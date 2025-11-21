Kim Yoo Jung hãy mang điều này ra đời thực

Kim Yoo Jung hiện đang gây bão với bộ phim Dear X không chỉ với nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi diễn xuất quá đỗi ấn tượng, lột xác hoàn toàn . Trong những tập mới lên sóng, khán giả đã có phần choáng ngợp với cách Kim Yoo Jung hóa thân thành một minh tinh hàng đầu. Ở một cảnh phim đang viral khắp cõi mạng, khi Baek Ah Jin sải bước trên thảm đỏ một lễ trao giải, nhân vật này khiến người xem không thể rời mắt bởi sự lộng lẫy, thần thái cuốn hút.

Phân đoạn đi thảm đỏ gây bão của Kim Yoo Jung trong bộ phim Dear X. (Nguồn: Geewonii)

Theo nhận xét của nhiều khán giả, cảnh Kim Yoo Jung đi thảm đỏ trong Dear X thực sự quá lộng lẫy, hào quang ngập tràn. Từ trang phục, kiểu tóc và phong cách trang điểm của nữ diễn viên đều được khen ngợi. Kim Yoo Jung diện đầm quây đen dáng dài, phần chân váy bồng bềnh tạo độ phồng sang trọng, khéo léo phô diễn đôi chân thon cùng làn da trắng mịn phát sáng dưới ánh đèn sự kiện. Xương quai xanh và bờ vai trần được phô bày vừa đủ, mang đến ánh nhìn mong manh và quyến rũ. Mái tóc búi cao gọn gàng kết hợp kiểu makeup tự nhiên càng giúp cô ghi điểm tuyệt đối.

Nhan sắc "10 điểm không có nhưng" của Kim Yoo Jung chính là một trong những yếu tố khiến phân cảnh này đạt hiệu ứng bùng nổ.

Thậm chí, lên phim thì tưởng là cảnh quay hoành tráng với lực lượng diễn viên quần chúng đông đảo nhưng hóa ra, cả đoàn phim chỉ dựng phim trường với phông xanh. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì kỹ thuật dựng phim cũng như diễn xuất chân thật của mỹ nhân đình đám.

Tiết lộ việc sử dụng phông xanh của đoàn làm phim càng khiến phân cảnh này trở nên viral.

Thiết kế đầm đen của thương hiệu Damiani thực sự đã tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nữ diễn viên.

Một phân cảnh thảm đỏ khác trong Dear X tiếp tục cho thấy đẳng cấp visual của Kim Yoo Jung khi cô diện đầm dạ hội ôm sát lấp lánh, tôn trọn đường cong, vòng 1 "đốt mắt". Kiểu tóc uốn sóng nhẹ cùng lớp makeup trong trẻo giúp mỹ nhân trông sang trọng, quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch.

Không ít ý kiến cho rằng đây là tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của Kim Yoo Jung trên màn ảnh, thậm chí còn lập tức đòi stylist phải áp dụng nguyên layout này cho đời thực. Bởi nếu "phim là giấc mơ đẹp", thì ngoài đời stylist nhiều lần khiến mỹ nhân sinh năm 1999… trở về thực tại một cách đầy chênh vênh.

Điển hình như tại sự kiện thảm đỏ BIFF 2025 gần đây, Kim Yoo Jung xuất hiện trong chiếc đầm xanh ôm sát với đường xẻ cao đầy táo bạo, kết hợp boots da cao cổ. Nếu ở một minh tinh khác, đây có thể là màn lên đồ mang hơi hướng cá tính. Nhưng với Yoo Jung - gương mặt trẻ trung, đường nét thanh thuần, thiết kế này như cộng thêm tuổi và làm mất đi sự mềm mại, ngọt ngào vốn là thế mạnh của em gái quốc dân. Chưa kể, mái tóc ngắn, xoăn nhẹ kết hợp cùng layout makeup tông nude càng khiến tổng thể trông tạo hình mỹ nhân sinh năm 1999 bị dìm và già hơn trông thấy.

Tạo hình thảm đỏ BIFF 2025 khiến Kim Yoo Jung “dừ” hơn hẳn so với tuổi thật.