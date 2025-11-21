Chiếc váy Louis Vuitton "dính lời nguyền", ai mặc cũng gặp chuyện

Một thiết kế từ BST Cruise 2026 của Louis Vuitton mới đây đang trở thành "lời nguyền thời trang" khi liên tiếp khiến những người mặc gặp rắc rối, từ tin đồn cưới chạy bầu đến bị chê thảm họa styling.

Mới đây nhất, vào sáng 20/11, showbiz Hàn vỡ òa với tin vui khi Kim Woo Bin chính thức công bố sẽ kết hôn với Shin Min Ah vào tháng 12 này. Cặp đôi đã bên nhau suốt 10 năm, câu chuyện tình đẹp như mơ khiến cả châu Á đồng lòng chúc phúc. Tuy nhiên, theo sau tin vui này, Shin Min Ah lập tức đối diện với tin đồn: cưới chạy bầu.

Nguồn cơn xuất phát từ sự kiện quảng bá phim vào ngày 13/11, chỉ một tuần trước khi thông báo kết hôn. Tại đây, Shin Min Ah xuất hiện với chiếc váy Louis Vuitton có thiết kế rộng rãi, với phần thân dưới xòe rộng, bản thân cô cũng bị cho rằng đang lên cân. Đặc biệt, trong một vài khoảnh khắc, nữ diễn viên còn bị bắt gặp cử chỉ đặt tay lên bụng, càng khiến tin đồn thêm có cơ sở. Dù phía nữ diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn, nhưng rõ ràng chiếc váy Louis Vuitton đã vô tình đặt cô vào tâm điểm của dư luận một cách không mấy dễ chịu.

Trước đó chưa đầy một tháng, với thiết kế này, mỹ nhân Cbiz Lư Dục Hiểu cũng trở thành chủ đề phê bình của công chúng. Tại sự kiện Vogue Thịnh Điển 2025 tổ chức vào tối 23/10 - sự kiện kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue Trung Quốc, Lư Dục Hiểu đã bất ngờ chọn mẫu váy Louis Vuitton này để xuất hiện trên thảm đỏ. Đáng nói, trước thềm sự kiện, ekip của nữ diễn viên đã công bố hình ảnh với một chiếc váy đen ôm sát body cực kỳ quyến rũ và sang trọng. Việc Lư Dục Hiểu đổi ý, thay bằng một lựa chọn kém phù hợp hơn, khiến công chúng hụt hẫng không ít.

Kết quả là cô lập tức nhận về chỉ trích: "Đoàn đội của Lư Dục Hiểu chọn trang phục thảm đỏ khó hiểu, phong ấn sắc vóc nữ diễn viên", "Ai là người gài bẫy Lư Dục Hiểu?" - hashtag này thậm chí còn leo lên Hot Search Weibo với hơn 500.000 lượt truy cập. Nữ diễn viên còn bị xếp vào danh sách "mỹ nhân mặc xấu nhất Vogue Thịnh Điển 2025" cùng với Châu Đông Vũ.

Louis Vuitton Cruise 2026 ra mắt tháng 5/2025, là bộ sưu tập táo bạo, mang đậm tinh thần thử nghiệm và phá cách của giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière. Tuy nhiên, không phải item nào từ sàn diễn cũng thích hợp để mặc trên thảm đỏ hay trong các sự kiện công khai. Thiết kế nói trên với các đặc điểm nổi bật như phần vai và tay áo bằng chất liệu da, tạo khối cứng cáp, tạo ra hiệu ứng "nuốt dáng" khiến người mặc trông to hơn, đặc biệt ở vùng hông và bụng.

Trên runway hoặc trong lookbook, với styling chuyên nghiệp và người mẫu có tỉ lệ cơ thể lý tưởng, chiếc váy này hoàn toàn có thể tỏa sáng. Tuy nhiên với những sao nữ có vóc dáng nhỏ nhắn như Lư Dục Hiểu (1m63) hay Shin Min Ah (1m68), chiếc váy khiến họ "lọt thỏm", hay thậm chí dễ bị đặt vào vòng nghi vấn trong tình huống nhạy cảm.