japan. Điều này khiến cộng đồng fan quốc tế bức xúc và quyết định mỉa mai lại tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc bằng một bức ảnh đầy châm biếm. Thú vị là, khi nhìn vào bức ảnh viral của Karina, netizen phát hiện ra rằng cô nàng gần như đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn "vô lý" mà người Hàn đặt ra.

Theo tổng hợp từ cộng đồng fan, tiêu chuẩn ấy bao gồm: gương mặt bé, đầu nhỏ, cổ cao, da trắng, cằm dáng chữ V, chiều cao trên 1m80. Để minh họa cho độ "vô lý" của những tiêu chuẩn này, netizen đã dùng hình ảnh một con hươu cao cổ trắng muốt làm ví dụ. Fan còn chủ động chế ảnh V (BTS) theo công thức trên, để tạo ra "visual hoàn hảo" theo chuẩn mực Hàn Quốc và kết quả trông anh vô cùng kỳ quặc, biến dạng.