Giày đi với quần jeans: Phải chọn đúng 5 kiểu này thì mới sành điệu từng centimet

Nếu phải chọn một item đáng có nhất trong tủ đồ, chắc hẳn quần jeans sẽ nằm trong top đầu. Từ đi làm, đi chơi đến dạo phố cuối tuần, chỉ cần một chiếc quần jeans và đôi giày hợp gu là bạn đã có ngay set đồ vừa đẹp vừa dễ ứng dụng. Dưới đây là 5 kiểu giày cực "ăn ý" với jeans, giúp bạn biến hóa nhiều phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái và thời thượng.

Giày boots

Giày boots luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mê phong cách cá tính và có chút "ngầu". Khi kết hợp với quần jeans, boots không chỉ giúp tổng thể trông cân đối hơn mà còn tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho bộ trang phục.

Một đôi boots cổ ngắn đi cùng skinny jeans hoặc jeans ống đứng sẽ giúp chân trông thon dài, đặc biệt là những kiểu boots có gót vuông hoặc chất liệu da bóng. Nếu bạn muốn outfit phá cách và nổi bật hơn, hãy thử boots cổ cao phối với quần jeans ống rộng hoặc dáng baggy. Bộ đôi này tạo cảm giác phóng khoáng, rất phù hợp cho những buổi café cuối tuần hay các chuyến du lịch cần sự thoải mái mà vẫn sành điệu.

Giày búp bê

Giày búp bê đã trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây và trở thành món đồ thời trang được nhiều quý cô sành điệu yêu thích. Khi đi cùng quần jeans, giày búp bê mang lại vẻ mềm mại và thanh lịch, cân bằng hoàn hảo giữa sự khỏe khoắn của denim và nét nhẹ nhàng nữ tính.

Bạn có thể chọn đôi búp bê mũi tròn cho phong cách trẻ trung, hoặc búp bê mũi vuông cho vẻ ngoài tinh tế hơn. Phối cùng quần jeans ống đứng hoặc jeans lửng dáng ôm là hợp nhất. Một chiếc áo sơ mi basic hoặc cardigan mỏng là đủ để có outfit xinh tươi, phù hợp xuống phố, đi làm hoặc hẹn hò nhẹ nhàng. Giày búp bê còn có ưu điểm là thoải mái và dễ di chuyển, cực kỳ phù hợp cho những ngày cần outfit vừa đẹp vừa "dễ thở".

Giày mũi nhọn

Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng chân dài hơn khi mặc quần jeans, giày mũi nhọn chính là "vũ khí" không thể thiếu. Dáng mũi nhọn giúp đôi chân trông thanh thoát, dáng người cao ráo và trang phục sang trọng hơn hẳn.

Một đôi kitten heels mũi nhọn kết hợp với quần jeans ống đứng tạo thành outfit thanh lịch nhưng vẫn rất hiện đại. Còn nếu bạn chọn jeans ống loe, hãy thử giày cao gót mũi nhọn để tăng thêm độ uyển chuyển cho bước đi. Kiểu phối này đặc biệt hợp khi đi làm, tham dự sự kiện nhẹ nhàng hoặc gặp gỡ đối tác. Dù chỉ là quần jeans, nhưng khi thêm đôi giày mũi nhọn, tổng thể sẽ "nâng cấp" hơn rất nhiều.

Sandal cao gót

Sandal cao gót là một trong những kiểu giày dễ phối nhất với quần jeans, đặc biệt khi bạn muốn outfit vừa thoáng mát vừa mang lại cảm giác nữ tính. Các kiểu sandal dây mảnh, sandal block heel hoặc sandal quai trong đều có thể trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Khi đi cùng jeans ống đứng hoặc jeans lửng, sandal cao gót giúp đôi chân nhìn thanh thoát và tôn lên phần mắt cá chân, điểm cực kỳ "ăn tiền" khi muốn tăng vẻ nữ tính. Nếu bạn thích phong cách long lanh một chút, có thể chọn sandal ánh kim hoặc sandal màu đậm.

Giày sneaker trắng

Nếu phải chọn một đôi giày dễ áp dụng nhất khi phối với quần jeans, sneaker trắng chắc chắn là cái tên số 1. Đây là item không thể thiếu trong tủ đồ vì vừa tiện lợi, vừa dễ phối với mọi kiểu jeans từ skinny, straight, mom jeans đến jeans rách hay jeans ống rộng.

Sneaker trắng mang lại vẻ trẻ trung, năng động và rất hợp khi bạn muốn outfit casual nhưng vẫn chỉn chu. Áo thun, áo hai dây, hoodie hay blazer đều phối được với combo sneaker trắng + jeans.

