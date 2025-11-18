Xuất hiện nữ thần mặt mộc mới

Các ngôi sao luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh lộng lẫy và chỉn chu nhất, từ lớp makeup được chăm chút tỉ mỉ đến những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, nhan sắc thật của họ – đặc biệt là khi không son phấn luôn trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Trong dàn mỹ nhân Cbiz thế hệ mới, Trương Tịnh Nghi là một trong những gương mặt được ví von với danh xưng “nữ thần mặt mộc”. Làn da mịn màng không tì vết, cấu trúc gương mặt hài hòa và đường nét tự nhiên giúp cô gần như không khác biệt kể cả khi không có sự hỗ trợ từ son phấn. Hình ảnh mặt mộc của Trương Tịnh Nghi thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vô cùng cuốn hút.

Danh xưng "nữ thần mặt mộc" dành cho Trương Tịnh Nghi là không phải bàn cãi.

Khi không trang điểm, các đường nét thanh tú của Trương Tịnh Nghi càng được tôn lên rõ rệt: sống mũi nhỏ nhắn nhưng cao, đôi mắt to tròn sáng long lanh và bờ môi đầy đặn mang sắc hồng tự nhiên. Làn da của nữ diễn viên đặc biệt gây ấn tượng với bề mặt mịn màng, gần như không xuất hiện lỗ chân lông hay bất kỳ khuyết điểm đáng kể nào. Da sáng khỏe, đều màu giúp gương mặt mỹ nhân sinh năm 1999 lúc nào cũng tràn đầy sức sống, rạng rỡ và gây thiện cảm với người nhìn. Chính vì sở hữu nền da và đường nét sẵn đẹp, Trương Tịnh Nghi chỉ cần để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ trong những khoảnh khắc đời thường cũng đủ ghi điểm tuyệt đối, giữ nguyên khí chất trong trẻo và tự nhiên cuốn hút.

Cận cảnh làn da mộc căng mịn, hồng hào đáng ngưỡng mộ của nàng "tiểu hoa" Cbiz. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô càng bóng khỏe, tươi tắn.

Thậm chí, ngay cả những hình ảnh có phần hơi tả tơi, tóc tai rối bời, "công chúa" của Châu Tấn vẫn được công chúng khen ngợi hết lời nhờ visual xinh đẹp, thần sắc tươi tắn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mặt mộc Trương Tịnh Nghi chưa hẳn là hoàn hảo, khi môi của nữ diễn viên khá thâm, nhất là phần khóe miệng. Do đó, khi đánh chút son môi, mặt mộc của minh tinh Cbiz trông sáng hơn hẳn.

Bên cạnh nhiều lời khen có cánh cho làn da vạn người mê, cũng có ý kiến cho rằng đôi môi của Trương Tịnh Nghi chưa được hồng hào.

Trương Tịnh Nghi vẫn xinh dù cho tóc tai tả tượi, nhưng đôi môi tự nhiên của nữ diễn viên chưa đạt điểm tuyệt đối.