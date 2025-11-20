Trời lạnh mà liên tục làm những việc này thì nhanh già lắm - phụ nữ ngoài 30 tuổi cần tránh ngay mới kịp

Khi thời tiết chuyển lạnh, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm. Nếu không chú ý chăm sóc đúng cách, lượng collagen suy giảm nhanh, da dễ khô sạm, nếp nhăn hình thành sớm và vóc dáng cũng xuống cấp thấy rõ. Đặc biệt với phụ nữ sau 30 tuổi - giai đoạn lão hoá bắt đầu diễn ra mạnh - một vài thói quen tưởng vô hại trong mùa lạnh lại có thể khiến quá trình này tăng tốc.

Dưới đây là những việc chị em tuyệt đối nên tránh nếu không muốn "già trước tuổi".

1. Tắm nước quá nóng hoặc tắm quá lâu

Nhiều người có thói quen "ngâm mình" trong nước nóng khi trời lạnh để thư giãn. Tuy nhiên, nhiệt độ cao sẽ làm da mất dầu tự nhiên, lớp màng ẩm bị phá vỡ khiến da khô căng, nhanh hình thành nếp gấp và dễ kích ứng.

Khuyến nghị: Chỉ nên tắm ở nhiệt độ 35-38°C, thời gian không quá 10-15 phút và thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm.

2. Lười uống nước

Thời tiết lạnh khiến cảm giác khát giảm đi, nhưng cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Thiếu nước kéo dài làm da xỉn màu, thiếu đàn hồi, tóc dễ gãy và cơ thể mệt mỏi.

Gợi ý: Chị em nên uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày, có thể bổ sung bằng trà ấm hoặc nước ấm pha chanh mật ong.

3. Ngủ muộn, ngủ ít

Trời lạnh khiến nhiều người "ôm điện thoại lâu hơn" trước khi ngủ. Nhưng thời điểm ban đêm là lúc cơ thể tái tạo tế bào. Thiếu ngủ sẽ làm da giảm khả năng phục hồi, quầng thâm và nếp nhăn xuất hiện rõ rệt.

Lời khuyên: Duy trì ngủ trước 23h, giữ phòng ngủ ấm vừa phải và tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ 1 giờ.

4. Bỏ qua kem chống nắng

Nhiều chị em nghĩ trời lạnh, ít nắng thì không cần chống nắng. Sai lầm này khiến da chịu tác động của tia UVA - thủ phạm chính gây lão hoá.

Cách khắc phục: Bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi trời râm hoặc chỉ ở trong nhà có cửa kính.

5. Ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ

Thời tiết lạnh dễ khiến chúng ta "thèm" các món cay, lẩu, đồ chiên. Nhưng ăn quá nhiều làm da dễ nổi mụn, cơ thể tích mỡ và chuyển hoá kém, khiến chị em trông già và nặng nề hơn.

Gợi ý: Ăn nhiều rau củ, trái cây giàu vitamin C và E để hỗ trợ chống lão hoá.

6. Không dưỡng ẩm và dưỡng môi đầy đủ

Không khí lạnh - khô là kẻ thù số một của làn da. Nếu không dưỡng ẩm đủ, da nhanh bong tróc, mất độ đàn hồi và hình thành nếp nhăn sớm.

Nên làm: Sử dụng kem dưỡng có kết cấu dày hơn mùa hè, kết hợp serum cấp ẩm và son dưỡng môi mỗi ngày.