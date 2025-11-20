5 cách mặc áo len hack dáng cao ráo và thon thả hơn, chị em chưa chắc đã biết hết

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, áo len nghiễm nhiên trở thành "ngôi sao" trong tủ đồ của nhiều cô nàng. Nhưng diện áo len sao cho vừa ấm áp vừa tôn dáng thì không phải ai cũng rành. Nếu bạn vẫn nghĩ áo len chỉ để mặc cho ấm, thì 5 gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn nhìn lại, vì chỉ cần khéo chọn một chút, vóc dáng sẽ được "nâng tầm" trông thấy.

Chọn áo len lửng

Áo len lửng luôn nằm trong danh sách những món đồ hack dáng hiệu quả nhất. Thiết kế ngắn giúp phần thân trên trông gọn hơn, đồng thời kéo dài đôi chân một cách tự nhiên mà không cần đôi giày cao gót nào.

Điểm hay là áo len lửng rất dễ phối, bạn có thể mặc cùng quần cạp cao, chân váy chữ A, hay đơn giản là jeans ống đứng. Chỉ một chiếc áo lửng thôi đã đủ tạo hiệu ứng tỉ lệ cơ thể chuẩn, cao ráo và thanh thoát hơn rất nhiều.

Ưu tiên áo len nhấn eo

Với những cô nàng muốn tạo đường cong nhẹ nhàng, áo len nhấn eo (có đai, dây buộc, hoặc dáng thắt nhẹ ở giữa) chính là "trợ thủ" đắc lực. Áo len vốn có chất liệu mềm, dễ tạo độ phồng, nên nếu không khéo chọn rất dễ khiến phần bụng trông to hơn. Một chiếc áo có điểm nhấn ở eo sẽ giải quyết trọn vẹn vấn đề đó.

Ngoài ra, thiết kế này giúp tổng thể outfit trông nữ tính và thanh thoát hơn. Dù bạn phối với chân váy midi, quần ống rộng hay quần skinny, đường eo gọn gàng sẽ giữ cho tỉ lệ cơ thể luôn đẹp mắt.

Đừng bỏ qua áo len ôm dáng

Nhiều chị em thường e ngại áo len ôm vì sợ "lộ khuyết điểm", nhưng thực tế, dáng ôm lại là kiểu áo tôn dáng bậc nhất. Chất liệu len ôm nhẹ giúp tạo phom cơ thể mềm mại, khiến tổng thể trông cân đối và thanh thoát hơn so với các loại áo rộng thùng thình.

Áo len ôm dáng cổ lọ hoặc cổ tròn đều là những lựa chọn an toàn. Bạn có thể phối cùng blazer, áo khoác dạ hoặc trench coat, tất cả đều giúp hình ảnh trở nên thanh lịch, sang trọng mà không cần quá cầu kỳ. Nếu muốn tạo vẻ ngoài hiện đại hơn, hãy chọn những gam màu trầm như đen, nâu, be, xám; còn nếu thích trẻ trung, pastel luôn là lựa chọn chưa bao giờ sai.

Kết hợp áo len và chân váy ngắn: "Cặp bài trùng" nâng tỉ lệ cơ thể

Chân váy ngắn luôn là món đồ giúp đôi chân "dài ra một cách vi diệu". Khi kết hợp với áo len, đặc biệt là những dáng áo vừa vặn hoặc hơi ôm, bạn sẽ có set đồ cực kỳ cân đối và cuốn hút.

Combo này phù hợp cho cả phong cách trẻ trung lẫn thanh lịch:

- Với kiểu năng động, hãy chọn chân váy xếp ly hoặc váy denim.

- Với phong cách nữ tính, chân váy tweed hoặc chân váy chữ A là lựa chọn lý tưởng.

Đừng quên hoàn thiện outfit bằng một đôi boots cổ ngắn hoặc sneaker trắng để tăng phần hài hòa. Với combo này, chiều cao của bạn gần như chẳng còn là vấn đề nữa.

Sơ vin là mẹo đơn giản nhất nhưng luôn hiệu quả

Dù bạn chọn dáng áo len nào, sơ vin luôn là bước hoàn thiện giúp tổng thể trở nên gọn gàng và tôn dáng tối đa. Chỉ cần sơ vin phần trước, toàn bộ cơ thể lập tức trông cao ráo và thon hơn.

Đặc biệt với áo len rộng, thao tác sơ vin giúp tránh cảm giác bị "nuốt dáng", tạo đường eo rõ ràng và khiến outfit trở nên thời thượng hơn rất nhiều. Nếu bạn thích vẻ tự nhiên, hãy chọn kiểu sơ vin lỏng nhẹ; còn nếu muốn sắc sảo hơn, sơ vin toàn bộ là cách không bao giờ lỗi.

Ảnh: Sưu tầm