Đang hot hơn cả trang phục màu đen chính là đồ màu trắng - be: Trẻ trung hơn nhiều, tinh tế đỉnh cao

Trong nhiều năm, màu đen luôn được xem là "nữ hoàng" của thời trang mùa lạnh: sang trọng, dễ phối và tôn dáng tuyệt đối. Nhưng mùa đông năm nay, một bất ngờ thú vị đang diễn ra trong thế giới thời trang: màu trắng và be mới là tâm điểm được các quý cô sành điệu ưu ái. Đây không chỉ là xu hướng nhất thời, mà còn phản ánh sự thay đổi về tư duy thẩm mỹ – hướng đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy bản lĩnh của phụ nữ trưởng thành.

Vì sao trắng và be "soán ngôi" màu đen mùa lạnh năm nay?

Khi thời tiết trở lạnh, nhiều người có thói quen diện những gam màu tối vì cho rằng chúng dễ mặc và ấm áp hơn. Tuy nhiên, trắng và be lại mang đến một hiệu ứng thị giác vô cùng đặc biệt: vừa làm sáng khuôn mặt, vừa tạo cảm giác nhẹ nhõm, thanh lịch giữa không gian mùa đông trầm lắng.

Đối với phụ nữ trên 30 tuổi, khi gu ăn mặc đã ổn định và tinh tế hơn, hai gam màu này còn giúp tôn lên sự chín chắn, mềm mại nhưng không kém phần sang trọng. Trắng giúp vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ, trong khi be mang lại sự ấm áp và gần gũi, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ bạn bè.

Trắng và be: hai gam màu "lành tính" nhưng cực kỳ đẳng cấp

Một lý do nữa khiến trắng và be trở thành lựa chọn hàng đầu mùa đông năm nay chính là khả năng biến hóa phong cách tuyệt vời.

Trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, tối giản và hiện đại. Khi được sử dụng trên chất liệu len, dạ, tweed hay lông cừu, màu trắng không hề lạnh lẽo mà ngược lại còn tạo nên vẻ ấm áp mềm mại đầy hút mắt.

Be là gam màu trung tính dễ chịu, phù hợp với mọi tông da và gần như chẳng bao giờ lỗi thời. Từ be kem, be cà phê sữa đến be caramel, mỗi sắc độ đều mang lại một cảm giác rất riêng, rất "nữ tính trưởng thành".

Cả hai gam màu này đều mang tinh thần của sự thanh lịch không phô trương, giống như câu nói quen thuộc trong giới thời trang: "Quiet luxury không cần lời giải thích."

Gợi ý phối đồ trắng – be giúp phụ nữ trên 30 tuổi nổi bật tinh tế

Dưới đây là vài gợi ý dễ ứng dụng để bạn tự tin làm mới phong cách mùa lạnh:

Bộ monochrome be hoặc trắng

Một set đồ cùng tông màu be hoặc trắng giúp tổng thể cơ thể thanh thoát, cao ráo và đắt giá hơn. Bạn có thể mix áo len cổ lọ be với quần suông cùng tông, hoặc áo khoác trắng kem với đầm len trắng sữa. Tối giản nhưng cực kỳ sang.

Kết hợp trắng – be cùng chất liệu dày dặn

Khi mặc hai gam màu sáng, chất liệu quyết định đến 70% hiệu quả thẩm mỹ. Len dày, tweed, dạ hoặc cashmere sẽ giúp bộ đồ trông chỉn chu, chất lượng và ấm áp hơn nhiều.

Thêm điểm nhấn bằng phụ kiện

Một đôi boots nâu chocolate, túi xách màu camel hay khăn choàng len vàng nhạt sẽ giúp bộ outfit trắng – be có điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại cần thiết. Phụ nữ trên 30 tuổi không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ cần một món chất lượng là đủ.

Ứng dụng layering để tạo chiều sâu

Mùa lạnh là thời điểm tuyệt vời cho layering. Bạn có thể kết hợp áo thun trắng bên trong, bên ngoài là cardigan be và khoác thêm áo dạ dài màu cát. Layering đúng cách giúp giữ ấm tốt và tạo cảm giác phong cách hơn mà không bị rối mắt.

Ưu điểm tuyệt vời của trắng – be dành cho phụ nữ trưởng thành

- Làm sáng khuôn mặt: Khi bước vào tuổi 30+, đôi khi làn da không còn độ tươi trẻ như trước. Trắng và be giúp gương mặt trông rạng rỡ và tươi tắn hơn một cách tự nhiên.

- Thể hiện sự tinh tế: Những gam màu nhẹ nhàng thường đem đến sự chững chạc và tự tin – điều mà nhiều phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành hướng đến.

- Dễ phối trong mọi hoàn cảnh: Công sở, đi chơi, dự tiệc nhẹ, du lịch mùa đông… đều phù hợp.

- Tạo phong thái thanh lịch không cần cố gắng: Hai màu này luôn gắn liền với phong cách sang trọng, tinh giản, chuẩn "quý cô hiện đại".

Lời kết: Mùa lạnh không chỉ là mùa của màu đen

Mùa đông năm nay, hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc và làm mới bản thân bằng những set đồ trắng – be. Chúng không chỉ giúp bạn trông thanh thoát và sang trọng hơn, mà còn phản ánh thần thái tự tin, bình yên và đầy sức hút của người phụ nữ trưởng thành.

Dù trời lạnh đến đâu, sự tinh tế và rạng rỡ của bạn vẫn sẽ tỏa sáng, theo cách nhẹ nhàng nhưng ấn tượng nhất. Chỉ cần một chút thay đổi, bạn sẽ thấy mùa đông này thú vị hơn rất nhiều.

Ảnh: Sưu tầm