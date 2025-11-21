Cũng tới ngày Kim Ji Won bị soi quá đà: Mặt vậy mà vẫn chê?

Không quá khi nói Kim Ji Won hiện là một trong những mỹ nhân được yêu thích bậc nhất Kbiz, khi mỗi lần xuất hiện cô đều khiến dân tình trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp và khí chất sang chảnh. Với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và thần thái cuốn hút, mỹ nhân sinh năm 1992 luôn được truyền thông săn đón, dù là trên thảm đỏ hay những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, tại sự kiện gần đây, visual của ngôi sao Queen Of Tears lại bất ngờ nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ, khiến nhan sắc trở nên khác lạ.

Nhan sắc đang khiến dân tình bàn tán sôi nổi của Kim Ji Won tại 1 sự kiện của thương hiệu Duvetica. (Nguồn: X)



Trong 1 đoạn video cận mặt tại sự kiện, Kim Ji Won tươi tắn, rạng rỡ tương tác đầy thân thiện với truyền thông. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng mạng lại cảm thấy gương mặt nữ diễn viên đang sưng, biểu cảm đơ cứng, không được nhẹ nhàng như mọi khi. Điều này khiến dân tình đặt nghi ngờ về việc ngôi sao Queen Of Tears mới tiêm filler nên 2 bên má, dẫn tới tình trạng mặt phù và căng đầy hơn.

Khoảnh khắc khiến visual Kim Ji Won không còn ghi điểm tuyệt đối.

Bên cạnh những bình luận chê mặt đơ, không ít ý kiến cho rằng Kim ji Won chẳng khác gì, có chăng chỉ là do nữ diễn viên mới tăng cân nên mặt trông đầy đặn hơn.

Khi so với các khoảnh khắc cam thường khác tại event, có thể thấy gương mặt Kim Ji Won không hề có dấu hiệu khác thường. Nữ diễn viên vẫn ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào, biểu cảm linh hoạt, tự nhiên. Khoảnh khắc dẫn đến tranh cãi kia có thể là do góc máy, ánh nắng ngoài trời tương phản backgroud trắng, kết hợp với việc cô "có da có thịt" nên cảm giác khuôn mặt đầy đặn hơn.

Ở các góc máy khác, Kim Ji Won vẫn "đốn tim" người nhìn như bao lần xuất hiện khác.

Việc tăng cân không hề ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của nữ diễn viên. Minh tinh xứ Hàn diện mẫu áo phao dáng dài của thương hiệu, phối cùng boots đen ton sur ton. Cô lựa chọn kiểu tóc buộc thấp lệch nữ tính, nhẹ nhàng cùng layout makeup tông hồng để làm nổi bật làn da trắng sáng cùng vẻ đẹp tỏa nắng.